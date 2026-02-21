ETV Bharat / state

'दिल है कि मानता नहीं', बड़ी ख्वाहिश पाले वार्ड के मैदान में तर-बतर हो रहे राजनीतिक दल के नेता-कार्यकर्ता!

गिरिडीहः 'ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले' जी हां, गिरिडीह के निगम चुनाव में कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है. यहां मेयर की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है तो जिले में राजनीति का बड़ा चेहरा या कहें राजनीतिक दल के बड़े पदधारी वार्ड में किस्मत आजमा रहे है. आप सोच रहे होंगे भला ये नेता वार्ड में पसीने से तर-बतर क्यों हो रहे हैं. आखिर इतनी मेहनत 4-5 हजार वोटरों को लुभाने के लिए क्यूं कर रहे हैं. तो यहां लॉजिक समझने की जरूरत हैं.

दरअसल मेयर सीट आरक्षित होने के बाद डिप्टी मेयर की सीट अनारक्षित है. इस बार डिप्टी मेयर का सीधा चुनाव भी नहीं हो रहा है बल्कि जो वार्ड पार्षद रहेंगे वही डिप्टी मेयर बनेंगे. ऐसे में मेयर का चुनाव नहीं लड़ पा रहे भविष्य के कई नेता वार्ड पार्षद बनने की जुगत में हैं. अब हम आपको गिरिडीह के उन प्रत्याशियों के संदर्भ में बताते हैं जो राजनीतिक दलों में अच्छे पद पर हैं और एक 'ख्वाहिश' है राजनीति में बड़ा करना है.

वार्ड नंबर एक

इस वार्ड से निवर्तमान पार्षद के पति अनिल गुप्ता के अलावा प्रेमलता देवी, अमित साहू समेत अन्य प्रत्याशियों ने ताकत झोंक रखी है. अनिल गुप्ता कहते हैं वह चुनाव जीतेंगे तो डिप्टी मेयर की दावेदारी नहीं करेंगे. उनका कहना है कि डिप्टी मेयर का पोस्ट सिर्फ स्टाम्प है और कुछ नहीं. हालांकि ये अभी से चर्चा में हैं और लोगों की नजर इनकी जीत हार पर टिकी है.

वार्ड नंबर दो

शहर के पचंबा, कल्याणडीह और बिशनपुर का इलाका आता है. यहां से निवर्तमान पार्षद के पति सिराज मैदान में हैं. इनके मुकाबिल लालो राइन मैदान में हैं. वहीं लड़ाई को दिलचस्प बनाने में मो. दानिश अहमद जुटे हैं. लालो राइन का दावा है कि वह जीतेंगे तो डिप्टी मेयर के लिए फाइट करेंगे. जबकि सिराज वार्ड ही जीतने का दावा कर रहे हैं.

वार्ड नंबर 6

इस वार्ड में लखारी, शिवपुरी, अलकापुरी का हिस्सा आता है. यहां निवर्तमान वार्ड पार्षद माया देवी मैदान में हैं. इनके खिलाफ अधिवक्ता निरंजन राय के अलावा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश स्तरीय नेता संजीव कुमार ऊर्फ गुड्डू मैदान में हैं. उनका दावा भी कुछ इसी तरह का है. उनका भी कहना है कि उनकी जीत हुई तो डिप्टी मेयर का दावा कर सकते हैं. हालांकि अधिवक्ता निरंजन के साथ निवर्तमान पार्षद माया देवी का दावा है कि जीत उनकी होगी.

