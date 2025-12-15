ETV Bharat / state

झारखंड में धान पर बोनस का सच! साल दर साल राशि में हो रही है कटौती, भाजपा ने उठाए सवाल, सत्ताधारी दलों ने दिया जवाब

झारखंड में धान खरीद पर बोनस की राशि लगातार घट रही है. भाजपा ने सवाल उठाए तो वहीं झामुमो ने केंद्र सरकार को दोषी ठहराया.

राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट

रांची: झारखंड में धान खरीद के नाम पर खूब राजनीति होती है. चुनाव के वक्त और ज्यादा. पिछले चुनाव में एक मुद्दा बना था. सरकार बनने पर प्रति क्विंटल 3,200 रुपये देने का वादा हुआ था. शीतकालीन सत्र में इसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला भी बोला. लेकिन शोर में असली सच कहीं गुम हो गया. सच चौंकाने वाला है क्योंकि किसानों को मिलने वाली बोनस की राशि साल दर साल कम होती जा रही है. इसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है.

हर साल घट रही है धान पर बोनस की दर

भारत सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,369 रु. प्रति क्विंटल तय किया है. जबकि ग्रेड ए क्वालिटी की कीमत 2,389 प्रति क्विंटल है. इस पर राज्य सरकार अपनी ओर से बोनस जोड़कर देती है. झारखंड सरकार ने बोनस की दर प्रति क्विंटल 81 रु तय की है. इस लिहाज से झारखंड के किसानों को एक क्विंटल साधाराण धान के बदले (2,369 + 81) 2,450 रु मिलेंगे.

नेताओं के बयान (Etv Bharat)

वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति क्विंटल साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,203 रु था. इस पर राज्य सरकार ने प्रति क्विंटल 117 रु बोनस दिया था. लेकिन वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली बोनस की राशि 117 रु से घटकर 100 हो गई. जबकि केंद्र सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,203 से बढ़ाकर 2,320 प्रति क्विंटल कर दिया था. इसी तरह वित्तीय वर्ष 2025-26 में 49 रु का इजाफा कर न्यूनतम समर्थन मूल्य को 2,320 से बढ़ाकर 2,369 रु. प्रति क्विंटल कर दिया गया. जबकि राज्य सरकार ने बोनस को 100 रु से घटाकर 81 रु. कर दिया.

राजनीतिक दलों का पक्ष

भाजपा ने इस मसले पर सरकार पर तीखा हमला बोला है. भाजपा नेत्री आरती कुजूर ने बताया कि सरकार ने चुनाव के दौरान एमएसपी को लेकर बड़े-बड़े वादे किए थे. कहा था 3,200 रु प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा. वादा तो दूर, बोनस की राशि को 100 रु से घटाकर 81 रु कर दिया गया है. हद तो ये कि सरकार ने 15 नवंबर से धान खरीदने के बजाए 15 दिसंबर से यह व्यवस्था शुरू की है. इस विलंब के कारण बिचौलियों ने किसानों से सस्ते दर पर धान खरीद लिया. यह बताता है कि किसान के प्रति सरकार का रवैया कैसा है.

इधर, बोनस घटने के सवाल पर मुख्य सत्ताधारी दल झामुमो की अलग दलील है. पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडेय का कहना है कि केंद्र सरकार अगर राज्य को उनकी बकाया 1.41 लाख करोड़ वापस कर देती तो बोनस की दर और बढ़ा दी जाती. इसके बावजूद किसानों का ऋण माफ किया गया. बिजली बिल माफ किया गया. सोलर माइक्रो इरिगेशन सिस्टम शुरू होने जा रहा है. किसानों को ट्रैक्टर दिया जा रहा है. लेकिन केंद्र की सरकार तानाशाही बनी हुई है. उर्वरक के दाम बढ़ गये. बीज के दाम बढ़ गये. कीटनाशक के दाम बढ़ गये. आरोप लगाया कि पूंजीपतियों की हितैषी सरकार बोनस के नाम पर दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है. विपरीत हालात में भी किसान हित में राज्य सरकार काम कर रही है.

सत्ताधारी दल कांग्रेस के प्रवक्ता जगदीश साहू का भी कहना है कि उनकी सरकार 3200 प्रति क्विंटल धान खरीद के साथ-साथ बोनस बढ़ाना चाह रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने हमारे हक के पैसे को दबा कर रखा है. केंद्र के पास 1.36 लाख करोड़ रु. रायल्टी का पड़ा हुआ है. पंचायती राज के 16वें वित्त आयोग का करीब-करीब 2 हजार करोड़ रु नहीं मिल रहा है. लेकिन केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि गैर भाजपाई सरकार आगे बढ़े.

बोनस मद में कितना खर्च कर रही है राज्य सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 60 लाख क्विंटल यानी 6 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है. धान खरीद की शुरुआत 15 दिसंबर से हो गई है. लिहाजा, प्रति क्विंटल 81 रु की दर से बोनस मद में 48 करोड़ 60 लाख रु. का प्रावधान किया गया है. वहीं 2,450 रु की दर से 60 लाख क्विंटल धान क्रय होने पर कम से कम 1,470 करोड़ रु की जरुरत पड़ेगी.

धान पर मिलने वाली बोनस की प्रति क्विंटल दर

खरीब विपणन वर्ष बोनस प्रति क्विंटल ( रुपये में)

1. 2018-19 - 150

2. 2019-20 - 185

3. 2020-21 - 182

4. 2021-22 - 110

5. 2022-23 - 10

6. 2023-24 - 117

7. 2024-25 - 100

8. 225-26 - 81

बता दें कि झारखंड में धान अधिप्राप्ति योजना खरीफ विपणन मौसम 2011-12 से संचालित है. उद्देश्य है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय के जरिए बाजार में धान के मूल्य को स्थिरता देना ताकि किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके. झारखंड में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की अधिप्राप्ति करने के लिए झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, रांची एक नोडल एजेंसी है.

