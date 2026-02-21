ETV Bharat / state

'दिल है कि मानता नहीं', बड़ी ख्वाहिश पाले वार्ड के मैदान में तर-बतर हो रहे राजनीतिक दल के नेता-कार्यकर्ता!

गिरिडीह में मेयर सीट आरक्षित होने के बाद वार्ड के चुनाव में राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्त्ता अपनी ताकत झोंके हुए हैं.

WARD ELECTIONS IN GIRIDIH
गिरिडीह शहर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 21, 2026 at 1:06 PM IST

5 Min Read
गिरिडीहः 'ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले' जी हां, गिरिडीह के निगम चुनाव में कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है. यहां मेयर की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है तो जिले में राजनीति का बड़ा चेहरा या कहें राजनीतिक दल के बड़े पदधारी वार्ड में किस्मत आजमा रहे है. आप सोच रहे होंगे भला ये नेता वार्ड में पसीने से तर-बतर क्यों हो रहे हैं. आखिर इतनी मेहनत 4-5 हजार वोटरों को लुभाने के लिए क्यूं कर रहे हैं. तो यहां लॉजिक समझने की जरूरत हैं.

दरअसल मेयर सीट आरक्षित होने के बाद डिप्टी मेयर की सीट अनारक्षित है. इस बार डिप्टी मेयर का सीधा चुनाव भी नहीं हो रहा है बल्कि जो वार्ड पार्षद रहेंगे वही डिप्टी मेयर बनेंगे. ऐसे में मेयर का चुनाव नहीं लड़ पा रहे भविष्य के कई नेता वार्ड पार्षद बनने की जुगत में हैं. अब हम आपको गिरिडीह के उन प्रत्याशियों के संदर्भ में बताते हैं जो राजनीतिक दलों में अच्छे पद पर हैं और एक 'ख्वाहिश' है राजनीति में बड़ा करना है.

प्रत्याशियों से बात करते ईटीवी भारत संवाददाता (Etv Bharat)

वार्ड नंबर एक

इस वार्ड से निवर्तमान पार्षद के पति अनिल गुप्ता के अलावा प्रेमलता देवी, अमित साहू समेत अन्य प्रत्याशियों ने ताकत झोंक रखी है. अनिल गुप्ता कहते हैं वह चुनाव जीतेंगे तो डिप्टी मेयर की दावेदारी नहीं करेंगे. उनका कहना है कि डिप्टी मेयर का पोस्ट सिर्फ स्टाम्प है और कुछ नहीं. हालांकि ये अभी से चर्चा में हैं और लोगों की नजर इनकी जीत हार पर टिकी है.

वार्ड नंबर दो

शहर के पचंबा, कल्याणडीह और बिशनपुर का इलाका आता है. यहां से निवर्तमान पार्षद के पति सिराज मैदान में हैं. इनके मुकाबिल लालो राइन मैदान में हैं. वहीं लड़ाई को दिलचस्प बनाने में मो. दानिश अहमद जुटे हैं. लालो राइन का दावा है कि वह जीतेंगे तो डिप्टी मेयर के लिए फाइट करेंगे. जबकि सिराज वार्ड ही जीतने का दावा कर रहे हैं.

वार्ड नंबर 6

इस वार्ड में लखारी, शिवपुरी, अलकापुरी का हिस्सा आता है. यहां निवर्तमान वार्ड पार्षद माया देवी मैदान में हैं. इनके खिलाफ अधिवक्ता निरंजन राय के अलावा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश स्तरीय नेता संजीव कुमार ऊर्फ गुड्डू मैदान में हैं. उनका दावा भी कुछ इसी तरह का है. उनका भी कहना है कि उनकी जीत हुई तो डिप्टी मेयर का दावा कर सकते हैं. हालांकि अधिवक्ता निरंजन के साथ निवर्तमान पार्षद माया देवी का दावा है कि जीत उनकी होगी.

वार्ड नंबर 16

शहर के इस वार्ड में सीधी टक्कर है. एक तरह दो बार के पार्षद सुमित कुमार ने पूरी ताकत झोंक रखी है. इनके सामने भाजपा नेता संदीप डंगाईच मैदान में हैं. दोनों कहते हैं कि जीत के बाद ही आगे का निर्णय होगा. हालांकि जीतने पर डिप्टी मेयर का दावा करने से इंकार नहीं करते.

वार्ड नंबर 23

शहर के हरेक व्यक्ति की नजर इसी वार्ड पर है. यहां से आजसू के जिलाध्यक्ष सह गिरिडीह सांसद के प्रतिनिधि मृत्युंजय कुमार यादव ऊर्फ गुड्डू यादव ने ताल ठोंक रखी है. उनके खिलाफ अंशु यादव, सत्य प्रकाश साहा और मुन्ना रजवार मैदान में हैं. चूंकि गुड्डू यादव के यहां से उम्मीदवारी करने के बाद सभी की नजर इसी वार्ड पर टिकी है. हालांकि संजीव कुमार (गुड्डू) कहते हैं कि पूर्व में वह जिस वार्ड से खड़े थे वह वार्ड महिला के लिए आरक्षित हुआ है इसलिए उन्होंने वार्ड 23 में नामांकन किया है. कहा कि उन्होंने अपने वार्ड में अनगिनत काम किए हैं. उनका यह भी कहना है कि वे जीत के बाद डिप्टी मेयर पर दावा ठोकेंगे. जबकि इनके सामने खड़े प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं.

वार्ड नंबर 29

इस वार्ड की चर्चा भी खूब हो रही है. दरअसल यहां से इस बार मैदान में इस वार्ड के निवर्तमान पार्षद के अलावा भाजपा के बड़े नेता दिनेश यादव के भाई दीपक यादव, राजेश कुमार रवानी के साथ-साथ दीपक कुमार शर्मा मैदान में हैं. यह वार्ड की चर्चा दीपक यादव के कारण भी हो रही है. कहा जा रहा है जीत होने पर दीपक भी डिप्टी मेयर के दावेदार हो सकते हैं.

कई अन्य प्रत्याशी भी जीतने पर कर सकते हैं दावेदारी

इन चर्चित प्रत्याशियों के अलावा शहर के अन्य वार्ड में और भी कई प्रत्याशी हैं जिनके जीतने से डिप्टी मेयर का चुनाव और भी दिलचस्प हो जाएगा. हालांकि चुनाव का रिजल्ट आने के बाद डिप्टी मेयर के संभावित प्रत्याशी का चेहरा सामने आएगा लेकिन अभी इन पांच - छह प्रत्याशी की चर्चा खूब हो रही है.

