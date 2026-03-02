हरियाणा के सीएम की पगड़ी पर सियासत: कांग्रेस का तंज, बोले- "पंजाब से चुनाव लड़ने का शौक"
हरियाणा बजट सत्र में सीएम सैनी की पगड़ी पर सियासत शुरू हो गई है. कांग्रेस नेता ने सीएम की पगड़ी पर तंज कसा है.
Published : March 2, 2026 at 1:18 PM IST
चंडीगढ़:आज हरियाणा विधानसभा में सीएम नायब सिंह सैनी दूसरी बार बजट पेश कर रहे हैं. बजट के दौरान सीएम सैनी अलग अंदाज में नजर आए. दरअसल, सीएम नायब सैनी पगड़ी पहन कर आज बजट पेश कर रहे हैं. सीएम के पगड़ी पर अब सियासत भी शुरू हो गई है. विपक्ष उनकी पगड़ी पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. सत्ता पक्ष जहां इसे प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत से जोड़कर देख रहा है. वहीं, विपक्ष इस पर तंज कस रहा है.
“पंजाब से चुनाव लड़ने का शौक”: पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी को अब पंजाब से चुनाव लड़ने का शौक है. जब से वह मुख्यमंत्री बने हैं, तब से हरियाणा में तो कम रहे लेकिन पंजाब में ही घूम रहे हैं. कहीं ऐसा न हो कि हरियाणा वाले उनको छोड़ दें और पंजाब में तो उनका कुछ लेना-देना ही नहीं है.” पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया.
जस्टिन ट्रूडो से की तुलना: पगड़ी के मुद्दे पर वडिंग ने आगे कहा, “पगड़ी बांधने से या अलग-अलग रंग के कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता. नायब सिंह सैनी कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरह हैं, जो मंदिर जाते हैं तो कुछ और कपड़े पहनते हैं और गुरुद्वारा जाते हैं तो कुछ और."
बजट पर भी उठाए सवाल: अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने बजट को लेकर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा, “मुझे हरियाणा के बजट से कोई उम्मीद नहीं है. यह तो रबर स्टैंप है, बजट तो दिल्ली से बनकर आता है. इनको तो सिर्फ पढ़ना होता है.” कांग्रेस नेता के इस बयान को सत्तारूढ़ दल ने निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है. हालांकि, विपक्ष लगातार बजट की नीतियों और घोषणाओं को लेकर सरकार पर हमलावर है.
पंजाब में आप और कांग्रेस पर सीएम करते हैं प्रहार: दरअसल, हरियाणा के सीएम नायब सैनी जहां पंजाब में बीजेपी के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. वहीं, वे पार्टी के कई कार्यक्रमों में पंजाब के अंदर अहम भूमिका निभा रहे हैं. अन्य दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल करवाने में भी वे अहम भूमिका निभा रहे हैं. वे पंजाब में हरियाणा सरकार की नीतियों का जिक्र कर पंजाब की आप सरकार को निशाने पर लेते रहते हैं. वे खास तौर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को दिए जाने वाले 2100 रुपए की अपनी योजना के साथ ही 24 फसलें को हरियाणा में एमएसपी पर खरीदने का जिक्र कर आप सरकार को निशाना साधते हैं. इसके अलावा पंजाब की पूर्व की कांग्रेस सरकार को भी निशाने पर लेते हैं. यही कारण है कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने सीएम के पगड़ी पहनने पर कटाक्ष किया है.
सदन के बाहर भी जारी है बयानबाजी: विधानसभा के भीतर बजट पर चर्चा जारी है. वहीं, सदन के बाहर पगड़ी को लेकर छिड़ी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही. आने वाले दिनों में बजट बहस के साथ-साथ यह राजनीतिक बयानबाजी भी और तेज होने की संभावना है.
