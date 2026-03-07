ETV Bharat / state

घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी पर सियासत तेज, झामुमो, कांग्रेस और राजद ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बीजेपी ने दिया ये जवाब

रिपोर्ट: उपेंद्र कुमार

रांची: घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में ₹60 और ₹120 की बढ़ोतरी पर कांग्रेस, राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कोई खबर नहीं है, क्योंकि यह 2014 से हो रहा है. खबर वह होगी जब बढ़ी हुई कीमतें कम होंगी. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की तरह, ईरान संकट का बहाना बनाकर कई जरूरी चीजों की कीमतें लगातार बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि ये लोग आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं.

कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने कीमतों में बढ़ोतरी को तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि देश 11 साल से महंगाई की मार झेल रहा है. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार महंगाई को कंट्रोल करने और युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही है. घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी से आम आदमी के बजट पर असर पड़ता है, इसलिए इस बढ़ोतरी को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए.

नेताओं के बयान (Etv Bharat)

इस बीच, झारखंड कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजानी ने कहा कि रसोई गैस के दाम बढ़ाकर भाजपा ने गरीब और मिडिल क्लास के रसोई पर डाका डाला है. उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर केंद्र की बीजेपी सरकार ने एक बार फिर देश के गरीब, मिडिल क्लास और मेहनतकश लोगों पर महंगाई का भारी बोझ डाल दिया है. ऐसे समय में जब आम लोग पहले से ही बढ़ती महंगाई से परेशान हैं, यह फैसला लोगों के रसोई पर सीधा हमला है.

उन्होंने आगे कहा कि सबसे हैरानी की बात यह है कि केंद्र सरकार और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने हाल ही में साफ कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने भी सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों को खारिज कर दिया जिनमें देश में फ्यूल की कमी का दावा किया जा रहा था, उन्हें पूरी तरह से बेबुनियाद बताया. तो, एलपीजी के दाम क्यों बढ़ाए गए?