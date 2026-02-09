ETV Bharat / state

बागियों पर कार्रवाई को लेकर बाबूलाल से अलग हैं आदित्य के सुर, जेएमएम का रुख हो चुका है कड़ा

नगर निकाय के चुनाव में भाजपा की परेशानी उनके ही दलों के लोगों ने बढ़ा रखी है. जेएमएम बागियों को समझाने में कामयाब हुआ.

MUNICIPAL ELECTION IN GIRIDIH
जेएमएम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते मंत्री सुदिव्य कुमार (ईटीवी भारत)
Published : February 9, 2026 at 8:28 PM IST

गिरिडीह: नगर निकाय का चुनाव भले ही दलगत नहीं है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने समर्थित प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है. भाजपा, जेएमएम, कांग्रेस और जेकेएलएम सभी यह साफ कर चुके हैं कि उनकी पार्टी ने किस प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया है. हालांकि राजनीतिक दलों की घोषणा के बाद भी पार्टी के नेता बागी हुए और मेयर की दावेदारी पेश कर दी है.

बागियों को साधने के लिए भाजपा, कांग्रेस और जेएमएम ने जोर लगाया है. मेयर पद पर खड़े दो प्रत्याशियों से नामांकन पत्र वापस कर जेएमएम को सफलता मिल गई है. वहीं कांग्रेस, भाजपा फेल रही. हालांकि कांग्रेस ने तुरंत ही दोनों बगियों के खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई कर दी, लेकिन भाजपा ने चुप्पी साध ली. इस मामले को लेकर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के विचार अलग-अलग हैं.

संवाददाता अमरनाथ सिन्हा की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)
कार्यकर्त्ता अधिक तो वहीं न सोचेंगे लड़ना: बाबूलाल मरांडी

तीन दिन पहले 6 फरवरी को बाबूलाल मरांडी गिरिडीह पहुंचे थे. जहां पार्टी समर्थित प्रत्याशी डॉ शैलेंद्र चौधरी के घर पर भाजपा की बैठक हुई. मधुपुर के पूर्व विधायक राज पालिवार समेत कई नेता मौजूद रहे. सभी ने डॉ शैलेंद्र को जीताने के लिए योजना तैयार की. बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि जब दलगत चुनाव नहीं होता है तो हर किसी की इच्छा चुनाव लड़ने की होती है. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बीजेपी के पास कार्यकर्त्ता अधिक हैं तो सभी चुनाव लड़ने के बारे में सोचेंगे.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जेएमएम का नगर में कार्यकर्त्ता खोजने के बाद भी नहीं मिलेगा. ऐसे में भाजपा से जेएमएम की तुलना नहीं हो सकती है. कामेश्वर पासवान के चुनावी मैदान में डटे रहने पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हमलोग प्रयास कर रहे हैं, नहीं तो लड़ेंगे वो भी, क्या करेंगे. हमलोग कोशिश कर रहे हैं. बाबूलाल ने कहा था कि पार्टी के कार्यकर्त्ता उन्हीं को मदद करेंगे जिसका समर्थन बीजेपी ने किया है.

संगठन की निगाह कड़ी: आदित्य साहू

सोमवार को डॉ शैलेंद्र चौधरी के पक्ष में पार्टी की आयोजित बैठक में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सभी कार्यकर्त्ताओं को पार्टी के निर्देश के अनुसार काम करने को कहा. उन्होंने कहा कि डॉ चौधरी भाजपा के प्रत्याशी हैं और उन्हें समर्थन देना है. उन्होंने कार्य की रूपरेखा भी तैयार की. बैठक के बाद प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष ने बागी प्रत्याशियों को लेकर कड़ा रुख दिखाया. प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा कि संगठन की अनुशासन समिति सभी गतिविधि पर नजर रखे हुए है. जो भी पार्टी के विपरीत कार्यों में संलिप्त हैं, बहुत जल्द ही पार्टी इसपर विचार करेगी और परिणाम देखने को मिलेगा.

प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि कांग्रेस वंशवाद और परिवारवाद की पार्टी है और भाजपा कार्यकर्त्ताओं की पार्टी है. हरेक कार्यकर्त्ता चाहता है कि वह चुनाव लड़े. लेकिन किसी एक ही कार्यकर्त्ता को चुनाव में लड़ाया जा सकता है. हमलोगों ने गिरिडीह से डॉ शैलेंद्र चौधरी को समर्थन दिया है. डॉ चौधरी प्रबुद्ध समाज से हैं जो जनता के बीच में रहते हैं और सेवा करने का काम करते हैं और वे चुनाव जीतेंगे. बागियों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जो लोग इस तरह की गतिविधि में शामिल हैं वे अलग-थलग पड़ चुके हैं और उनके साथ पार्टी का कोई कार्यकर्त्ता दूर-दूर तक नजर नहीं आएगा.

संगठन ने गिरिडीह मेयर सीट के प्रत्याशी डॉ समीर राज चौधरी को समर्थन दिया है. वहीं संगठन के निर्णय के विपरीत जाकर नामांकन करने वाले तथा आग्रह के बावजूद नाम वापस नहीं लेने वाले जोगेश्वर महता तथा पंकज सागर को छह वर्षों के किए पार्टी से निलंबित किया गया है:- सतीश केडिया, कांग्रेस जिलाध्यक्ष

अनुशासन से समझौता नहीं: जेएमएम

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने समर्थित प्रत्याशी प्रमिला मेहरा के समर्थन में बैठक की. बैठक में निगम क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्त्ता और समर्थक पहुंचे. यहां सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि सभी एकजुट होकर प्रमिला मेहरा की जीत में भागीदारी निभाए. सभी को काम भी दिया गया है. पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि पार्टी समर्थित प्रत्याशी प्रमिला की जीत सुनिश्चित है. कार्यकर्त्ताओं को कई निर्देश दिए गए हैं. साथ ही संगठन की नजर उनपर भी है जो पार्टी लाइन से बाहर हैं. जेएमएम ने कहा कि जो भी संगठन के विपरीत कार्य करते हुए पकड़े जायेंगे, उनपर कार्रवाई तय है.

