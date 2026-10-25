झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक में दो राजनीतिक प्रस्ताव पारित, नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के कार्यकाल की सराहना
दो दिवसीय प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक में दो अहम प्रस्ताव पारित किए गए हैं. रिपोर्ट उपेंद्र कुमार
Published : October 25, 2026 at 6:16 PM IST
रांची:रांची में प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक में कुल दो राजनीतिक प्रस्ताव पास किए गए हैं. पहले प्रस्ताव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुल 25 वर्षों की जनसेवा और उनके फैसलों को लेकर है. जिसमें उनके मुख्यमंत्री कालखंड का समय भी शामिल है. इसमें धारा 370, तीन तलाक, ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कोई महत्वपूर्ण फैसले हैं. दूसरे राजनीतिक प्रस्ताव में झारखंड सरकार की विफलताओं का जिक्र है, इसमें राज्य में जेएमएम, कांग्रेस और राजद की सरकार पर सवाल उठाए गए हैं.
विधायक नीरा यादव ने दी जानकारी
प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक के दूसरे दिन चतुर्थ सत्र के बाद मीडिया से मुखातिब हुईं पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक डॉ. नीरा यादव ने कहा कि प्रदेश कार्यसमिति में हम सब को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का मार्गदर्शन मिला. इसके लिए झारखंड भाजपा उनको आभार प्रकट करती है.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीएम और पीएम के रूप में 25 वर्षों के कार्यकाल की कार्यसमिति में चर्चा हुई और उनके द्वारा जनसेवा के 25 वर्षों में जनहित में किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए धारा 370, तीन तलाक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे फैसले की सराहना की गई. उनके कार्यकाल में स्वदेशी रक्षा उत्पादों को बढ़ावा दिया गया,15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को "जनजातीय गौरव दिवस" के रूप में मनाया जाने लगा. इस दौरान उन्होंने पीएम आवास योजना, आयुष्यान भारत योजना का जिक्र किया और प्रधानमंत्री की प्रशंसा की.
राज्य सरकार की नाकामियों के खिलाफ संकल्प
वहीं आज झारखंड भाजपा के प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में पारित दूसरे राजनीतिक प्रस्ताव में झारखंड में सत्तारूढ़ महागठबंधन की सरकार की नाकामियों को जनता के बीच ले जाने और सड़क से सदन तक झारखंड के लोगों की जनहित की आवाज बुलंद करने का प्रस्ताव पारित किया गया. भाजपा नेत्री नीरा यादव ने कहा कि झारखंड को संवारने का काम बीजेपी करेगी.
जेएमएम, कांग्रेस और राजद की सरकार ने राज्य को कलंकित किया है. युवाओं की नौकरी नहीं, बल्कि उनके सपनों को बेचा जा रहा है. पिछले कई दिनों से कैबिनेट की बैठक नहीं हुई, राज्य में CO कार्यालय लूट का अड्डा बना हुआ है. SIR का विरोध सिर्फ घुसपैठियों को बसाने के लिए सत्ताधारी दल विरोध कर रहे हैं. पूरे झारखंड में बदलती डेमोग्राफी के लिए हम नीति लेकर आ रहे हैं.
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