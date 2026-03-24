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धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनीतिक दलों ने दी प्रतिक्रिया, जानिए किसने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट द्वारा धर्म परिवर्तन को लेकर दिए फैसले पर झारखंड के राजनीतिक दलों ने प्रतिक्रिया दी. कानूनविद ने फैसले को सराहा.

REACTION TO SUPREME COURT VERDICT
बीजेपी-कांग्रेस नेता और कानूनविद (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 24, 2026 at 8:40 PM IST

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रांची: धर्मांतरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले का झारखंड में भी व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है. न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि हिंदू, सिख या बौद्ध के अलावा किसी दूसरे धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं मान सकते. मंगलवार को अहम फैसला देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता है और एक्टिव रूप से उसका पालन करता है तो वह अनुसूचित जाति समुदाय का मेंबर नहीं रह सकता.

दोहरा लाभ लेने वालों के लिए झटका: शिवपूजन पाठक

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से धर्म की आड़ में दोहरा लाभ लेने वाले अनुसूचित जाति के लोगों के लिए बड़ा झटका है. कोर्ट के इस फैसले पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने अलग-अलग प्रतिक्रिया व्यक्त की है. प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि ईसाई धर्म अपनाने के साथ-साथ अनुसूचित जाति का लाभ लेने वाले लोगों को इससे झटका लगा है. झारखंड में इस तरह के मामलों को लेकर लगातार आवाज उठ रही थी और आज न्यायालय ने अहम फैसला दे दिया है.

कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते राजनीतिक दल और कानूनविद (ईटीवी भारत)

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकारते हैं: सोनाल शांति

इधर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी देशवासियों के लिए माननीय है. उन्होंने कहा कि अगर इसमें कोई संशोधन या आगे कोई फैसला आता है तो उसे देखा जाएगा. सोनाल शांति ने कहा कि फिलहाल जो न्यायालय का फैसला आया है, उसे हम सभी लोग स्वीकार करते हैं.

सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान सम्मत: सुधीर श्रीवास्तव

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए वरीय अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव कहते हैं कि यह संविधान सम्मत फैसला है. उन्होंने कहा कि जो 1950 में बने संविधान का अनुसूचित जाति के लिए आदेश है, उसी के आधार पर यह फैसला दिया गया है. इस आदेश में कोई नई चीज नहीं है. संविधान के अनुसूचित जाति आदेश में वर्णित है कि जाति व्यवस्था हिंदू, बौद्ध और सिख में है, बाकी किसी भी धर्म में एससी एसटी का प्रोविजन नहीं है.

ऐसे में अगर कोई हिंदू या किसी धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाते हैं तो वे एससी कैसे रहेंगे. इसी को न्यायालय ने अपने फैसले में वर्णन किया है. जाहिर तौर पर झारखंड सहित पूरे देश भर में इसका प्रभाव पड़ेगा और जो लोग इसका लाभ लेते थे, उन्हें नहीं मिलेगा. सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि इस आदेश का लाभ उन्हें मिलेगा जो असल में हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के लोग हैं. वैसे लोगों को नहीं मिलेगा जो कन्वर्ट होकर दोनों तरफ लाभ लेते थे.

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