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पेसा नियमावली के प्रावधानों को भाजपा ने बताया तुष्टीकरण, झामुमो और कांग्रेस ने किया पलटवार

पेसा नियमावली को लेकर झारखंड में सियासी बयानबाजी चल रही है. भाजपा इसे बदलने की मांग कर रही है.

PESA rules
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 12, 2026 at 6:48 PM IST

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रांची: हेमंत सोरेन सरकार द्वारा बनायी गयी पेसा नियमावली 2025, अधिसूचित होने के बाद से ही विवादों में हैं। न सिर्फ राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता इसके पक्ष में और खिलाफ में हैं, बल्कि आदिवासी समाज खुद भी बंटा हुआ दिख रहा है.

भारतीय जनता पार्टी भी पेसा नियमावली को मौजूदा रूप में तुष्टीकरण की पराकाष्ठा बताती है. भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप का कहना है कि राज्य में महागठबंधन सरकार के बनाए नियमावली में कई ऐसे प्रोविजन हैं जो ग्राम सभा और आदिवासी समुदाय के पुराने रीति-रिवाजों को मानने वालों के अधिकारों को कम करेंगे, जबकि धर्मांतरण करने वालों को फायदा पहुंचाएंगे. उन्होंने कहा कि कई ऐसे अधिकार जो ग्राम सभा के पास होने चाहिए थे, उन्हें उपायुक्त को दे दिया गया है. यह ठीक नहीं है. बीजेपी नेता ने मुख्यमंत्री से PESA एक्ट के प्रोविजन को केंद्र में रखकर नयी पेसा नियमावली बनाने की मांग की.

नेताओं के बयान (Etv Bharat)

वहीं झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे का कहना है कि हेमंत सोरेन सरकार ने आदिवासी संगठनों, सामाजिक संगठनों और दूसरों से सलाह-मशविरा करके नियमावली तैयार की है. कुछ लोग जरूर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करके समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं.

कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि राज्य में विपक्षी पार्टियां पेसा नियमावली का राजनीतिकरण इसलिए कर रही हैं क्योंकि वे निराश और हताश हैं. राकेश सिन्हा ने कहा कि महागठबंधन सरकार ने बहुत मेहनत से, आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ-साथ कानूनी जानकारों से सलाह-मशविरा करके पेसा नियमावली बनाई है और सभी के हितों का ध्यान रखा गया है. इसलिए, निराश और हताश भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है, जबकि आदिवासी समुदाय इस मुद्दे पर बंटा हुआ नहीं है, और सभी नियमावली से खुश हैं.

झारखंड में नई पेसा नियमवाली को लेकर विवाद एक बार फिर तेज हो गया जब खूंटी में अखिल भारतीय सरना समाज ने पारंपरिक आदिवासी शासन व्यवस्था को बनाए रखने की मांग की और नियमावली का कड़ा विरोध किया. समाज ने चेतावनी दी कि अगर पारंपरिक ढांचे से छेड़छाड़ की गई, तो एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा. हाल ही में, IRS ऑफिसर निशा उरांव के नेतृत्व में आदिवासी समुदाय के एक प्रतनिधिमंडल ने खूंटी डीसी से मुलाकात कर इन मुद्दों पर ध्यान दिलाते हुए एक ज्ञापन सौंपा.

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