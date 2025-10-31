घाटशिला को लेकर आमने-सामने जेएमएम और बीजेपी, जीत के दावों के बीच चुनाव प्रचार हुआ तेज
घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में अभी से जीत के दावे शुरू हो गये हैं.
Published : October 31, 2025 at 7:44 PM IST
रांचीः घाटशिला उपचुनाव की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है वैसे-वैसे सियासी जंग तेज होने लगा है. सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं. दूसरी ओर इलाके में प्रचार अभियान भी तेज हो गया है.
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने प्रत्याशी सोमेश सोरेन की जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन के नेतृत्व में सघन चुनाव प्रचार करने में जुटी है.
इस सीट को प्रतिष्ठा की सीट मान रहे जेएमएम ने अपने सभी नेताओं को घाटशिला में कैंप करने को कहा है. जेएमएम केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे की मानें तो घाटशिला सीट पर सोमेश सोरेन की जीत तय है. उन्होंने घाटशिला में एकतरफा लड़ाई होने का दावा करते हुए कहा कि वहां की जनता आकलन कर चुकी है कि बाबूलाल सोरेन और सोमेश सोरेन में से किसे चुने. सोमेश सोरेन की अपनी अलग छवि है, मृदभाषी हैं और जनता के बीच उनका खास पकड़ है इसलिए पिछले चुनाव से दोगुनी वोट से जीत होगी.
झामुमो नेता ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जीत का दावा किया जाने को हास्यास्पद बताया है. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले उनका दावा किया जाना भी उचित है मगर जब मतों की गिनती होगी तब सब कुछ सामने आ जाएगा.
'घाटशिला की जनता तय करेगी दशा-दिशा'
घाटशिला में 11 नवंबर को उपचुनाव होने हैं जिसके परिणाम 14 नवंबर को आएगा. इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी सोमेश सोरेन के सामने प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन हैं. भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि घाटशिला उपचुनाव परिणाम राज्य की दशा और दिशा निर्धारित करेगी.
पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा की मानें तो घाटशिला की जनता इस चुनाव के जरिए राज्य सरकार के कामकाज के खिलाफ विरोध प्रकट करेगी. राज्य में जिस तरह से बहू-बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटना बढ़ी है और वित्तीय अराजकता के कारण वरिष्ठ अधिकारी आज जेल में बंद हैं.
इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर घाटशिला की जनता अपना मत प्रकट करने वाली है. हालांकि एक सीट के चुनाव परिणाम से सरकार के सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा मगर इसके माध्यम से मैसेज देने का काम जरूर होगा.
बहरहाल सियासी बयानबाजी के बीच घाटशिला में चुनाव प्रचार अब तेज होने लगा है. सत्तारुढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा जहां अपनी प्रतिष्ठा बचाने में जुटी है. वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने सभी नेताओं को चुनाव प्रचार में उतर कर पिछली विधानसभा चुनाव के हार का बदला लेने में जुटी है.
इसे भी पढ़ें- सीपीएम ने घाटशिला उपचुनाव में झामुमो को समर्थन देने की घोषणा की, वृंदा करात ने बिहार चुनाव और SIR पर दिया बयान
इसे भी पढ़ें- घाटशिला के चुनावी रण में अब 13 प्रत्याशी मैदान में, एक नाम वापस, राज्य में जल्द शुरू होगा एसआईआर
इसे भी पढ़ें- घाटशिला उपचुनाव का रण, भाजपा और झामुमो के स्टार प्रचारकों का लगेगा जमावड़ा, बनाई गई रणनीति