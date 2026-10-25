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झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक में दो राजनीतिक प्रस्ताव पारित, नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के कार्यकाल की सराहना

प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा विधायक नीरा यादव व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची:रांची में प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक में कुल दो राजनीतिक प्रस्ताव पास किए गए हैं. पहले प्रस्ताव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुल 25 वर्षों की जनसेवा और उनके फैसलों को लेकर है. जिसमें उनके मुख्यमंत्री कालखंड का समय भी शामिल है. इसमें धारा 370, तीन तलाक, ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कोई महत्वपूर्ण फैसले हैं. दूसरे राजनीतिक प्रस्ताव में झारखंड सरकार की विफलताओं का जिक्र है, इसमें राज्य में जेएमएम, कांग्रेस और राजद की सरकार पर सवाल उठाए गए हैं.

विधायक नीरा यादव ने दी जानकारी