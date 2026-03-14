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धनबाद में प्रस्तावित बस टर्मिनल पर बीजेपी में रार, सांसद और विधायक आमने-सामने!

धनबाद में बरटांड़ बस स्टैंड को कतरास शिफ्ट करने को लेकर सियासी घमासान हो रहा है.

Political rhetoric over shifting of Bartand bus stand to Katras in Dhanbad
बस स्टैंड (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 14, 2026 at 8:05 PM IST

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रिपोर्ट- नरेंद्र कुमार निषाद.

धनबादः जिला में बरटांड़ स्थित बस स्टैंड को कतरास के लिलोरी स्थान शिफ्ट करने की प्रस्तावित योजना को लेकर अब सियासी घमासान तेज हो गया है. झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान झरिया की विधायक रागिनी सिंह ने इस मुद्दे को सदन में उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा. वहीं धनबाद सांसद ढुल्लू महतो कतरास इलाके में ही बस टर्मिनल निर्माण के पक्ष में नजर आ रहे हैं. सांसद और विधायक दोनों ही बीजेपी से हैं.

बजट सत्र के दौरान सदन में बोलते हुए विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि बरटांड़ बस स्टैंड को हटाकर कतरास के लिलोरी स्थान ले जाने की योजना बनाई जा रही है, जो कि धनबाद रेलवे स्टेशन से लगभग 15 किलोमीटर दूर है. उनका कहना है कि यह फैसला आम यात्रियों की सुविधा के विपरीत है. इससे मजदूर, छात्र, ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले यात्री और छोटे व्यवसायियों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ेगी.

उन्होंने सदन में यह भी कहा कि बरटांड़ बस स्टैंड परिसर में करीब 21 एकड़ जमीन उपलब्ध है. जिसे फिलहाल नगर निगम द्वारा सफाई कार्य के लिए एक निजी एजेंसी को दिया गया है. ऐसे में जब शहर के भीतर ही पर्याप्त जमीन मौजूद है तो बस स्टैंड को शहर से दूर स्थानांतरित करने की योजना क्यों बनाई जा रही है.

सदन की कार्यवाही में भाजपा विधायक और धनबाद सांसद का बयान (ETV Bharat)

रागिनी सिंह ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि धनबाद जैसे औद्योगिक और व्यस्त शहर में बस स्टैंड को 15 किलोमीटर दूर ले जाना न तो व्यावहारिक है और न ही यात्रियों के हित में है. इससे यात्रियों को रेलवे स्टेशन और शहर तक आने-जाने में अतिरिक्त समय और पैसा खर्च करना पड़ेगा. उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले का असर स्थानीय व्यापार और शहर की यातायात व्यवस्था पर भी पड़ सकता है.

सांसद ने दिया अलग बयान

इस मुद्दे पर धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो का बयान भी सामने आया है. उन्होंने कहा कि कतरास में अंतरराष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा बनाने का प्रस्ताव है और अंतिम निर्णय राज्य सरकार को ही लेना है. उन्होंने कहा कि केवल आरोप-प्रत्यारोप लगाने से कोई फायदा नहीं होगा. सांसद ने यह भी कहा कि जो लोग कतरास में बस अड्डा निर्माण का विरोध कर रहे हैं और सरकार में शामिल हैं, उन्हें राज्य सरकार के सामने अपनी बात मजबूती से रखनी चाहिए. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हर मुद्दे के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है.

यात्रियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें!

धनबाद कोयलांचल क्षेत्र का प्रमुख व्यावसायिक और परिवहन केंद्र है, जहां से रोजाना हजारों यात्री विभिन्न जिलों और राज्यों के लिए बस से सफर करते हैं. ऐसे में बस स्टैंड को शहर से दूर ले जाने की योजना को लेकर यात्रियों के बीच भी चर्चा तेज हो गई है. फिलहाल बरटांड़ बस स्टैंड को लिलोरी स्थान शिफ्ट करने की योजना को लेकर सियासत गरमाती नजर आ रही है और अब सबकी नजर राज्य सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है.

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