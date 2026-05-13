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बीजेपी कार्य समिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया: अरुण साव

अरुण साव ने कहा, बंगाल में हमें प्रचंड जीत मिली. तमिलनाडु में हमारा वोट प्रतिशत पीएम के नेतृत्व में बढ़ा.

अरुण साव
BJP EXECUTIVE COMMITTEE MEETING (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 13, 2026 at 8:48 PM IST

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रायपुर: उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई थी. मंगलवार को प्रदेश पदाधिकारी और कोर ग्रुप की बैठक आयोजित हुई थी. आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई थी. बैठक में हमेशा की तरह एक राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. यह राजनीतिक प्रस्ताव मैं प्रस्तुत किया.

कार्य समिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पेश

डिप्टी सीएम ने कहा, लगातार चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया. विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत दिलाई. फिर नगरी निकाय के चुनाव में पंचायत चुनाव में रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में इन सबके लिए छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति कार्य समिति ने कृतज्ञता व्यक्त की है.

BJP EXECUTIVE COMMITTEE MEETING (ETV Bharat)

प्रदेश कार्य समिति ने इस बात के लिए छत्तीसगढ़ की जनता को आश्वस्त किया है कि जिन संकल्पो को लेकर जिन वादों को लेकर आपने हमें आशीर्वाद दिया है. विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार मोदी की एक-एक गारंटी को पूरा करने का काम कर रही है. डबल इंजन की सरकार विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण कि दिशा में आगे बढ़ रही है. अभी पांच राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं और 9 विधानसभा के उप चुनाव. गुजरात के नगरी निकाय के चुनाव इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली है: अरुण साव, डिप्टी सीएम

''दक्षिण के राज्यों में हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा''

उप मुख्यमंत्री ने कहा, एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक सीटों के साथ पहली बार सरकार बनी है. वहीं असम में लगातार तीसरी बार NDA भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है. असम में पहली बार अकेले भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है. पुड्डुचेरी में भी दोबारा NDA की सरकार बनी है. इसके साथ ही केरल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी तीन सीटों पर जीती है, वोट का प्रतिशत लगातार बढ़ा है.

अरुण साव ने कहा कि तमिलनाडु में भी हमारा वोट का प्रतिशत बढ़ा है. विधानसभा के 9 उपचुनाव हुए हैं उसमें से 6 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता है. गुजरात के नगरी निकाय चुनाव में एकतरफा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला है. इसके लिए उन राज्यों की जनता के प्रति कार्य समिति ने कृतज्ञता व्यक्त की है.

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