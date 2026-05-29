चुनाव आयोग ने सौंपा राजनीतिक दलों को अन-मैप्ड लिस्ट, कांग्रेस ने जताया आभार
झारखंड के राजनीतिक दलों को अनमैप्ड मतदाताओं की सूची चुनाव आयोग द्वारा मुहैया करा दी गयी है.
Published : May 29, 2026 at 7:20 PM IST
रांचीः चुनाव आयोग ने झारखंड में अनमैप्ड मतदाताओं की सूची पेनड्राइव के माध्यम से सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दिया है.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए अनमैप्ड सूची के प्रति आभार जताते हुए प्रदेश कांग्रेस का एक शिष्टमंडल ने संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार से मिलकर उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया और आयोग को कुछ लिखित सुझाव भी दिए.
प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के संयोजक किशोर नाथ शाहदेव और कांग्रेस नेता श्रीकांत शुक्ला ने चुनाव आयोग के इस पहल की सराहना की. उन्होंने कहा कि 22 मई को राजनीतिक दलों की बैठक में अनमैप्ड सूची जारी होने के पश्चात मतदान केंद्र में दो सप्ताह तक बीएलओ को अपने-अपने मतदान केंद्र में उपस्थित रहने की बात कही गई. जिससे अनमैप्ड वोटर का मैपिंग हो सके मगर हालत यह है कि कोई भी बीएलओ मतदान केंद्र पर उपस्थित नहीं रहते हैं.
ऐसे में पार्टी मांग करती है कि मतदान केंद्र में पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्र में उपस्थित रहकर राजनीतिक दलों के बीएलए को अनमैप्ड मतदाता सूची की प्रति उपलब्ध कराएं. ऐसा करने से राजनीतिक दल के बीएलए उत्साहित होंगे और वृहद स्तर पर संबंधित लोगों तक सूचना जल्दी पहुंच पाएगी. जिसका परिणाम ज्यादा मैपिंग हो सकेगा. किशोरनाथ शाहदेव ने जिलावार राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त एवं जिला निर्वाचन कार्यालय को समर्पित बीएलए की सूची को भी सार्वजनिक करने की भी मांग की है.
30 जून से घर-घर जाएंगे बीएलओ
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि राज्य में सभी मतदान केंद्रों पर अन–मैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित की गई है. इस क्रम में आज सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अन–मैप्ड मतदाताओं की सूची पेनड्राइव में उपलब्ध करा दी गई है. राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 23 मई से ही अन–मैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित की गई है. मतदाताओं द्वारा सुविधानुसार उक्त सूची का अवलोकन करते हुए बीएलओ के माध्यम से मैपिंग कराई जा रही है.
उन्होंने कहा है कि 30 जून से बीएलओ द्वारा घर घर जाकर मैप्ड/अन–मैप्ड दोनों मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म दिये जाएंगे. मतदाताओं द्वारा केवल इन्यूमरेशन फॉर्म में पहले से भरे गए विवरणों के साथ अपनी एक अद्यतन तस्वीर लगाकर एवं हस्ताक्षर कर इन्यूमरेशन फॉर्म भरे जाने हैं. यदि मैप्ड/अन मैप्ड दोनों प्रकार के मतदाता अपना भरा और हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र BLO को लौटाते हैं, तो उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल होगा. मैप्ड मतदाताओं को एसआईआर की प्रक्रिया में इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी दस्तावेज सामान्यतया समर्पित नहीं करने होंगे.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि यदि मतदाता अनमैप्ड है, तो एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान ERO द्वारा नोटिस मिलने के उपरांत, उन्हें जन्म तिथि के अनुसार स्वयं/माता अथवा पिता/माता व पिता दोनों/ग्रैंड पैरेंट्स से संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे. ERO द्वारा दावा/आपत्ति का निस्तारण करते हुए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 7 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा.
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