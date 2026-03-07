मुख्यमंत्री के लिए बन रहे आवास "शीशमहल" विवाद को झामुमो ने आदिवासी अस्मिता से जोड़ा, भाजपा से पूछा ये सवाल

मुख्यमंत्री के लिए बन रहे आवास "शीशमहल" विवाद को झामुमो ने आदिवासी अस्मिता से जोड़ा, भाजपा से पूछा ये सवाल
मुख्यमंत्री आवास को लेकर भाजपा की ओर से सवाल उठाए जाने पर झामुमो की ओर से तीखी प्रतिक्रिया दी गई है.
रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
रांची: राजधानी रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में बन रहे नए आलीशान भवन को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है. भारतीय जनता पार्टी द्वारा शुक्रवार 06 मार्च को उठाये गए सवाल के जवाब में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदिवासी कार्ड खेल दिया है.
झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता और केंद्रीय समिति सदस्य मनोज पांडेय ने पूरे मामले को आदिवासियों की भावना से जोड़ते हुए कहा कि क्या एक आदिवासी और धरती पुत्र का बेटा मुख्यमंत्री होकर भी एक अच्छा मकान में नहीं रह सकता. वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वह आदिवासी का बेटा है?
भाजपा की सोच सामंतवादी और आदिवासी विरोधी- झामुमो
झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि 450 करोड़ का भाजपा का फाइव स्टार दफ्तर बनेगा, बिना जरूरत करोड़ों रुपये का सेंट्रल विस्टा बनेगा, 8500 करोड़ के एयरक्राफ्ट से प्रधानमंत्री उड़ेंगे, 09 करोड़ की गाड़ी पर चलेंगे, 09 लाख का सूट पहनेंगे, 04 लाख का घड़ी पहनेंगे. लेकिन एक आदिवासी और संथाल का बेटा मुख्यमंत्री आवास बनाने लगे तो इनके पेट में दर्द होने लगा. भाजपा की सोच को सामंतवादी बताते हुए मनोज पांडेय ने कहा कि वह सरकारी मुख्यमंत्री आवास बन रहा है.
जनता जिस किसी को आशीर्वाद देकर मुख्यमंत्री बनाएगी वह उस आवास में रहेगा. यह और बात है कि अगले 20 वर्षों तक भाजपा के किसी नेता को जनता उस मुख्यमंत्री आवास में रहने का मौका नहीं देने जा रही है. झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में झारखंड के गरीबों के घर छिनने वाली पार्टी के नेता हेमंत फोबिया की वजह से अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जबकि हमारी सरकार गरीबों के लिए अपने संसाधन से अबुआ आवास दे रही है.
आदिवासी कार्ड ने खेले झामुमो- अविनेश कुमार सिंह
राज्य के मुख्यमंत्री के लिए बन रहे तथाकथित 100 करोड़ के "शीशमहल" विवाद को झामुमो द्वारा आदिवासी अस्मिता से जोड़ देने पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड भाजपा के प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह ने कहा कि सिर्फ हेमंत सोरेन-कल्पना सोरेन और उनके कुनबे के लोग ही आदिवासी नहीं हैं. क्या कभी उन्होंने आदिवासी बहुल इलाकों में जाकर आम आदिवासियों की चिंता की है, उनका हाल देखा है कि आदिवासी परिवार किस हाल में अपना जीवन गुजार रहा है.
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा के नेता कभी विलासिता और आडंबर का जीवन नहीं जीते हैं. जहां तक कार्यालय की बात है तो एक अच्छे और सुव्यवस्थित पार्टी के कार्य संचालन के लिए अच्छे कार्यालय की जरूरत है.
भाजपा की ओर से उठाए गए थे ये सवाल
रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में बन रहे नए भवन को लेकर शुक्रवार को बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने संवाददाता सम्मेलन कर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया था कि जब राज्य की जनता रोजी-रोटी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने लिए करीब 100 करोड़ रुपये का ‘शीशमहल’ बनवा रहे हैं.
प्रतुल शाहदेव ने कहा था कि जो सरकार खुद को गरीब, आदिवासी और मूलवासी की सरकार बताती है, वही सरकार मुख्यमंत्री के लिए आलीशान आवास तैयार करवा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस आवास में स्विमिंग पुल, जकूजी, महंगे कमरे, करीब 2 करोड़ रुपये का फव्वारा और लगभग ढाई करोड़ रुपये का गार्डन जैसी सुविधाएं प्रस्तावित हैं और ऐसा लगता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अरविंद केजरीवाल की राह पर हैं.
केजरीवाल से की थी हेमंत सोरेन की तुलना
बीजेपी प्रवक्ता ने कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल की राह पर चल पड़े हैं. जिस तरह दिल्ली में जनता के पैसे से उन्होंने ‘शीशमहल’ बनवाया था उसी तरह झारखंड में भी मुख्यमंत्री अपने लिए आलीशान महल बनवा रहे हैं.
बीजेपी नेता ने कहा था कि आधिकारिक तौर पर मुख्य भवन के निर्माण पर लगभग 47 करोड़ रुपये खर्च बताए जा रहे हैं, लेकिन अन्य मदों को जोड़ने पर यह राशि करीब 70 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है. निर्माण कार्यों में आमतौर पर 25 से 30 प्रतिशत लागत बढ़ने की संभावना रहती है, इसलिए परियोजना की कुल लागत 100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो सकती है.
बीजेपी नेता ने यह भी सवाल उठाया था कि सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि भविष्य में स्मार्ट सिटी क्षेत्र में नया राजभवन और मुख्यमंत्री आवास बनाया जाएगा. ऐसे में अभी इतने बड़े खर्च की जरूरत क्यों पड़ी.
