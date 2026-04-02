जेएमएम-कांग्रेस के सियासी रिश्ते पर रार, बीजेपी के सवाल पर झामुमो का पलटवार!
झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन में चल रहे खटपट को लेकर सियासी तल्खी तेज हो गयी है.
Published : April 2, 2026 at 6:03 PM IST
रांचीः इंडिया गठबंधन के अंदर चल रहे खटपट पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. बीजेपी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच बढ़ रही दूरी को नौटंकी करार देते हुए दोनों दल पर अवसरवादी राजनीति करने का आरोप लगाया है.
बीजेपी नेता दीनदयाल बरनवाल ने हमला बोलते हुए कहा कि बिहार के बाद असम में दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और झारखंड में जेएमएम कांग्रेस साथ साथ है यह कैसा रिश्ता है जिसे जनता जानना चाहती है. उन्होंने कहा कि यह अवसरवादिता का पराकाष्ठा है.
भाजपा नेता ने कहा कि इन दोनों दलों को पता है कि यहां के लोग सरल और सहज हैं इन्हें बेबकूफ बनाने के लिए ये दोनों यहां साथ आए और दोनों दल झारखंड में लूट मचाए हुए हैं. बिहार चुनाव के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो कांग्रेस को धोखेबाज पार्टी तक कह दिया और अभी असम में चुनाव हो रहा है तो दोनों दल अलग-अलग लड़ रहे हैं. कुल मिलाकर इन लोगों का गठबंधन अवसरवादी का होता रहा है और झारखंड में भी है.
जेएमएम ने बीजेपी पर किया पलटवार
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा है कि लगता है कि इन्हें इतिहास नागरिक भूगोल का ज्ञान नहीं है शायद यही वजह है कि जो शिवसेना के साथ इनका महाराष्ट्र में गठबंधन में रहते थे वह दूसरे राज्य में अलग-अलग चुनाव क्यों लड़ते थे.
पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने इंडिया गठबंधन के अंदर चल रहे खटास को खारिज करते हुए कहा कि हम लोगों ने यह एग्रीमेंट नहीं किया है कि देशभर में हम इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे. झारखंड में इंडिया गठबंधन को जनादेश मिला है और मजबूती के साथ यहां सरकार चल रही है.
उन्होंने कहा कि जनादेश का सम्मान करना हम बखूबी जानते हैं और यह सरकार अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करेगी. वैसे भी रही बात असम चुनाव का तो हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है विस्तार करने की इच्छा होती है हम इसी मकसद के साथ आगे बढ़े हैं. खासकर असम के जनजातीय के मुद्दे को लेकर हमारी सोच है.
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