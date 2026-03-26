ETV Bharat / state

गैस सिलेंडर पर झारखंड में सियासी बयानबाजी, केंद्र सरकार ने राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्रियों की बुलाई बैठक

रांची : घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर झारखंड सहित देशभर में हाहाकार मचा हुआ है. आम लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 27 मार्च को दिल्ली में सभी राज्यों के मंत्रियों की एक अहम बैठक बुलाई है. इस बैठक को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और शहरी आवासन मंत्री मनोहर लाल खट्टर संबोधित करेंगे. सुबह 11 बजे से दिल्ली के विज्ञान भवन में सभी राज्यों के मंत्रियों की होने वाली इस बैठक को अहम माना जा रहा है.

झारखंड की वास्तविक स्थिति से अवगत करायेंगे इरफान अंसारी

दिल्ली में होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री सह खाद, सार्वजनिक वितरण, उपभोक्ता मामले और आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी झारखंड की वास्तविक स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करेंगे. झारखंड सरकार केंद्र सरकार से राज्य में बढ़ते गैस और ईंधन संकट को देखते हुए विशेष राहत और ठोस कदम उठाने की मांग करने वाली है.

नेताओं के बयान (Etv Bharat)

इस बैठक को लेकर डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि वह पहले से ही इस मुद्दे को लेकर लगातार आवाज उठा रहे थे, जिसके बाद अब केंद्रीय स्तर पर यह बड़ी पहल सामने आई है. इस हाई-प्रोफाइल मीटिंग से उम्मीद की जा रही है कि आम जनता को राहत देने के लिए जल्द बड़े फैसले लिए जा सकते हैं.

गैस सिलेंडर की किल्लत पर जारी है सियासत

गैस सिलेंडर को लेकर जनता जहां परेशान है, वहीं किल्लत दूर करने के बजाय इसपर सियासत जारी है. इस मुद्दे पर कांग्रेस और जेएमएम केंद्र की भाजपा सरकार पर दोष मढ़ रही है, वहीं भाजपा नेता सफाई देते हुए कालाबाजारी के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराने में जुटे हैं.

खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने केन्द्र सरकार को जिम्मेदार मानते हुए सिलेंडर की सप्लाई काफी कम होने का आरोप लगाया. वहीं प्रदेश कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा कहते हैं कि केन्द्र की मोदी सरकार के पास ना तो कोई नीति है और ना ही कोई ठोस रणनीति है. इस वजह से जनता परेशान है.

इधर, जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे कहते हैं कि मांग के अनुरूप सिलेंडर नहीं मिलने से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है, जिसे मानने के लिए केंद्र सरकार तैयार नहीं है और राज्य सरकार पर कालाबाजारी रोकने में विफल रहने का झूठा आरोप लगाती है.