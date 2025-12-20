ETV Bharat / state

झारखंड मेडिकल प्रवेश में बड़ा घोटाला! MBBS नामांकन रद्द कर CBI जांच की मांग- बाबूलाल

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ( Etv Bharat )