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झारखंड की दो राज्यसभा सीटों का खेल! क्या असम चुनाव में झामुमो और कांग्रेस के बीच खटास का भाजपा को मिलेगा फायदा, क्या है पार्टियों का स्टैंड

रांची: झारखंड में राज्यसभा की एक सीट शिबू सोरेन के निधन के बाद से खाली पड़ी है. दूसरी सीट भाजपा के दीपक प्रकाश की है जो 21 जून को खाली होने जा रही है. एक सीट पर जीत के लिए पहली प्राथमिकता के 28 वोट की जरूरत होगी. वर्तमान में राज्यसभा की छह सीटों में से दो सीटें झामुमो के पास हैं. इनमें महुआ माजी और सरफराज अहमद के नाम शामिल हैं. शेष तीन सीटें भाजपा के पास हैं. इनमें दीपक प्रकाश, आदित्य साहू और प्रदीप वर्मा के नाम शामिल हैं.

आंकड़ों के लिहाज से दोनों सीटों पर सत्ताधारी दलों की जीत तय है. लेकिन असम चुनाव में झामुमो के अकेले चुनाव लड़ने से कांग्रेस के साथ हुई खटपट ने दूसरी सीट के समीकरण को दिलचस्प बना दिया है. वहीं बिहार चुनाव में राजद द्वारा झामुमो को तरजीह नहीं देने का मामला भी राज्यसभा चुनाव पर असर डाल सकता है.

नेताओं के बयान (Etv Bharat)

क्या है भाजपा का स्टैंड

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अबतक पत्ता नहीं खोला है. उनका कहना है कि चुनाव में अभी वक्त है. आने वाले समय में पार्टी तय करेगी. उनसे पूछा गया कि क्या बिहार की तरह झारखंड में भी खेला हो सकता है. इस सवाल को भी उन्होंने टाल दिया. दरअसल, बिहार की पांच राज्यसभा सीटों में से पांचवी सीट पर पेंच फंसा हुआ था. लेकिन कांग्रेस के तीन और राजद के एक विधायक के अनुपस्थित रहने पर भाजपा के शिवेश राम ने राजद के एडी सिंह को हरा दिया.

झामुमो और कांग्रेस का स्टैंड

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया है कि एक सीट पर पार्टी प्रत्याशी देगी. असम में झामुमो के साथ तालमेल नहीं बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हर पार्टी को विस्तार करने की आजादी है. लेकिन झारखंड में झामुमो और कांग्रेस का संबंध फेविकोल की तरह है. वहीं इस बार झामुमो प्रवक्ता ने भी सधे हुए अंदाज में कहा कि आपस में मिल बैठकर और एक दूसरे को विश्वास में लेकर तय कर लिया जाएगा कि दोनों सीटों पर कैसे चुनाव लड़ा जाए.

एक सीट पर झामुमो का निर्विरोध चयन तय

कायदे से दोनों सीटों पर सत्ताधारी दलों का दबदबा है. अब सबकुछ भाजपा के स्टैंड पर निर्भर करता है. सत्ताधारी दलों के खाते में 56 विधायक हैं. इनमें झामुमो के 34, कांग्रेस के 16, राजद के 04 और भाकपा माले के 02 विधायक हैं. इस लिहाजा से एक सीट पर झामुमो की निर्विरोध जीत तय है. सारा खेल दूसरी सीट को लेकर होना है.

दूसरी सीट के लिए कांग्रेस के पास विकल्प