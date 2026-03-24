धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासत तेज, चंपाई सोरेन ने उठाई ये मांग
धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद झारखंड में सियासत तेज है.
Published : March 24, 2026 at 9:04 PM IST
रांचीः धर्म परिवर्तन और अनुसूचित जाति यानी SC के अधिकारों को लेकर हालिया न्यायिक फैसले के बाद देश की सियासत में हलचल तेज हो गई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए चंपाई सोरेन ने केंद्र सरकार से अनुसूचित जनजाति यानी ST के संदर्भ में भी समान व्यवस्था लागू करने की मांग की है.
पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर कहा कि संविधान के अनुच्छेद 341 में स्पष्ट प्रावधान है कि अनुसूचित जाति का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के दलितों को ही मिलता है. ऐसे में धर्म परिवर्तन के बाद इन अधिकारों का समाप्त होना न्यायसंगत है. उन्होंने उम्मीद जताई कि यही व्यवस्था अनुसूचित जनजातियों पर भी लागू होनी चाहिए.
आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में यह तय कर दिया कि धर्म परिवर्तन के बाद आप अपनी मूल पहचान को मिले SC/ST Act समेत तमाम अधिकार खो देते हैं। धर्मांतरण से अनुसूचित जाति को बचाने हेतु सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत है।— Champai Soren (@ChampaiSoren) March 24, 2026
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में यह स्पष्ट किया… pic.twitter.com/gePgbv0Z9x
उन्होंने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 342 में आवश्यक संशोधन की जरूरत बताई, ताकि आदिवासी समाज के अधिकारों और अस्तित्व की रक्षा की जा सके. चंपाई सोरेन का कहना है कि धर्मांतरण के कारण पारंपरिक आदिवासी जीवनशैली, रीति-रिवाज और सांस्कृतिक पहचान पर खतरा मंडरा रहा है.
उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार लोगों को लालच, दबाव या भ्रामक जानकारी के जरिए धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे वे अपने मूल सामाजिक ढांचे और परंपराओं से दूर हो जाते हैं. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की पहचान उनकी परंपराओं, पूजा-पद्धतियों और सामाजिक संरचना से जुड़ी है, जिसे संरक्षित करना जरूरी है.
चंपाई सोरेन ने केंद्र सरकार से अपील की कि वह इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करे और आवश्यक संवैधानिक संशोधन कर आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में आदिवासी सांस्कृतिक स्थलों और परंपराओं पर संकट गहरा सकता है.
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