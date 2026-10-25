ETV Bharat / state

झारखंड भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक संपन्न, 'अबुआ सरकार से ठगुआ सरकार तक' के स्लोगन के साथ महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रस्ताव पारित

इस प्रस्ताव को पूर्व सीएम चंपई सोरेन, मधु कोड़ा, गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी एवं जमुआ विधायक डॉ. मंजू कुमारी ने अनुमोदन किया. झारखंड विधानसभा ने नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने इस राजनीतिक प्रस्ताव में हेमंत सरकार को घेरा और शासनकाल में आदिवासी अस्मिता से लेकर भ्रष्टाचार, कुशासन तक सवाल उठाए.

जनहित के मुद्दों पर उठी मुखरता से आवाज

इसके साथ-साथ भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के दूसरे दिन जनहित के मुद्दों पर कार्यसमिति में मुखरता से आवाज उठी और वर्तमान सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया गया. दो दिन के गहरे मंथन और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मिले मार्गदर्शन के बाद नई ऊर्जा एवं उत्साह से भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लबरेज दिखे.

हेमंत सरकार की नीतियों पर चर्चा

प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में हेमंत सरकार की जनविरोधी नीतियों से जुड़े मुद्दों को विस्तार से उठाते हुए राजनीतिक प्रस्ताव-2 को सर्वसम्मति से पारित किया गया. कार्यसमिति का यह राजनीतिक प्रस्ताव-2 हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार की हर मोर्चे पर विफलता, चुनावी वादाखिलाफी, बिगड़ती कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा में नाकामी, घुसपैठ, खनिज संपदाओं की लूट, युवाओं-छात्राओं के साथ धोखा तथा आदिवासियों के उत्पीड़न जैसे गंभीर मुद्दों पर केंद्रित है.

बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक संपन्न, प्रदेश अध्यक्ष का बयान (ETV BHARAT)

प्रस्ताव में राज्य सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, युवाओं एवं छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ और जनहित की अनदेखी के खिलाफ संघर्ष को तेज करने का संकल्प व्यक्त किया गया है.

महापुरुषों को सम्मानित नहीं किया: बाबूलाल मरांडी

राजनीतिक प्रस्ताव पेश करते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप कि राजनीतिक प्रस्ताव में लिखित बातों को लेकर कोई भी राजनीतिक दल जनता की बीच जाती है. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में झारखंड़ के सभी इलाकों में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने महत्ती भूमिका निभाई और कुर्बानियां दी, वे सभी जल, जंगल, जमीन और न्याय की लड़ाई लड़ी लेकिन कांग्रेस ने देश में एक लंबे समय तक सरकार चलाई और आज भी झारखंड़ में उनकी ही सरकार है. ये लोग जल, जंगल और जमीन का सिर्फ नारा दिया लेकिन किसी ने महापुरुषों को सम्मानित नहीं किया. यदि इन महानायकों को सम्मानित किया तो भाजपा की अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है.

जनजातीय गौरव दिवस

उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज के योद्धा और अगुआ रहे बिरसा मुंडा की शहादत और कुर्बानी को देश की जनता जाने इसलिए पीएम मोदी ने उनके जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लेकर उनको सम्मान देने का काम किया. राज्य के अमर शहीद बिरसा मुंडा को कांग्रेस ने एक जगह तक नहीं दी, जहां उनका संग्रहालय या स्मारक बनाया जा सके लेकिन भाजपा सरकार ने उन्हें सम्मान देते हुए रांची हवाई अड्डा का नामकरण उनके नाम पर किया. पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा के जन्मस्थली जाकर उनको नमन किया.

लूटी गई आदिवासियों की जमीन

जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो झारखंड के मूलवासियों की अलग राज्य की चिर परिचित मांग की आवाज को नहीं सुनी गई. केंद्र में भाजपा की सरकार बनते ही अलग राज्य का गठन किया. उन्होंने कहा कि झारखंड़ में आदिवासियों की जमीन को कांग्रेस और झामुमो पर लूटने का आरोप लगाया. भाजपा के बाबूलाल मरांडी, अर्जुन, मुंडा, मधु कोड़ा, रघुवर दास और चंपई सोरेन के शासनकाल में एक इंच भी आदिवासियों की जमीन नहीं लूटी गई. उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन ने सबसे ज्यादा आदिवासियों की जमीन को लूटा है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि इसका जोरदार तरीके से विरोध होना चाहिए.

झूठे नैरेटिव का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए: बाबूलाल मरांडी

उन्होंने आगे कहा कि राज्य के विस्थापित लोगों को न्याय नहीं मिला है, इनके लिए कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है न कि भाजपा और मोदी सरकार. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब समय आ गया है कि इन लोगों के झूठे नैरेटिव को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए. उन्होंने बताया कि हेमंत सोरेन की सरकार में सारे विकास के काम ठप पड़े हैं. उन्होंने दावा किया कि कहीं विकास के काम नहीं किये जा रहे हैं. भाजपा की सरकार में विकास के काम दिखते थे लेकिन आज राज्य से विकास के काम 'नदारद' हैं.

देशहित में एमएमडीआर अधिनियम

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड़ में भ्रष्टाचार बढ़ा है. सरकार पैसे की उगाही कर अपनी तिजोरी भरने में लगी हुई है. झारखंड़ की एक बड़ी आबादी आज भी भाजपा के साथ है. राज्य की जनता इस सरकार के कुशासन से मुक्त होना चाहती है. उन्होंने एमएमडीआर अधिनियम को देशहित एवं झारखंड हित में बताया और कहा कि यह कानून पूरे देश के लिए है, यह सिर्फ मेजर मिनरल के लिए बनाया गया कानून है, यह कानून माइनर मिनरल के लिए नहीं है. सेस के कारण यहां का कोयला महंगा हो जाता है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन के संरक्षण में कोयले की चोरी-बिक्री कार्रवाई जा रही है, ठेकेदारों को अवैध कोयला मजबूरी में खरीदना पड़ता है.

कई हिस्सों में बदली डेमोग्राफी: बीजेपी

उन्होंने आगे कहा कि इस अधिनियम को लेकर झारखंड़ सरकार के द्वारा गढ़े जा रहे झूठे नैरेटिव को ध्वस्त करना होगा. उन्होंने राज्य के कई हिस्सों की बदलती डेमोग्राफी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि झामुमो और कांग्रेस के लिए यह मामला वोट बैंक से जुड़ा है लेकिन भाजपा के लिए राज्य की बदलती डेमोग्राफी चिंता का विषय है.

मुस्लिम आबादी का अनुपात बढ़ने पर जताई चिंता

उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि आदिवासी रैली के नाम पर विशेष समुदाय को शामिल होने के लिए फरमान जारी किया गया था. उन्होंने आदिवासी की आबादी घटने और 'मुस्लिमों की आबादी' का अनुपात बढ़ने पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि ऐसा ही चलता रहा तो हालात 'बांग्लादेश' वाली हो जाएगी. उन्होंने कहा कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण और प्रतिनिधित्व भी प्रभावित होता है.

सरकार टालना चाहती है चुनाव: बाबूलाल मरांडी

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण और प्रतिनिधित्व भी प्रभावित होता है. अपने संबोधन में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार पंचायत चुनाव कराएगी, ऐसी मंशा ही नहीं दिखती है. सरकार चुनाव को टालना चाहती है, इसलिए ट्रिपल टेस्ट कराने से पीछे हट रही है. पंचायत चुनाव में जीत के लिए हर पंचायत और गांव में जनता को साथ लेकर चलना होगा. इसके अलावा बाबूलाल मरांडी ने राज्य के सभी ज्वलंत मुद्दों को लेकर झामुमो-कांग्रेस की सरकार पर सवाल खड़े किए.

इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और एक समय में झामुमो की चोटी के नेताओं में से एक रहे चंपई सोरेन ने बाबूलाल मरांडी द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुए कहा कि यह राजनीतिक प्रस्ताव अनिवार्य है, क्योंकि वर्तमान सरकार की लूट, अराजकता को जवाब देना हमारा दायित्व है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान सरकार का कोई उद्देश्य नहीं है सिर्फ लूटना और भ्रष्टाचार को अंजाम देना है. हर योजना में लूट मची हुई है. विधवाओं और वृद्धजनों का पेंशन तक बंद है.

अंचल कार्यालय बना 'लूट का अड्डा'

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य की 10000 प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. प्रदेश की वर्तमान सरकार आज हर क्षेत्र में फेल हो चुकी है, इस सरकार ने अबुआ आवास, हरा राशन कार्ड को भी अब बंद कर दिया है. राज्य का अंचल कार्यालय 'लूट का अड्डा' बना हुआ है. उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने राज्य में लाखों लोगों को विस्थापित करने का काम किया, इसका परिणाम आज भी विस्थापित झेल रहे हैं.

उन्होंने अपने आरोपों में कहा कि आदिवासियों की जमीन को जबरदस्ती लूटी जा रही है. रिम्स 2 का निर्माण बंजर भूमि में किया जा सकता था लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया. चंपई सोरेन ने आरोप लगाया कि झामुमो को जल, जंगल, जमीन का नारा देने का नैतिक अधिकार नहीं है. कारखाना के नाम पर जरूरत से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया गया है. सरकार में गठित आयोग में मुंह है तो दांत नहीं है. संथाल परगना में 30000 हेक्टेयर से भी ज्यादा आदिवासियों की भूमि 'घुसपैठियों' के कारण कब्जा हो गया है.