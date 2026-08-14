ETV Bharat / state

केंद्र सरकार हो गई है आर्थिक रूप से दिवालिया, वित्त मंत्री बोले, नहीं जाने देंगे झारखंड का कोयला, सीएम बुलाएं सर्वदलीय बैठक, नेता प्रतिपक्ष ने दिया जवाब

खान एवं खनिज संशोधन विधेयक, 2026 के पारित होने के बाद झारखंड में इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है.

Finance Minister Radhakrishna Kishore- Babulal Marandi
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर- बाबूलाल मरांडी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 14, 2026 at 5:08 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: संसद के दोनों सदनों से खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के पारित होने पर झारखंड को होने वाले राजस्व नुकसान को लेकर राजनीति शुरू हो गई है. सत्ता पक्ष ने इसे मोदी सरकार का 'काला' विधेयक बताकर चेतावनी दी है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां तक कह दिया है कि झारखंड ऐसा बड़ा आंदोलन करेगा, जिसे पूरा देश देखेगा. वहीं मुख्य विपक्षी दल के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का कहना है कि राज्य को रॉयल्टी तो मिलती ही है. खनिज की चोरी बंद होगी तो रॉयल्टी खुद बढ़ जाएगी.

केंद्र सरकार ने छीन ली आर्थिक स्वायतता: वित्त मंत्री

इस मामले पर पलामू दौरे पर पहुंचे वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने साफ कहा कि इस संशोधन विधेयक से देश के खनिज संपदाओं वाले राज्यों को जबरदस्त नुकसान होगा. सबसे ज्यादा नुकसान झारखंड को होगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार शुरू से ही झारखंड के साथ 'सौतेला' व्यवहार करती आ रही है.

खान एवं खनिज संशोधन विधेयक पर शुरू हुई बयानबाजी (Etv Bharat)

उन्होंने आगे बताया कि VB-GRAM-G, GST युक्तिकरण और अनुदान की राशि में वर्षवार कटौती के कारण पहले ही झारखंड को करीब 13 हजार करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है. अब खनिज संपदाओं पर संशोधन विधेयक लाकर हमारी स्वायतता को छीन लिया गया है.

बाहर नहीं जाने देंगे झारखंड का कोयला: वित्त मंत्री

वित्तमंत्री ने कहा कि इसके दो ही कारण हो सकते हैं. हो सकता है कि केंद्र सरकार आर्थिक रुप से खुद 'दिवालिया' हो गई हो. ये बात समझ में भी आती है क्योंकि केंद्र सरकार ने उज्ज्वला गैस के नाम रेवड़ी बांटी है. बिहार चुनाव से पहले 10-10 हजार लोगों को दिए गए, इससे पता चलता है कि केंद्र सरकार आर्थिक रुप से 'दीवालिया' हो गई है. अब राज्यों के हक वाले पैसे को काटकर अपने पास रखना चाहती है. इसके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन करने की जरुरत होगी तो वो भी किया जाएगा. वित्त मंत्री ने दो टूक कहा कि झारखंड का कोयला बाहर जाने नहीं देंगे. उन्होंने कहा कि जमीन हमारी, प्राकृतिक संपदा हमारा और आर्थिक लाभ केंद्र कैसे लेगा.

सीएम बुलाएं सर्वदलीय बैठक: वित्त मंत्री

इधर, बाबूलाल मरांडी द्वारा खनिज चोरी रोकने से रॉयल्टी बढ़ने के सुझाव पर वित्त मंत्री ने उन्हें आड़े हाथों लिया है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार क्या नहीं कर पा रही है, उसके आलोक में हमारी आर्थिक स्वायतता कैसे कम की जा सकती है. यह सोच गलत है. वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने सीएम आवास में पदाधिकारियों के साथ फोन पर बात की है. उन्होंने कहा कि सीएम को जल्द इस मसले पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए. तब देखा जाएगा कि इस विषय पर भाजपा क्या कहती है.

खनिज की चोरी रोके सरकार, बढ़ जाएगी रॉयल्टी: नेता प्रतिपक्ष

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार द्वारा एमएमडीआर संशोधन विधेयक की वजह से खनिजों पर सेस लगाने की शक्ति छीने जाने के सवाल पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इसे राज्य सरकार की 'गुंडागर्दी' करार दिया है.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि खनिज से राज्य सरकार को रॉयल्टी तो मिलती ही है. ऐसे में अतिरिक्त सेस लगाने का कोई मतलब नहीं है. राज्य सरकार यदि बालू, पत्थर और कोयला की अवैध तस्करी और चोरी पर रोक लगा देती है तो ऐसे ही झारखंड का खजाना भर जाएगा.

ओडिशा में कम खनिज फिर भी झारखंड से ज्यादा रॉयल्टी

बाबूलाल मरांडी ने बताया कि ओडिशा में संचित भंडार 17% खनिज है जबकि झारखंड में 40 % खनिज है लेकिन ओडिशा को 44 हजार करोड़ हर साल खनिज से रॉयल्टी मिलता है. वही झारखंड को सिर्फ 22 हजार करोड़ रॉयल्टी में मिलते हैं. इससे पता चलता है कि झारखंड में अकूत खनिज भंडार होने के बावजूद रॉयल्टी कम क्यों मिल रहा है. क्योंकि यहां बालू,पत्थर और कोयले की अवैध तस्करी हो रही है. इसी वजह से पैसे की कमी हो रही है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खनिज पर अतिरिक्त टैक्स लगाना कहीं से जायज नहीं है.

विधायक सीपी सिंह ने रखा

इधर, बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बताया कि केंद्र सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है. ऐसे में जो भी निर्णय लिया गया है, वह राष्ट्रहित में लिया गया है. इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है. तब तक जब तक कि इस बिल का पूर्ण रूप से अध्ययन ना कर लिया जाए.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को चाहिए कि इस बिल का अध्ययन विधि विशेषज्ञ एवं अधिकारियों से पहले करवा लें और फिर देखें कि इससे झारखंड का नफा होगा या नुकसान.

गौरतलब है कि इस बिल के राज्यसभा से पारित होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने झामुमो के कार्यकर्ताओं के साथ अपने आवास पर ऑनलाइन मीटिंग बुलाकर घंटों बातचीत की और केंद्र सरकार से खनिज विधेयक वापस लेने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं होता है तो आंदोलन होगा, जिसे पूरा देश देखेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संबंध में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राहुल गांधी को भी पत्र लिखकर अपनी भावना से अवगत कराया है.

बहरहाल, यह मामला गरमाया हुआ है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संशोधन विधेयक की वजह से झारखंड को होने वाले राजस्व के नुकासन और उसके प्रभाव की जानकारी देते हुए विचार करने का आग्रह किया है. मुख्यमंत्री की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को खनिज-युक्त भूमि पर कर लगाने की विधायी क्षमता को मान्यता दी थी और खनिज की उपज या मूल्य को टैक्स निर्धारण के आधार के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी. इसी आधार पर झारखंड विधानसभा ने Jharkhand Mineral Bearing Land Cess Act, 2024 पारित हुआ था. फिर नियम बनाकर खनिज-युक्त भूमि पर सेस की वसूली और उससे जुड़े फंड के प्रबंधन की व्यवस्था की जी रही थी.

सीएम ने आर्थिक सर्वे का हवाला देते हुए पीएम को प्रेषित पत्र में लिखा था कि केंद्र के इस फैसले से सलाना 11 हजार करोड़ का राजस्व नुकसान होगा. इसका सीधा असर सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं पर पड़ेगा.

ये भी पढ़ें- MMDR संशोधन बिल 2026: झारखंड के खनिज राजस्व पर संकट? हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप का किया आग्रह

Congress MLA का केंद्र सरकार पर हमला, बोले- खनिज कानून में संशोधन का मतलब राज्य के अधिकारों को छीनने का प्रयास

खनिजों पर अतिरिक्त कर नहीं लगा सकेंगे राज्य, विधेयक को मिली मंजूरी

TAGGED:

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
MMDR AMENDMENT ACT UPDATE
खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026
POLITICS ON MMDR AMENDMENT ACT
MMDR AMENDMENT BILL 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.