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महिला सुरक्षा के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार को 'घेरा', मंत्री आशीष सूद ने किया पलटवार

अरविंद केजरीवाल और मंत्री आशीष सूद के बीच बयानबाजी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में महिला और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के बीच बयानबाजी तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के बजाय सरकार छात्राओं को शाम 7 बजे के बाद घर से बाहर न निकलने की सलाह दे रही है. उन्होंने कहा कि महिलाओं की आजादी पर पाबंदी लगाने के बजाय सरकार को सीसीटीवी, स्ट्रीट लाइट और पुलिस व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए. वहीं, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने केजरीवाल के बयान पर तीखा पलटवार किया है. आशीष सूद ने कहा कि महिला सुरक्षा सरकार के लिए गंभीर मुद्दा है और डार्क स्पॉट्स, पुलिस सुधार और महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती जैसे कदमों पर काम किया जा रहा है.