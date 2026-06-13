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राहुल गांधी के दौरे सीएम धामी ने फिर उठाए सवाल, कांग्रेस ने बताया खौफ, राजनीतिक घमासान जारी

सीएम धामी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए उत्तराखंड केवल चुनावी पर्यटन का केंद्र बनकर रह गया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के विकास और आध्यात्मिक महत्व को लेकर लगातार उत्तराखंड आते रहे हैं.

सीएम धामी ने कहा कि यदि अल्मोड़ा में मौसम खराब था तो राहुल गांधी पौड़ी आ सकते थे और यदि वहां भी मौसम अनुकूल नहीं था तो देहरादून आने से उन्हें किसने रोका था. मुख्यमंत्री ने कहा कि आखिरकार वह उत्तराखंड नहीं आए, इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, इसका जवाब कांग्रेस नेतृत्व ही दे सकता है.

सीएम धामी ने कसा तंज : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी के रद्द हुए दौरे को लेकर स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य सरकार की इसमें किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं थी. उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर की व्यवस्था से लेकर अन्य प्रबंधन तक सभी व्यवस्थाएं कांग्रेस की ओर से की गई थीं. ऐसे में सरकार पर आरोप लगाना पूरी तरह निराधार है.

दरअसल, तब मौसम को दौरा रद्द होने की वजह बताया गया था, लेकिन भाजपा लगातार यह सवाल उठा रही है कि यदि अल्मोड़ा में मौसम सही नहीं था, तो राहुल गांधी पौड़ी या देहरादून जैसे स्थानों पर क्यों नहीं पहुंचे. इसी मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है. जबकि कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया है.

देहरादून : कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे को रद्द हुए एक सप्ताह से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस थमने का नाम नहीं ले रही है. कांग्रेस और भाजपा के बीच अब यह सवाल सियासी विवाद का केंद्र बन गया है कि आखिर राहुल गांधी अल्मोड़ा क्यों नहीं पहुंच पाए?

पीएम मोदी के दौरों का हवाला देकर कांग्रेस पर साधा निशाना: मुख्यमंत्री धामी ने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 25 से अधिक बार उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं, चाहे केदारनाथ पुनर्निर्माण की बात हो या फिर चारधाम परियोजना की. सीमांत क्षेत्रों के विकास का विषय में प्रधानमंत्री ने हमेशा उत्तराखंड को प्राथमिकता दी है. इसके विपरीत कांग्रेस नेतृत्व केवल चुनावी समय में राज्य को याद करता है. सीएम धामी ने कहा कि जनता अब यह अंतर भली-भांति समझती है कि कौन उत्तराखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और कौन केवल राजनीतिक अवसर तलाशने के लिए राज्य का रुख करता है.

कांग्रेस ने लगाए साजिश के आरोप: राहुल गांधी का दौरा रद्द होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने भाजपा और राज्य सरकार पर सवाल उठाए थे. पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने उस समय मौसम की परिस्थितियां को वजह न मानते हुए प्रशासन को राहुल गांधी के कार्यक्रम रद्द होने के लिए जिम्मेदार माना था. कांग्रेस नेताओं का आरोप रहा है कि भाजपा राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराई हुई है.

अमरेंद्र बिष्ट का पलटवार: मुख्यमंत्री धामी के ताजा बयान पर कांग्रेस नेता अमरेंद्र बिष्ट ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को रद्द हुए एक सप्ताह हो चुका है, लेकिन भाजपा और राज्य सरकार के मन में अभी भी राहुल गांधी का खौफ साफ दिखाई दे रहा है. बिष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री को यह समझना चाहिए कि राहुल गांधी को जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त है और ऐसे सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत वह अपने निर्धारित मार्ग के अलावा पैदल नहीं जा सकते है. उस दिन मौसम खराब था इसीलिए हेली नहीं उड़ा. उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों की मंजूरी और निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य होता है. ऐसे में मुख्यमंत्री का यह कहना कि राहुल गांधी कहीं और चले जाते तथ्यों से परे है.

कांग्रेस ने कहा- राहुल फिर आएंगे: अमरेंद्र बिष्ट ने मुख्यमंत्री धामी पर अल्प जानकारी के आधार पर बयान देने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेतृत्व आने वाले दिनों में फिर उत्तराखंड का दौरा करेगा. उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के आगामी कार्यक्रमों का राजनीतिक प्रभाव भाजपा को साफ तौर पर दिखाई देगा. बिष्ट ने कहा कि भाजपा राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर जितनी चर्चा कर रही है, उससे यह साबित होता है कि कांग्रेस की गतिविधियां भाजपा के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं. उन्होंने कहा कि जनता वास्तविक मुद्दों पर चर्चा चाहती है, लेकिन भाजपा राहुल गांधी के दौरे को लेकर अनावश्यक राजनीति कर रही है.

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