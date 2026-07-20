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जैसलमेर 'ऑपरेशन क्लीन': बॉर्डर इलाकों में अतिक्रमण पर कांग्रेस-भाजपा एक सुर में बोली राष्ट्र सुरक्षा सर्वोपरि

अतिक्रमण हटाए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस-भाजपा के नेताओं ने आरोप-प्रत्यारोप से अलग हटकर राष्ट्र सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही है.

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अमरदीन, जिलाध्यक्ष जैसलमेर कांग्रेस व आईदान सिंह भाटी, भाजपा प्रदेश मंत्री (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 20, 2026 at 3:36 PM IST

3 Min Read
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जैसलमेर : भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान के जैसलमेर जिले में इन दिनों 'ऑपरेशन क्लीन' चर्चा का विषय बना हुआ है. सीमा से सटे इलाकों में प्रशासन की कार्रवाई जारी है. कई स्थानों पर अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं और कुछ धार्मिक स्थलों पर भी कार्रवाई होने से यह मामला सुर्खियों में है. इस बीच सबसे अहम बात यह रही कि इस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से अलग हटकर राष्ट्र सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही है.

सीमा सुरक्षा को लेकर चल रहे अभियान पर जैसलमेर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमरदीन फकीर ने कहा कि देश सबसे पहले है. उनका कहना है कि यदि देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो धार्मिक स्थलों का भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा. उन्होंने बताया कि इस विषय को लेकर 36 कौम की ओर से जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है. फकीर ने कहा कि यदि किसी धार्मिक स्थल पर कार्रवाई को लेकर किसी प्रकार का संदेह या विवाद है तो सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराए. उन्होंने कहा कि केंद्र और राजस्थान दोनों जगह एक ही दल की सरकार है, ऐसे में सरकार तथ्यों के आधार पर निर्णय ले. कार्रवाई नियमों के अनुसार है तो कांग्रेस उसका विरोध नहीं करेगी. साथ ही उन्होंने अपील की कि किसी भी कार्रवाई से पहले स्थानीय ग्रामीणों और संबंधित समुदाय के लोगों से संवाद कर शांति और सौहार्द बनाए रखा जाए.

कांग्रेस भाजपा एक सुर में बोली राष्ट्र सुरक्षा सर्वोपरि (वीडियो ईटीवी भारत जैसलमेर)

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उधर भाजपा प्रदेश मंत्री आईदान सिंह भाटी ने भी सीमा सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि जैसलमेर की जनता ने हमेशा राष्ट्रहित में त्याग किया है. उन्होंने कहा कि जब-जब देश को जरूरत पड़ी, तब-तब यहां के लोगों ने अपनी जमीन तक राष्ट्र के नाम कर दी. भाटी ने कहा कि यदि आज भी देश की सुरक्षा के लिए सीमा क्षेत्र में किसी प्रकार की जमीन खाली करनी पड़े या सरकार की आवश्यकता हो तो स्थानीय लोगों को आगे आकर सहयोग करना चाहिए. उन्होंने कहा कि राष्ट्र सुरक्षा सबसे ऊपर है और इस विषय पर पक्ष-विपक्ष से ऊपर उठकर सभी को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि जैसलमेर की पहचान ही राष्ट्रभक्ति और सीमा सुरक्षा से जुड़ी रही है तथा यहां के लोगों ने हर चुनौती के समय देशहित को प्राथमिकता दी है.

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