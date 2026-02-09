जामताड़ा के नगर निकाय चुनाव में राजनीतिक दल भी झोंक रहे हैं ताकत, कर रहे जीत का दावा
जामताड़ा नगर पंचायत और मिहिजाम नगर परिषद में राजनीतिक दल समर्थित प्रत्याशियों को जिताने के लिए ताकत झोंक रहे हैं.
Published : February 9, 2026 at 3:56 PM IST
जामताड़ा: झारखंड में निकाय चुनाव भले ही दलगत नहीं हो रहा हो, बावजूद इसके सभी राजनीतिक दल चुनाव में अपने समर्थित प्रत्याशी खड़ा कर पीछे से चुनाव लड़ रहे हैं. जामताड़ा नगर पंचायत और मिहिजाम नगर परिषद दो जगह होने वाले अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपने समर्थित प्रत्याशी को जिताने को लेकर पूरी ताकत झोक रहे हैं. इसको लेकर बीजेपी के नेता जामताड़ा में डेरा डाले हुए हैं.
चुनावी मैदान में भाजपा, झामुमो, राजद और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी
जामताड़ा नगर पंचायत और मिहिजाम नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए झामुमो, कांग्रेस, राजद और भाजपा समर्थित प्रत्याशी चुनाव मैदान मे हैं. सभी राजनीतिक दल अपने समर्थित प्रत्याशी खड़ा कर चुनाव लड़ रहे हैं. झारखंड में नगर निकाय चुनाव में भले ही राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह न हो, लेकिन पार्टियां अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं.
जामताड़ा विधायक और मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने जामताड़ा नगर पंचायत और मिहिजाम नगर परिषद दोनों जगह कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के चुनाव जीतने का दावा किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जामताड़ा और मिहिजाम दोनों जगह अपना प्रत्याशी दिया है और दोनों जगह पार्टी समर्थित उम्मीदवार की जीत होगी. मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने भाजपा नेता के डेरा डाले जाने को लेकर कहां कि भाजपा के पूर्व मंत्री की यहां कोई दाल गलने वाली नहीं है.
भाजपा कार्यकर्ता लगा रहे हैं सत्ताधारी दल पर आरोप
भाजपा कार्यकर्ता सत्ताधारी दल पर दलगत निकाय चुनाव नहीं कराने का आरोप लगा रहे हैं. भाजपा कार्यकर्ता चंद्रशेखर सिंह का कहना है कि झारखंड के नगर निकाय चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशी ही चुनाव जीतेंगे. उन्होंने कहा कि भाजपा के भय से सत्ताधारी दल दलगत चुनाव नहीं कराना चाहता है.
