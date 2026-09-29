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महिला सुरक्षा के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार को 'घेरा', मंत्री आशीष सूद ने किया पलटवार

जहां अरविंद केजरीवाल ने सरकार को महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने की बात कही, वहीं आशीष सूद ने कहा गरिमा में रहने की बात कही..

अरविंद केजरीवाल और मंत्री आशीष सूद के बीच बयानबाजी
अरविंद केजरीवाल और मंत्री आशीष सूद के बीच बयानबाजी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 29, 2026 at 10:13 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में महिला और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के बीच बयानबाजी तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के बजाय सरकार छात्राओं को शाम 7 बजे के बाद घर से बाहर न निकलने की सलाह दे रही है. उन्होंने कहा कि महिलाओं की आजादी पर पाबंदी लगाने के बजाय सरकार को सीसीटीवी, स्ट्रीट लाइट और पुलिस व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए. वहीं, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने केजरीवाल के बयान पर तीखा पलटवार किया है. आशीष सूद ने कहा कि महिला सुरक्षा सरकार के लिए गंभीर मुद्दा है और डार्क स्पॉट्स, पुलिस सुधार और महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती जैसे कदमों पर काम किया जा रहा है.

किया छात्राओं में नाराजगी का दावा: अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि आस्था कुंज दुष्कर्म केस के बाद दिल्ली की छात्राओं में नाराजगी है. कई महिला कॉलेजों की छात्राएं अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर सड़कों पर हैं. छात्राओं की चिंताओं को दूर करने के बजाय ऑनलाइन क्लास शुरू करना और उन्हें शाम या रात में बाहर नहीं निकलने की सलाह देना समस्या का समाधान नहीं है. सुरक्षा से जुड़े सवालों पर बार-बार पाबंदियां लड़कियों पर ही क्यों लगाई जाती हैं. सरकार की जिम्मेदारी है कि वह महिलाओं को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराए, न कि उनकी आवाजाही सीमित करने की सलाह दे.

महिलाएं स्वतंत्र नागरिक हैं: उन्होंने कहा कि महिलाएं भी स्वतंत्र नागरिक हैं और उन्हें अपनी इच्छा से बाहर आने-जाने और जीवन जीने का अधिकार है. दिल्ली जैसे शहर में सुरक्षा व्यवस्था को तकनीक से मजबूत किया जा सकता है. इसके लिए सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क, रियल टाइम मॉनिटरिंग और अंधेरे इलाकों में स्ट्रीट लाइट जैसी व्यवस्थाओं पर काम करने की जरूरत है. उन्होंने सरकार से छात्राओं को सुरक्षा देने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की.

सीसीटीवी और स्ट्रीट लाइट को लेकर केजरीवाल का दावा: इतना ही नहीं, केजरीवाल ने दावा किया कि उनके नेतृत्व वाली पिछली दिल्ली सरकार के दौरान 2.62 लाख सीसीटीवी कैमरे और 2.80 लाख स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई थीं. इनमें से आधे से ज्यादा अब काम नहीं कर रहे हैं. उन्होंने सरकार से खराब कैमरों और स्ट्रीट लाइट को ठीक कराने की मांग की. साथ ही दिल्ली में एक केंद्रीय कमांड स्ट्रक्चर बनाकर सीसीटीवी कैमरों की रियल टाइम मॉनिटरिंग शुरू करने और हर कॉलेज में दो महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती की मांग भी की.

आशीष सूद का पलटवार: दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने अरविंद केजरीवाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि महिला सुरक्षा सरकार के लिए बेहद जरूरी मुद्दा है. उन्होंने पुलिस सुधार से लेकर दिल्ली के डार्क स्पॉट्स की पहचान और वहां जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही. आशीष सूद ने कहा कि डार्क स्पॉट्स का मतलब केवल ऐसे स्थान नहीं हैं जहां पर्याप्त रोशनी नहीं है, बल्कि मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या वाले इलाके भी सुरक्षा के लिहाज से जरूरी हैं. रात के समय मोबाइल नेटवर्क न मिलने से भी लोगों, खासकर महिलाओं में घबराहट पैदा हो सकती है.

महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती पर जोर: आशीष सूद ने कहा कि महिला सुरक्षा से जुड़े कई स्तरों पर सुधार किए जा रहे हैं. इनमें पुलिस थानों में महिला पुलिसकर्मियों की ज्यादा तैनाती और दिल्ली के डार्क स्पॉट्स की पहचान जैसे कदम शामिल हैं. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद महिला सुरक्षा को संवेदनशील मुद्दे के तौर पर लिया गया है और इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है.

सीसीटीवी व्यवस्था में भी गड़बड़ियां हुईं: उन्होंने केजरीवाल सरकार के दौरान लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरों की प्रक्रिया में गड़बड़ियां हुई थीं. आशीष सूद ने स्कूलों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को लेकर भी कमियां होने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार इन कमियों को दूर करने का काम कर रही है. महिला सुरक्षा के मुद्दे पर जवाब देते हुए आशीष सूद ने अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक बयानों पर भी तीखी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि केजरीवाल कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्हें अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए बयान देना चाहिए.

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