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धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासत तेज, चंपाई सोरेन ने उठाई ये मांग

रांचीः धर्म परिवर्तन और अनुसूचित जाति यानी SC के अधिकारों को लेकर हालिया न्यायिक फैसले के बाद देश की सियासत में हलचल तेज हो गई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए चंपाई सोरेन ने केंद्र सरकार से अनुसूचित जनजाति यानी ST के संदर्भ में भी समान व्यवस्था लागू करने की मांग की है.

पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर कहा कि संविधान के अनुच्छेद 341 में स्पष्ट प्रावधान है कि अनुसूचित जाति का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के दलितों को ही मिलता है. ऐसे में धर्म परिवर्तन के बाद इन अधिकारों का समाप्त होना न्यायसंगत है. उन्होंने उम्मीद जताई कि यही व्यवस्था अनुसूचित जनजातियों पर भी लागू होनी चाहिए.

उन्होंने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 342 में आवश्यक संशोधन की जरूरत बताई, ताकि आदिवासी समाज के अधिकारों और अस्तित्व की रक्षा की जा सके. चंपाई सोरेन का कहना है कि धर्मांतरण के कारण पारंपरिक आदिवासी जीवनशैली, रीति-रिवाज और सांस्कृतिक पहचान पर खतरा मंडरा रहा है.