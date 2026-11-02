धनबाद बारामुड़ी खटाल विवादः सांसद ढुल्लू महतो ने कांग्रेस और जेएलकेएम पर साधा निशाना
धनबाद में बारामुड़ी खटाल विवाद को लेकर सियासत और तेज हो गयी है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : November 2, 2026 at 11:16 PM IST
धनबादः जिला में बारामुड़ी खटाल में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है. सैकड़ों परिवारों के विस्थापन की आशंका के बीच धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो उनके समर्थन में उतर आए हैं.
सांसद ने आरडीसी से मुलाकात कर खटालवासियों का पक्ष रखा और प्रशासन से पूरे मामले पर पुनर्विचार करने की मांग की. इस मुलाकात के बाद सांसद ने कांग्रेस पर दिखावे की राजनीति करने का आरोप लगाया, तो डुमरी विधायक जयराम महतो से जुड़ी जेएलकेएम की विचारधारा और समर्थकों पर भी तीखी टिप्पणी की. सांसद ने साफ कहा कि गरीब परिवारों को उजड़ने नहीं दिया जाएगा.
बारामुड़ी खटाल में रहने वाले सैकड़ों परिवारों के सामने अब अपने आशियाने और रोजगार को बचाने की चुनौती है. अतिक्रमण हटाने के नोटिस के बाद खटालवासियों ने प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई है. इसी कड़ी में धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने आरडीसी से मुलाकात कर प्रभावित परिवारों का पक्ष रखा. सांसद ने कहा कि वर्ष 2005 में तत्कालीन उपायुक्त बी. राजेश और तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में इन परिवारों को यहां बसाया गया था. ऐसे में उन्हें हटाने से पहले पूरे मामले पर विचार किया जाना चाहिए.
सांसद के मुताबिक, आरडीसी ने मामले पर विचार करने का आश्वासन दिया है. वहीं, अंचल अधिकारी की ओर से भी खटालवासियों को जमीन से संबंधित दस्तावेज जमा करने के लिए 19 नवंबर तक का समय दिया गया है. सांसद का कहना है कि जब प्रशासन ने ही इन परिवारों को बसाया था, तो उनके पास भी इससे जुड़े रिकॉर्ड होने चाहिए. उन्होंने गरीब परिवारों के पक्ष में अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कही.
हालांकि, बारामुड़ी खटाल का मुद्दा अब राजनीतिक बयानबाजी का भी केंद्र बन गया है. कांग्रेस नेताओं की ओर से सांसद के दौरे को दिखावा बताए जाने पर ढुल्लू महतो ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए उनकी लड़ाई कोई नई नहीं है, राजनीति में आने से पहले भी वे गरीबों के साथ खड़े थे और आगे भी जरूरत पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे.
वहीं, सांसद ने डुमरी विधायक जयराम महतो से जुड़ी जेएलकेएम की राजनीति और उसके समर्थकों पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग गरीबों के नाम पर राजनीति करते हैं लेकिन बड़े भू-माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं दिखाते. सांसद ने बड़े पैमाने पर जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चुनौती देते हुए विपक्षी नेताओं से सवाल किया कि आखिर गरीबों के मुद्दे पर ही विरोध क्यों किया जा रहा है.
सांसद ने यह भी कहा कि बारामुड़ी खटाल में रह रहे परिवारों को किसी भी कीमत पर उजड़ने नहीं दिया जाना चाहिए. उन्होंने प्रशासन से गरीब परिवारों के हित में निर्णय लेने की मांग की. फिलहाल आरडीसी के आश्वासन और 19 नवंबर तक दस्तावेज जमा करने की समय-सीमा के बीच खटालवासियों की निगाहें प्रशासन के अगले फैसले पर टिकी हैं. सवाल यह है कि वर्षों से यहां रहकर जीविका चलाने वाले इन परिवारों के भविष्य को लेकर प्रशासन क्या रास्ता निकालता है.
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