रसोई गैस सिलेंडर को लेकर सियासत जारीः वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बनवायेंगे मिट्टी का चूल्हा- खाद्य आपूर्ति मंत्री
झारखंड में घरेलू गैस सिलेंडर की कमी को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है.
Published : March 14, 2026 at 1:30 PM IST
रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
रांचीः एक तरफ घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. वहीं दूसरी ओर इसको लेकर समाधान निकालने के बजाय जमकर सियासत चल रही है. झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला.
शनिवार को भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर इसके लिए जिम्मेदार ठहराते नजर आए. घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत के लिए केंद्र सरकार पर लग रहे आरोप पर भाजपा नेता पलटवार करते नजर आए.
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि राज्य में गैस सिलेंडर की कितनी जरूरत है, कितना प्रत्येक दिन का खपत है और क्यों नहीं लोगों को गैस मिल रहा है. यह बात सभी लोग जानते हैं कि पश्चिम एशिया में जिस तरह के युद्ध की स्थिति है और उससे उत्पन्न हालात से सभी लोग जूझ रहे हैं. इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को कोई परेशानी ना हो इसके लिए तत्पर हैं. ऐसी स्थिति में राजनीति के बजाय राज्य सरकार को स्वयं सोचना चाहिए कि गैस सिलेंडर की कालाबाजारी ना हो और लोगों को मिलती रहे.
गैस सिलेंडर की किल्लत के लिए केंद्र- कांग्रेस
गैस सिलेंडर की किल्लत पर कांग्रेस लगातार दूसरे दिन मुखर रही. कांग्रेस विधायक और राज्य के खाद्य आपूर्ति सह स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तो हद हो गई की रिम्स में हम मरीजों को गैस सिलेंडर के अभाव में खाना मुहैया नहीं करा पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि बहुत और स्वास्थ्य मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री के होते मरीज को हो रही परेशानी को देखते हुए कोयला या लकड़ी पर खाना बनवाकर उन्हें सुविधा मुहैया कराने जा रहा हूं.
साथ ही मंत्री ने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मिट्टी का चूल्हा बनवाकर लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था देंगे इसके लिए कोल इंडिया से बात हम करेंगे जो हमें कोयला मुहैया कराये. जिससे लोगों को गैस कि किल्लत से निजात मिले. उन्होंने कहा कि देश क्राइसिस मोड में चला गया है और देश के प्रधानमंत्री मौन हैं. उन्हें आगे आना चाहिए. आज सच्चाई यही है कि गैस नहीं मिल रहा है और लोग बेहद ही परेशान हैं.
राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि आने वाले समय में और भी स्थिति बिगड़ने वाली है. कई होटल बंद हो गए, मंदिरों में प्रसाद बनना बंद हो गया, अस्पतालों में मरीज के लिए खाना नहीं बन पा रहा है. भाजपा के लोगों को प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि आखिर देश के लोगों को क्यों परेशानी में डालना चाह रहे हैं.
बहरहाल गैस सिलेंडर को लेकर जहां सरकारी महकमा या दवा कर रही है कि कोई भी किल्लत नहीं है. वहीं दूसरी ओर गैस गोदाम के बाहर अहले सुबह से लंबी-लंबी कतारें लग जाती हैं और लोगों को घंटों तक इंतजार करने के बावजूद सिलेंडर नहीं मिल पाता है.
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