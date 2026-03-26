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गैस सिलेंडर पर झारखंड में सियासी बयानबाजी, केंद्र सरकार ने राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्रियों की बुलाई बैठक

गैस सिलेंडर को लेकर झारखंड में बयानबाजी तेज है. जहां झामुमो, कांग्रेस केन्द्र सरकार पर आरोप लगा रहा है. वहीं भाजपा पलटवार कर रही है.

gas cylinders in Jharkhand
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 26, 2026 at 5:25 PM IST

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रांची : घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर झारखंड सहित देशभर में हाहाकार मचा हुआ है. आम लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 27 मार्च को दिल्ली में सभी राज्यों के मंत्रियों की एक अहम बैठक बुलाई है. इस बैठक को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और शहरी आवासन मंत्री मनोहर लाल खट्टर संबोधित करेंगे. सुबह 11 बजे से दिल्ली के विज्ञान भवन में सभी राज्यों के मंत्रियों की होने वाली इस बैठक को अहम माना जा रहा है.

झारखंड की वास्तविक स्थिति से अवगत करायेंगे इरफान अंसारी

दिल्ली में होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री सह खाद, सार्वजनिक वितरण, उपभोक्ता मामले और आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी झारखंड की वास्तविक स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करेंगे. झारखंड सरकार केंद्र सरकार से राज्य में बढ़ते गैस और ईंधन संकट को देखते हुए विशेष राहत और ठोस कदम उठाने की मांग करने वाली है.

नेताओं के बयान (Etv Bharat)

इस बैठक को लेकर डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि वह पहले से ही इस मुद्दे को लेकर लगातार आवाज उठा रहे थे, जिसके बाद अब केंद्रीय स्तर पर यह बड़ी पहल सामने आई है. इस हाई-प्रोफाइल मीटिंग से उम्मीद की जा रही है कि आम जनता को राहत देने के लिए जल्द बड़े फैसले लिए जा सकते हैं.

गैस सिलेंडर की किल्लत पर जारी है सियासत

गैस सिलेंडर को लेकर जनता जहां परेशान है, वहीं किल्लत दूर करने के बजाय इसपर सियासत जारी है. इस मुद्दे पर कांग्रेस और जेएमएम केंद्र की भाजपा सरकार पर दोष मढ़ रही है, वहीं भाजपा नेता सफाई देते हुए कालाबाजारी के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराने में जुटे हैं.

खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने केन्द्र सरकार को जिम्मेदार मानते हुए सिलेंडर की सप्लाई काफी कम होने का आरोप लगाया. वहीं प्रदेश कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा कहते हैं कि केन्द्र की मोदी सरकार के पास ना तो कोई नीति है और ना ही कोई ठोस रणनीति है. इस वजह से जनता परेशान है.

इधर, जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे कहते हैं कि मांग के अनुरूप सिलेंडर नहीं मिलने से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है, जिसे मानने के लिए केंद्र सरकार तैयार नहीं है और राज्य सरकार पर कालाबाजारी रोकने में विफल रहने का झूठा आरोप लगाती है.

वहीं भाजपा नेता और पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर जिस तरह से अभी माहौल है इससे सभी परिचित हैं. ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा वास्तविक स्थिति से लोगों को अवगत कराया जा रहा है. राज्य सरकार को कालाबाजारी रोकने के लिए कठोर कदम उठाने को कहा गया है. इसके बावजूद जानबूझकर विरोधी दलों के द्वारा जनता के बीच यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि गैस की कीमत बढ़ने वाली है. इस वजह से डिमांड बढ़ी है और लोगों को परेशानी हो रही है.

इधर, झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मलहोत्रा ने गैस सिलेंडर की कमी के कारण लोगों को हो रही परेशानी पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा है कि जिस तरह के वैश्विक स्तर पर अभी युद्ध का माहौल है, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, उसमें सभी लोगों को धैर्य बनाए रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि वैकल्पिक ईंधन पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि जो स्थिति बनी हुई है उसमें फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता है.

डिमांड के अनुरूप नहीं मिल रहा है गैस सिलेंडर

राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न शहरों में घरेलू के साथ कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत देखी जा रही है. सामान्य दिनों में इंडियन ऑयल से जुड़ी गैस एजेंसियों के माध्यम से रोजाना 150 से लेकर 1000 तक कमर्शियल सिलिंडरों की आपूर्ति होती है. औसतन 500 सिलिंडर प्रतिदिन के हिसाब से केवल एक कंपनी की आपूर्ति लगभग 2.25 लाख सिलिंडरों के रोटेशन पर आधारित होती है, जो ग्राहकों तक पहुंचायी जाती है.

इसी तरह भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और अन्य तेल कंपनियां भी गैस की सप्लाई करती हैं. मगर मांग के अनुरूप सप्लाई नहीं होने की वजह से घरेलू गैस सिलेंडर की कमी है. जिला प्रशासन ने एजेंसियों को निर्देश दिया है कि घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हुए गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी की जाए.

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