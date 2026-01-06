SIR पर सियासी बवाल: ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे भूपेश बघेल, बोले “छत्तीसगढ़ में पाकिस्तानी कैसे बन गए वोटर''?
पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 6, 2026 at 8:19 PM IST
रायपुर: पश्चिम बंगाल में SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच छिड़ी सियासी जंग अब राष्ट्रीय बहस बनती जा रही है. इसी मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है. भूपेश बघेल ने SIR की आड़ में मतदाता सूची से नाम काटने और गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं.
“अगर पाकिस्तानी मतदाता हैं, तो सरकार चुप क्यों?”– भूपेश बघेल
भूपेश बघेल ने तीखा तंज कसते हुए कहा, बीजेपी के नेता अक्सर कहते थे कि यहां बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं. हमने तो यहां तक कहा कि यहां पाकिस्तानी भी हैं. लेकिन आज हालत यह है कि अगर कोई पाकिस्तानी छत्तीसगढ़ का मतदाता बन गया है, तो सरकार और चुनाव आयोग अब तक क्या कर रहे थे?
SIR के खिलाफ सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक ममता बनर्जी की लड़ाई
इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने SIR के खिलाफ मोर्चा और तेज कर दिया है. उन्होंने साफ कहा है कि यह प्रक्रिया लोकतंत्र के लिए खतरा बन रही है. ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक बार फिर पत्र लिखकर SIR को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की है.
“मताधिकार छिनने की साजिश” – ममता का बड़ा आरोप
ममता बनर्जी का आरोप है कि SIR की प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं हैं, प्रशासनिक खामियां हैं और इसके जरिए लाखों लोगों का मताधिकार छीना जा सकता है. उन्होंने साफ कर दिया है कि जरूरत पड़ी तो वे इस मुद्दे को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक जाएंगी और कानूनी लड़ाई लड़ेंगी.
सियासत गरम, सवाल गंभीर
एक तरफ SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ भूपेश बघेल और ममता बनर्जी जैसे नेता इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं. अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और कितना बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा करता है.