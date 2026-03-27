झारखंड की दो राज्यसभा सीटों का खेल! क्या असम चुनाव में झामुमो और कांग्रेस के बीच खटास का भाजपा को मिलेगा फायदा, क्या है पार्टियों का स्टैंड
झारखंड की दो राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है. इसे लेकर पार्टियों का क्या स्टैंड है और क्या संभावनाएं हैं, इससे जुड़ी रिपोर्ट.
Published : March 27, 2026 at 1:19 PM IST
रांची: झारखंड में राज्यसभा की एक सीट शिबू सोरेन के निधन के बाद से खाली पड़ी है. दूसरी सीट भाजपा के दीपक प्रकाश की है जो 21 जून को खाली होने जा रही है. एक सीट पर जीत के लिए पहली प्राथमिकता के 28 वोट की जरूरत होगी. वर्तमान में राज्यसभा की छह सीटों में से दो सीटें झामुमो के पास हैं. इनमें महुआ माजी और सरफराज अहमद के नाम शामिल हैं. शेष तीन सीटें भाजपा के पास हैं. इनमें दीपक प्रकाश, आदित्य साहू और प्रदीप वर्मा के नाम शामिल हैं.
आंकड़ों के लिहाज से दोनों सीटों पर सत्ताधारी दलों की जीत तय है. लेकिन असम चुनाव में झामुमो के अकेले चुनाव लड़ने से कांग्रेस के साथ हुई खटपट ने दूसरी सीट के समीकरण को दिलचस्प बना दिया है. वहीं बिहार चुनाव में राजद द्वारा झामुमो को तरजीह नहीं देने का मामला भी राज्यसभा चुनाव पर असर डाल सकता है.
क्या है भाजपा का स्टैंड
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अबतक पत्ता नहीं खोला है. उनका कहना है कि चुनाव में अभी वक्त है. आने वाले समय में पार्टी तय करेगी. उनसे पूछा गया कि क्या बिहार की तरह झारखंड में भी खेला हो सकता है. इस सवाल को भी उन्होंने टाल दिया. दरअसल, बिहार की पांच राज्यसभा सीटों में से पांचवी सीट पर पेंच फंसा हुआ था. लेकिन कांग्रेस के तीन और राजद के एक विधायक के अनुपस्थित रहने पर भाजपा के शिवेश राम ने राजद के एडी सिंह को हरा दिया.
झामुमो और कांग्रेस का स्टैंड
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया है कि एक सीट पर पार्टी प्रत्याशी देगी. असम में झामुमो के साथ तालमेल नहीं बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हर पार्टी को विस्तार करने की आजादी है. लेकिन झारखंड में झामुमो और कांग्रेस का संबंध फेविकोल की तरह है. वहीं इस बार झामुमो प्रवक्ता ने भी सधे हुए अंदाज में कहा कि आपस में मिल बैठकर और एक दूसरे को विश्वास में लेकर तय कर लिया जाएगा कि दोनों सीटों पर कैसे चुनाव लड़ा जाए.
एक सीट पर झामुमो का निर्विरोध चयन तय
कायदे से दोनों सीटों पर सत्ताधारी दलों का दबदबा है. अब सबकुछ भाजपा के स्टैंड पर निर्भर करता है. सत्ताधारी दलों के खाते में 56 विधायक हैं. इनमें झामुमो के 34, कांग्रेस के 16, राजद के 04 और भाकपा माले के 02 विधायक हैं. इस लिहाजा से एक सीट पर झामुमो की निर्विरोध जीत तय है. सारा खेल दूसरी सीट को लेकर होना है.
दूसरी सीट के लिए कांग्रेस के पास विकल्प
पहली सीट पर निर्विरोध जीतने के बाद झामुमो के पास पहली प्राथमिकता के 06 वोट बचेंगे. इस लिहाज से कांग्रेस को दूसरी सीट पर जीतने के लिए अपने 16 वोट के साथ-साथ झामुमो के 06 वोट के अलावा राजद के 04 वोट और माले के 02 वोट के समर्थन की जरूरत पड़ेगी. कांग्रेस ने प्रत्याशी देने की बात भी कर दी है. ऐसी स्थिति में सत्ताधारी दलों की एकजुटता की भी परीक्षा होगी.
दूसरी सीट के लिए भाजपा के पास विकल्प
वहीं विपक्षी दलों में शामिल एनडीए के पास 24 विधायक हैं. इनमें भाजपा के 21, आजसू के 01, जदयू के 01 और लोजपा(रामविलास) के 01 विधायक हैं. जबकि 01 सीट वाली जेएलकेएम का स्टैंड अभी साफ नहीं है. लिहाजा, भाजपा को राज्यसभा की दूसरी सीट पर जीत के लिए एनडीए के 24 वोट के साथ-साथ 04 और विधायकों से पहली प्राथमिकता के वोट हासिल करने होंगे. भाजपा को अगर जेएलकेएम का समर्थन मिल जाता है, तब भी 03 और वोट की जरूरत पड़ेगी. इसके लिए सत्ताधारी दलों का समर्थन जरूरी है.
दूसरी सीट के लिए झामुमो के पास विकल्प
तीसरा विकल्प झामुमो के पास है. अगर झामुमो को कांग्रेस, राजद और भाकपा माले का समर्थन मिलता है तो दूसरी सीट पर जीत तय हो जाएगी. क्योंकि झामुमो को अपनी पहली प्राथमिकता के 06 वोट के साथ-साथ कांग्रेस के 16, राजद के 04 और माले के 02 विधायकों का समर्थन हासिल करना होगा. तभी जाकर पहली प्राथमिकता के 28 वोट मिल पाएंगे. लेकिन कांग्रेस ऐसा कभी नहीं चाहेगी क्योंकि संख्या बल के लिहाज से दूसरी सीट पर उसकी दावेदारी बनती है.
खास बात है कि दूसरी सीट पर अगर भाजपा प्रत्याशी देती है तो चुनाव रोचक हो सकता है. सबकुछ झामुमो के स्टैंड पर निर्भर करेगा. हालांकि चुनाव होने में अभी वक्त है. अब सबकुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि भाजपा अपना प्रत्याशी देती है या नहीं. अगर ऐसा होता है तो बिहार राज्यसभा चुनाव एपिसोड से इनकार नहीं किया जा सकता.
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