गया पुल अंडरपास निर्माण में अड़चन, कांग्रेस ने केंद्र पर साधा निशाना!
धनबाद में गया पुल अंडरपास के निर्माण शुरू नहीं होने को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गयी है.
Published : October 31, 2025 at 4:59 PM IST
धनबादः कोयलांचल के लोग लंबे समय से जाम की समस्या झेल रहे हैं. लेकिन ऐसा लगता है जैसे अभी भी लोगों को जाम से निजात नहीं मिलने वाला है. क्योंकि गया पुल अंडरपास के निर्माण में फिर एक बार अड़चन आ गई है.
गया पुल अंडरपास के निर्माण को लेकर जिस एजेंसी को वर्क ऑडर तो मिल गया है लेकिन निर्माण के लिये एनओसी (NOC) नहीं मिल पाया है. 30.50 करोड़ की लागत से नया गया पुल अंडरपास की स्वीकृति मिल गई है. वतर्मान में गया पुल अंडरपास से 14.9 मीटर की दूरी पर नया अंडरपास बनना है.
जिला प्रशासन के द्वारा निर्माण कार्य को लेकर सभी प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है. जिला प्रशासन, रेलवे संयुक्त निरीक्षण भी इसे लेकर कई बार की थी. आरसीडी जिला प्रशासन रेलवे इसे लेकर बैठक कर निर्माण जल्द शुरू कराने पर चर्चा की. लेकिन आरसीडी के डिजाइन पर रेलवे ने सवाल खड़ा कर दिया है. जिससे इसकी स्वीकृति NOC पर संशय की स्थिति बन गयी है.
वहीं इसे लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार व रेलवे को जिम्मेदार बता रहे हैं. बार बार रेलवे द्वारा निर्माण कार्य मे रुकावट डालने का आरोप लगा केंद्र सरकार, स्थानीय सांसद ढुलू महतो पर हमला कर रहे हैं.
डीसी आदित्य रंजन ने कहा कि गया पुल अंडर पास में हर दिन जाम होती थी वैकल्पिक व्यवस्था कर दिया गया है अब जाम नहीं लग रही है. लेकिन जाम के समाधान के लिये नए अंडर पास का निर्माण जरूर है पर टेक्निकल समस्या आ गई है. जिस स्थान पर रेलवे के दो डिवीजन, एफसीआई, निगम, आरसीडी की जमीन है. सभी से NOC एजेंसी को देना है, वर्क ऑडर एजेंसी को मिल गया है, सभी टेक्निकल समस्या को दूर जल्द कर दिया जाएगा.
वहीं कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह ने कहा कि धनबाद के लोग लंबे समय से जाम की समस्या झेल रहें हैं. गया पुल अंडरपास के निर्माण को लेकर बहुत पहले से प्रयास किया जा रहा लेकिन रेलवे बार बार कोई न कोई अड़चन डाल दे रहा है. राज्य सरकार और जिला प्रशासन निर्माण को लेकर सभी प्रकिया को पूरा कर दिया है. रेलवे व केंद्र सरकार निर्माण में बाधा बन गई है. स्थानीय सांसद से मांग है कि गया पुल अंडरपास के निर्माण को शुरू करवायें.
वही धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि हर हाल में नए गया पुल अंडरपास का निर्माण होगा, जल्द इसे शुरू कराया जाएगा. इसको लेकर रेल मंत्री से मिलकर जो भी तकनीकी अड़चन है उसे ठीक करेंगे.
इसे भी पढ़ें- Dhanbad Gaya Bridge in Bad Shape: पुल से एक बड़ा टुकड़ा सड़क पर गिरा, कोई हताहत नहीं
इसे भी पढे़ं- करोड़ों की लगात से निर्मित रेलवे अंडरपास बना स्विमिंग पूल, लोगों ने कहा- आइए DRM साहब, आप भी मजा लीजिए!
इसे भी पढे़ं- गढ़वा में लगातार बारिश से अंडरपास जलमग्न और नदियां उफान पर, धनबाद में मैथन और पंचेत डैम का जलस्तर बढ़ा