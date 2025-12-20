ETV Bharat / state

झारखंड मेडिकल प्रवेश में बड़ा घोटाला! MBBS नामांकन रद्द कर CBI जांच की मांग- बाबूलाल

झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस के नामांकन में धांधली के खुलासे के बाद पूरे राज्य में राजनीतिक माहौल गर्म है.

political rhetoric over irregularities in MBBS admission at medical colleges in Jharkhand
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 20, 2025 at 5:59 PM IST

|

Updated : December 20, 2025 at 6:21 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के नामांकन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली के खुलासे के बाद पूरे राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है.

झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (JCECEB) पर आरोप है कि उसने मेडिकल एडमिशन प्रक्रिया में आरक्षण नियमों और MCC (मेडिकल काउंसलिंग कमेटी) की गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर कई बाहरी अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित कर दी.

इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुला पत्र जारी कर मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग है. उन्होंने तथाकथित घालमेल से जुड़ी जानकारी भी साझा की है.

political rhetoric over irregularities in MBBS admission at medical colleges in Jharkhand
बाबूलाल मरांडी द्वारा सीएम को लिखे पत्र की कॉपी (ETV Bharat)

समिति की रिपोर्ट से धांधली की पुष्टि- बाबूलाल मरांडी

बाबूलाल मरांडी की दलील है कि शिकायत सामने आने पर स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने 19 नवंबर 2025 को अबु इमरान (प्रबंध निदेशक, JMHIDPCL- Jharkhand Medical and Health Infrastructure Development and Procurement Corporation Ltd.) की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की थी.

समिति की रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई है कि सुचारिता दास, काजल और भाविनी के जाति और निवासी प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए हैं. रिपोर्ट में छह अन्य छात्रों के दस्तावेजों पर भी सवाल उठाए गए हैं, जो राज्य से बाहर के रहने वाले हैं. जांच रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि इस मामले की निष्पक्ष जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए. लेकिन विभाग के स्तर पर अभी तक जांच कराने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

घालमेल करने वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट- बाबूलाल मरांडी

बाबूलाल मरांडी ने कई छात्रों की लिस्ट साझा की है. उनका कहना है कि अंकित आनंद, जिनका स्कोर कार्ड में केटेगरी रैंक 82869 था और ऑल इंडिया केटेगरी ST रैंक मे 67234 था. इससे स्पष्ट होता है कि कैटेगरी परिवर्त्तन कर लिया. पप्पू सिंह आवेदन करते समय ST में था, लेकिन 7.11.2025 को ST दिव्यांग का प्रमाण पत्र बनवाकर RIMS नामांकन करा लिया. सुचारिता दास, ने भी गोड्डा जिला से दिनांक 1 नवम्बर, 2025 को निवास प्रमाण पत्र और दिनांक 4 नवम्बर, 2025 को जाति प्रमाण पत्र बनवाकर धनबाद मेडिकल कॉलेज में सीट ले लिया.

political rhetoric over irregularities in MBBS admission at medical colleges in Jharkhand
बाबूलाल मरांडी द्वारा सीएम को लिखे पत्र की कॉपी (ETV Bharat)

हालांकि जांच मे पकडे़ जाने पर एडमिशन रोक दिया गया. काजल पर यही आरोप है, जिन्होने गिरिडीह जिला से फर्जी जाति और निवासी प्रमाण पत्र बनवाकर RIMS में सीट आवंटन कर लिया, लेकिन जांच में पकड़े जाने पर नामांकन नहीं करा सकी. इसी तरह अन्य अभ्यर्थी यथा, मेघा कुमारी, चाहत राज, जितेद्र कुमार, सागर कुमार, ज्योति राज एवं मनिष राज ने काउंसलिंग के समय फर्जी जाति और निवासी प्रमाण पत्र बनवाकर मेडिकल कॉलेजो में सीट आवंटित करा लिया लेकिन जांच में पकड़े जाने के डर से इन अभ्यर्थियों ने नामांकन नही कराया.

JCECEB के अधिकारी-कर्मी की मिलीभगत- बाबूलाल मरांडी

बाबूलाल मरांडी के मुताबिक इसमें प्रथम दृष्टया JCECEB के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत दिखाई देती है. फिर भी विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. दस्तावेजों के मुताबिक, JCECEB ने MCC के क्लॉज 9 और 11 के उल्लंघन करते हुए NTA (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी)के डाटा को API लिंक के माध्यम से प्राप्त नहीं किया, जबकि नियम के तहत यही तरीका डेटा सत्यापन का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है. इसी लापरवाही या साजिश का फायदा उठाकर बिहार, दिल्ली और अन्य राज्यों के छात्र झारखंड निवासी का फर्जी प्रमाणपत्र बनवाकर एमबीबीएस सीटें हथियाने में सफल रहे.

political rhetoric over irregularities in MBBS admission at medical colleges in Jharkhand
बाबूलाल मरांडी द्वारा सीएम को लिखे पत्र की कॉपी (ETV Bharat)

कई जिलों से जारी हुआ फर्जी प्रमाण पत्र- बाबूलाल मरांडी

नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि आशीष कुमार और पुष्पम कुमारी दोनों बिहार के भागलपुर जिले के रहने वाले हैं. इन्होंने साहिबगंज जिला से एसटी श्रेणी का प्रमाणपत्र बनवाकर झारखंड के कोटे से RIMS में नामांकन करा लिया. इसी तरह भाविनी ने दिल्ली निवासी होते हुए गिरिडीह से प्रमाण पत्र लेकर हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाया.

सबसे गंभीर आरोप यह है कि परीक्षा परिणाम (14 जून 2025) के बाद कई अभ्यर्थियों ने अपनी जाति और स्थानीयता में बदलाव कर लिया, जबकि एमसीसी के मुताबिक आवेदन की अंतिम तिथि (7 मार्च 2025) के बाद ऐसा कोई भी परिवर्तन अवैध है. ऐसे फर्जी परिवर्तनों के सहारे कई सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने आरक्षित कोटे की सीटें हासिल कर लीं. JECEB की परीक्षा नियंत्रक मेघा भारद्वाज के एक पत्र के अनुसार, “काउंसिलिंग के दौरान अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच नहीं की गई थी,” और यह जिम्मेदारी मेडिकल कॉलेजों को सौंपी गई थी. जबकि सीटें पर्षद ने पहले ही आवंटित कर दी थीं.

political rhetoric over irregularities in MBBS admission at medical colleges in Jharkhand
बाबूलाल मरांडी द्वारा सीएम को लिखे पत्र की कॉपी (ETV Bharat)

एडमिशन में नियमों का खुला उल्लंघन- बाबूलाल मरांडी

नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि JCECEB के Adv 28/25-41 दिनांक 15.7.2025 के अनुसार झारखंड कोटे से आरक्षित सीटों पर प्रवेश पाने के लिए अभ्यर्थी का झारखंड निवासी होना अनिवार्य है. निवासी होने का निर्धारण झारखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 18.4.2016 द्वारा निर्गत संकल्प के अनुसार है. जिसमें वर्ष 1985 को कट ऑफ वर्ष माना गया है, लेकिन इन स्थापित नियमों की अनदेखी कर JCECEB ने बहुत अभ्यर्थियों को मेडिकल कॉलेजों में आवंटित कर दी.

दोबारा काउंसलिंग और सीबीआई जांच की मांग- बाबूलाल मरांडी

नेता प्रतिपक्ष के मुताबिक पूरे मामले पर अब राजनीतिक दलों, छात्र संगठनों और सामाजिक संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उनकी मांग है कि JCECEB के दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए. साथ ही मौजूदा नामांकन प्रक्रिया को रद्द कर दोबारा पारदर्शी काउंसिलिंग कराई जाए. पूरे घोटाले की सीबीआई जांच कराई जाए ताकि झारखंड के स्थानीय अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके.

इसे भी पढे़ं- MBBS के 30 छात्र फेल! यूनिवर्सिटी ने प्रैक्टिकल की जगह इंटरनल एग्जाम का चढ़ा दिया था नंबर

इसे भी पढे़ं- MBBS में नामांकन लेने वाली छात्रा का जाति प्रमाण पत्र निकला फर्जी, धोखाधड़ी के तहत कार्रवाई की तैयारी

इसे भी पढ़ें- नई एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स: झारखंड के इन दो मेडिकल कॉलेजों में बढ़ीं सीटें!

Last Updated : December 20, 2025 at 6:21 PM IST

TAGGED:

MBBS ADMISSION SCAM
MEDICAL COLLEGES IN JHARKHAND
IRREGULARITIES IN MBBS ADMISSION
नेता प्रतिपक्ष का सीएम को पत्र
MBBS SCAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.