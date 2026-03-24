ETV Bharat / state

धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासत तेज, चंपाई सोरेन ने उठाई ये मांग

धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद झारखंड में सियासत तेज है.

Political Rhetoric in Jharkhand Following Supreme Court Verdict on Religious Conversion
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 24, 2026 at 9:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः धर्म परिवर्तन और अनुसूचित जाति यानी SC के अधिकारों को लेकर हालिया न्यायिक फैसले के बाद देश की सियासत में हलचल तेज हो गई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए चंपाई सोरेन ने केंद्र सरकार से अनुसूचित जनजाति यानी ST के संदर्भ में भी समान व्यवस्था लागू करने की मांग की है.

पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर कहा कि संविधान के अनुच्छेद 341 में स्पष्ट प्रावधान है कि अनुसूचित जाति का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के दलितों को ही मिलता है. ऐसे में धर्म परिवर्तन के बाद इन अधिकारों का समाप्त होना न्यायसंगत है. उन्होंने उम्मीद जताई कि यही व्यवस्था अनुसूचित जनजातियों पर भी लागू होनी चाहिए.

उन्होंने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 342 में आवश्यक संशोधन की जरूरत बताई, ताकि आदिवासी समाज के अधिकारों और अस्तित्व की रक्षा की जा सके. चंपाई सोरेन का कहना है कि धर्मांतरण के कारण पारंपरिक आदिवासी जीवनशैली, रीति-रिवाज और सांस्कृतिक पहचान पर खतरा मंडरा रहा है.

उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार लोगों को लालच, दबाव या भ्रामक जानकारी के जरिए धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे वे अपने मूल सामाजिक ढांचे और परंपराओं से दूर हो जाते हैं. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की पहचान उनकी परंपराओं, पूजा-पद्धतियों और सामाजिक संरचना से जुड़ी है, जिसे संरक्षित करना जरूरी है.

चंपाई सोरेन ने केंद्र सरकार से अपील की कि वह इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करे और आवश्यक संवैधानिक संशोधन कर आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में आदिवासी सांस्कृतिक स्थलों और परंपराओं पर संकट गहरा सकता है.

इसे भी पढ़ें- धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनीतिक दलों ने दी प्रतिक्रिया, जानिए किसने क्या कहा

इसे भी पढ़ें- क्या धर्मांतरण के बाद मिल सकती है SC/ST एक्ट की सुरक्षा? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट की स्थिति

इसे भी पढ़ें- धर्म परिवर्तन करने पर मां को अपनाने से बेटे ने किया था इनकार, अब गलती का हुआ अहसास

TAGGED:

RANCHI
POLITICS OVER SC VERDICT
SC VERDICT ON RELIGIOUS CONVERSION
बीजेपी विधायक चंपाई सोरेन
RELIGIOUS CONVERSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.