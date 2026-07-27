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प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 पर झारखंड में सियासी घमासान, भाजपा ने सराहा, कांग्रेस ने नकारा

प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल, 2026 को लेकर झारखंड में सियासी बयानबाजी हो रही है. कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं.

Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026
प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 27, 2026 at 7:58 PM IST

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रांची: देश में बढ़ रहे पेपर लीक के मामलों को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने आज सोमवार को लोकसभा में प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल, 2026' पेश किया है. यह बिल प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल, 2024 में ही कुछ जरूरी संशोधन कर पेश किया गया है. इस संशोधन बिल पर जहां लोकसभा में विपक्ष का हंगामा होता रहा है. वहीं इस पर झारखंड में भी सियासत होती रही.

भारतीय जनता पार्टी ने इसकी सराहना करते हुए कहा है कि पेपर लीक करने वाले के लिए यह करारा प्रहार है. बीजेपी प्रवक्ता अशोक बड़ाईक ने कहा कि इस संशोधित बिल के तहत पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की तैयारी है. इसके अलावा दो महीने के भीतर ही जांच पूरी करने की बात कही गई है. इसके अलावा पेपर लीक के आरोपियों के लिए कम से कम पांच और अधिकतम 10 साल की सजा प्रावधान किया जा रहा है. वहीं संगठित अपराधों के लिए कम से कम सात साल की सजा और 10 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव है.

झारखंड में सियासी बयानबाजी (Etv Bharat)

प्रदेश कांग्रेस ने इस बिल की आलोचना करते हुए कहा है कि भाजपा को बताना चाहिए कि 2024 में लाया गया यह बिल का क्या हुआ. पार्टी के प्रदेश महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को नए बिल में संशोधन नहीं करना चाहिए बल्कि उनके राजनीतिक चरित्र में संशोधन करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि साल 2024 में पेपर लीक मामले में इसरो के पूर्व अध्यक्ष के.राधाकृष्णन के नेतृत्व में बनी कमेटी का क्या हुआ. उन्होंने कहा कि पेपर लीक 152 बार कर लो, 50 बार परीक्षा स्थगित कर लो, छात्रों के आंदोलन को कुचलकर रख दो, ये तमाम चीजें भाजपा का बदनुमा चेहरा है, जो अपने बचाव के लिए यह नई बिल लायी है. उन्होंने कहा कि भविष्य में पेपर लीक ना हो, इसकी जिम्मेदारी तय करनी होगी.

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