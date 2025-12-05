झारखंड में सत्ता परिवर्तन को लेकर अटकलें तेज, शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में भी जारी रही सियासी बयानबाजी
झारखंड में झामुमो और बीजेपी के बीच बढ़ती नजदीकियों को लेकर कई कयास लग रहे हैं. जिस पर नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है.
Published : December 5, 2025 at 8:03 PM IST
रांची: बिहार में एनडीए की अप्रत्याशित जीत के बाद, झारखंड में सत्ता परिवर्तन को लेकर चल रहीं अटकलें इन दिनों तेज हो गई हैं. दरअसल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाल ही में दिल्ली दौरे के बाद से सियासी गलियारों में जेएमएम और भाजपा के बीच नज़दीकियां बढ़ने की चर्चाएं शुरू हो गई. जिसकी गूंज शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा परिसर में भी सुनाई दीं.
महागठबंधन के सहयोगी दलों कांग्रेस और राजद के प्रति झामुमो की नाराजगी साफ तौर पर देखी गई. शहरी विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि समीक्षा के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है, लेकिन जो बातें कही गई थी उसके तहत जब गठबंधन के सभी सहयोगी दल एक साथ बैठेंगे तो इन मुद्दों पर जरूर चर्चा होगी.
सत्ता परिवर्तन की चल रही चर्चाओं को सीधे खारिज करने के बजाय, उन्होंने कहा कि अफवाहों को सिर्फ अफवाहें ही रहने दें. उन्होंने आगे कहा, "मेरा मानना है कि जिस तरह से ये अफवाहें सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म पर फैलाई जा रही हैं, वह उनकी मानसिक दिवालियापन को दिखाता है. लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे ऊपर होती है, और जनादेश कहता है कि एक खास गठबंधन सत्ता में रहे. उस गठबंधन के सत्ता में रहने के अधिकार को चुनौती देना उस जनादेश का अपमान है, और ये लोग यही कर रहे हैं."
मीडिया में है चर्चा, मगर पार्टी के अंदर नहीं है कोई बात - बाबूलाल
झारखंड में सत्ता परिवर्तन की अटकलों पर नेता प्रतिपक्ष और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पर कहा कि वह यह सब सिर्फ मीडिया के जरिए सुन रहे हैं. उन्होंने कहा, "मैं पार्टी के अंदर ऐसा कुछ भी न तो सुन रहा हूं और न ही देख रहा हूं. यह ठंड का मौसम है, आप लोग भी थोड़ा आनंद लीजिए." विधानसभा परिसर में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस मामले पर अभी और कुछ कहना सही नहीं है.
इस बीच, कांग्रेस नेता इसे जनता का ध्यान भटकाने की भाजपा की एक सोची-समझी साजिश बता रहे हैं. कांग्रेस विधायक नमन विक्सेल कोंगाड़ी ने कहा कि जिस तरह से एनडीए देश का संविधान बदलने का काम कर रही है और उसका विरोध यूपीए द्वारा किया जा रहा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की अफवाह प्रचारित की जा रही है.
यह भी पढ़ें:
हेमंत सोरेन के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा, झामुमो-कांग्रेस ने गिनाई उपलब्धियां, बीजेपी बोली- केवल साल बदला है
हाउस के निर्देश पर पुलिस प्रशासन और कोल माफिया की साझेदारी में हो रही है धनबाद में कोयले की लूटः बाबूलाल मरांडी
BLO को धमकी देने वाले मंत्री इरफान पर कार्रवाई करें सीएम, भाजपा ने उठाए गंभीर सवाल, बचाव में उतरी कांग्रेस