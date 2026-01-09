ETV Bharat / state

'क्रिमिनल सिंडिकेट चलाते थे लालू' कोर्ट के फैसले के बाद NDA नेताओं का बड़ा हमला

''माननीय न्यायालय में जांच एजेंसी ने जो पुख्ता सबूत प्रस्तुत किया और लालू यादव के परिवार को अपने पक्ष में बात रखने का पूरा मौका दिया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने तय किया है. कोर्ट का आदेश और निर्देश लालू परिवार पर लागू होगा.' '- दिलीप जायसवाल,मंत्री, बिहार सरकार

"लालू प्रसाद और उनके परिवार का न केवल देश के विभिन्न शहरों में बल्कि विदेशों में भी संपत्ति है. इस परिवार ने पूरे बिहार को लूटा है. बिहार की सरकारी संपत्ति को लूटने का काम किया है और गरीबों के हक को लूटा है. यही कारण है कि बिहार के लोगों ने इस परिवार को राजनीतिक रूप से आईना दिखाने का काम किया और 25 सीटों पर सिमट कर रख दिया है. "- नीरज कुमार, प्रवक्ता भाजपा

विदेशों में भी है संपत्ति: बीजेपी ने भी लालू प्रसाद और उनके परिवार के ऊपर कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है. भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि कोर्ट ने आज यह मान लिया कि लालू प्रसाद का पूरा परिवार क्रिमिनल सिंडिकेट चलता है. यही कारण है कि कोर्ट ने उनके परिवार के सभी अभियुक्तों पर आरोप तय कर दिया है. यह लोग राजनीति को टूल्स बनाकर भ्रष्टाचार के माध्यम से अकूत संपत्ति बनाने का काम किए हैं.

"वैसी स्थिति में न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, वह स्वागत योग्य है. हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका जल्द से जल्द मामले का निष्पादन करेगी और लालू की संपत्ति को जब्त करके वहां अनाथालय, विधवा आश्रम, अत्यंत पिछड़ा छात्रावास बनाना चाहिए. इससे समाज में एक मानक स्थापित होगा कि राजनीति धंधा नहीं है."- नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता,जदयू

JDU ने की लालू की संपत्ति जब्त करने की मांग: जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने लालू प्रसाद और उनके परिवार पर क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कोर्ट ने भी यह मान लिया है. बिहार में समाजवादी आंदोलन के नाम पर लालू प्रसाद ने कलंक लगाने का काम किया है.

पटना: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिये हैं. आरोप तय करने के लिए शुक्रवार को सुनवाई हुई. स्पेशल जज विशाल गोगने ने यह फैसला सुनाया है. लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों के ऊपर अदालत के इस निर्णय के बाद बिहार में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है.

"कहते हैं कि ज़िंदगी में जो जैसा बोता है, वैसा ही काटता है. इसलिए जो जैसा करता है, उसे वैसा ही मिलता है. बिहार में ऐसे हज़ारों लोग हैं जो इससे प्रभावित हैं और बाकी प्रोसेस कोर्ट और ज्यूडिशियरी देख रही है."- लखेंद्र पासवान, मंत्री, बिहार सरकार

"आरोप तय हो गए हैं और केस उसी हिसाब से आगे बढ़ेगा. मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाना चाहिए ताकि सच्चाई जनता के सामने आए. जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए और दोषियों पर कानून के हिसाब से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए."- दीपक प्रकाश, मंत्री, बिहार सरकार

कानून सबों के लिए समान, सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ: भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने आगे कहा कि आज का कोर्ट का निर्णय यह साबित करता है कि देश का कानून सबों के लिए है. यह सबों के लिए एक समान है, सर्वोच्च है और सर्वश्रेष्ठ है. कोर्ट के निर्णय ने यह साबित कर दिया कि कानून सबों के लिए एक जैसा काम करता है.

RJD का बचाव: लालू प्रसाद और उनके परिवार के ऊपर कोर्ट के निर्णय के बाद आरजेडी बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है. आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि माननीय न्यायालय का आदेश आया है. माननीय न्यायालय का आदेश सर आंखों पर है. हम अपनी पूरी बात न्यायालय में कहेंगे. हम लोगों को न्यायालय पर पूरा भरोसा है.

"यह तो सब लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है, किस तरीके से पूरी एजेंसी को पीछे लगाया जा रहा है, लेकिन आज बंगाल में भी क्या हो रहा है यह देख लीजिए. हम लोग पूरी तरीके से अपनी बात न्यायालय में रखने का प्रयास करेंगे और न्यायालय पर हमलोगों को पूरा भरोसा है."- मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता आरजेडी

लालू समेत 40 से अधिक पर आरोप तय: बता दें कि दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बहुचर्चित लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती समेत 40 से अधिक आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं. कोर्ट ने लालू यादव पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. साथ ही IPC के तहत अन्य अपराधों का भी आरोप है. वहीं उनके परिवार के सदस्यों पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का आरोप है.

क्या है लैंड फॉर जॉब स्कैम?: जमीन के बदले नौकरी के मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव समेत कई लोगों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी. एजेंसी का आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए पश्चिम मध्य क्षेत्र (जबलपुर ज़ोन) में ग्रुप डी की नौकरी के एवज में जमीन ली गई थी. यह जमीन लालू परिवार या उनके करीबियों के नाम करायी गई थी.

