क्या बिहार चुनाव के नतीजे झारखंड की सियासत में भी करेंगे बड़ा फेरबदल? झामुमो के तल्ख रुख पर भाजपा रख रही पैनी नजर

बिहार चुनाव परिणाम के बाद झामुमो का क्या स्टैंड होगा? इसे लेकर सियासी बयानबाजी तेज है.

Bihar election results
झामुमो (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 13, 2025 at 5:52 PM IST

2 Min Read
रांची: झारखंड में महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. बिहार चुनाव में सीटें हारने के बाद से झारखंड मुक्ति मोर्चा की नाराजगी साफ दिखाई दे रही है. 14 नवंबर को आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे झारखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकते हैं.

झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने रुख पर अड़ा हुआ है और चुनाव नतीजों के बाद किसी भी दिन पार्टी की समीक्षा बैठक बुला सकता है. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार में सीटें नहीं मिलने के लिए सबसे ज्यादा दोषी राजद और फिर कांग्रेस को ठहराया है. नतीजतन, झामुमो ने बिहार चुनाव में महागठबंधन से दूरी बनाने और प्रचार से दूर रहने का फैसला किया था.

महागठबंधन के अंदर जारी खटपट पर भाजपा की है नजर

भाजपा महागठबंधन में चल रही खटपट पर नजर रख रही है. भाजपा नेताओं का मानना ​​है कि झामुमो की नाराजगी कितनी है, यह देखना अभी बाकी है. पार्टी के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक के अनुसार, बिहार में एक बार फिर एनडीए की मजबूत सरकार बनने वाली है.

भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बयान (ईटीवी भारत)

बिहार चुनाव नतीजों का झारखंड पर असर पड़ने की उम्मीद जताते हुए शिवपूजन पाठक ने कहा कि यह देखना बाकी है कि जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नाराजगी जताई है, उस पर वह कितना खड़ा उतरते हैं. उन्होंने आगे कहा कि महागठबंधन के भीतर, चाहे वह राजद हो, कांग्रेस हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा, विरोधाभासी बयानों से साबित होता है कि सब कुछ ठीक नहीं है. एक राजनीतिक दल होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस पर कड़ी नजर रखे हुए है.

वहीं कांग्रेस ने महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा करते हुए कहा कि महागठबंधन बिहार में सरकार बना रहा है और झारखंड में कोई खटास नहीं है. पार्टी के प्रदेश महासचिव और मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि झारखंड में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत है और हमारी प्रतिबद्धता राज्य के विकास, संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा के लिए है, और इस दिशा में महागठबंधन के सभी सहयोगी पूरी तरह एकजुट हैं.

