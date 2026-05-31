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SIR 2025-26: झामुमो ने BLO तैनाती, मतदाता सत्यापन और डेटा पारदर्शिता पर उठाए सवाल

रांची: झारखंड में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है.

राज्य के सबसे बड़े और सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) को पत्र लिखकर BLO (Booth Level Officer) की तैनाती, मतदाता सत्यापन प्रक्रिया और डेटा पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. पार्टी ने केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय के हस्ताक्षर से जारी पत्र में सात बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करने और चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी व त्रुटिरहित बनाने का आग्रह आयोग से किया गया है.

अनमैप्ड मतदाता पर उठे गंभीर सवाल

JMM ने अपने पत्र में कहा है कि SIR के दौरान GIS आधारित हाउस-मैपिंग में बड़ी संख्या में मतदाता “Electors Not Mapped” श्रेणी में चले जाते हैं. पार्टी का आरोप है कि अन्य राज्यों में इस श्रेणी को आधार बनाकर बिना पर्याप्त सत्यापन के मतदाताओं को सूची से हटाने जैसी गड़बड़ियां सामने आई हैं. पत्र में बिहार SIR 2023 का उदाहरण देते हुए कहा गया कि हजारों मतदाताओं को बिना 30 दिन की अनिवार्य सूचना के Form-7 के माध्यम से हटा दिया गया, जिसे बाद में सुधारना पड़ा.

BLO के लिए SOP और फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य करने की मांग

झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी मतदाता को “अनमैप्ड” या संदिग्ध मानने से पहले BLO द्वारा कम से कम दो अलग-अलग दिनों में भौतिक सत्यापन अनिवार्य किया जाए. साथ ही, BLO तैनाती से पहले एक लिखित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी करने की मांग की गई है, ताकि प्रक्रिया में एकरूपता और पारदर्शिता बनी रहे.

आदिवासी क्षेत्रों में भाषा और प्रशिक्षण बड़ा मुद्दा

इस पत्र में संथाल परगना, कोल्हान और दक्षिणी छोटानागपुर जैसे क्षेत्रों का विशेष उल्लेख करते हुए कहा गया है कि यहां भाषाई और सामाजिक विविधता के कारण BLO के काम में जटिलता बढ़ जाती है. JMM ने मांग की है कि अनुसूचित क्षेत्रों में संथाली भाषा जानने वाले BLO की नियुक्ति हो या फिर संथाली भाषी सहायकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. BLO को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विशेष प्रशिक्षण दिया जाए.