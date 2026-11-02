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धनबाद बारामुड़ी खटाल विवादः सांसद ढुल्लू महतो ने कांग्रेस और जेएलकेएम पर साधा निशाना

धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो और उनके समर्थक ( Etv Bharat )

धनबादः जिला में बारामुड़ी खटाल में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है. सैकड़ों परिवारों के विस्थापन की आशंका के बीच धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो उनके समर्थन में उतर आए हैं.

सांसद ने आरडीसी से मुलाकात कर खटालवासियों का पक्ष रखा और प्रशासन से पूरे मामले पर पुनर्विचार करने की मांग की. इस मुलाकात के बाद सांसद ने कांग्रेस पर दिखावे की राजनीति करने का आरोप लगाया, तो डुमरी विधायक जयराम महतो से जुड़ी जेएलकेएम की विचारधारा और समर्थकों पर भी तीखी टिप्पणी की. सांसद ने साफ कहा कि गरीब परिवारों को उजड़ने नहीं दिया जाएगा.