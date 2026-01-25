ETV Bharat / state

शिबू सोरेन को पद्म भूषण मिलने पर बीजेपी ने कहा- झारखंड की मिट्टी का सम्मान, जेएमएम और कांग्रेस ने दी यह प्रतिक्रिया

दिशोम गुरु को पद्म भूषण मिलने को भाजपा ने झारखंडी मिट्टी का सम्मान बताया. वहीं जेएमएम और कांग्रेस ने कद से छोटा सम्मान कहा.

PADMA BHUSHAN AWARD
दिशोम गुरू शिबू सोरेन (फाइल फोटो- ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 25, 2026 at 8:41 PM IST

Updated : January 25, 2026 at 8:47 PM IST

रांची: झारखंड आंदोलन के अगुआ नेता और महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे स्वर्गीय शिबू सोरेन को रविवार को पद्म भूषण देने की घोषणा की गई है. इस सम्मान को बीजेपी ने लोक कल्याण कार्यों के लिए झारखंड की मिट्टी का सम्मान बताते हुए स्वागत किया है. हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसे कद के अनुसार छोटा करार दिया है.


जेएमएम की इस प्रतिक्रिया पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता शिव पूजन पाठक ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि आज का दिन इस पर चर्चा करने का या बयान देने का नहीं है कि कौन सा सम्मान मिला है और क्या मिलना चाहिए था. बलकि आज इस बात की खुशी मनाने का दिन है कि झारखंड के धरतीपुत्र को पद्म अवार्ड मिला है. यह राज्य के लिए गौरवांवित करने का दिन है.

पद्म अवार्ड को लेकर पार्टियों का प्रतिक्रिया (ईटीवी भारत)
कद के अनुसार नहीं मिला अवार्ड: झामुमो

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गुरुजी के सामाजिक और राजनीतिक कद को सम्मान से बड़ा बताया. जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि गुरुजी ने जनजातीय समाज और वंचित वर्गों की लड़ाई लड़ी, शोषण के खिलाफ उलगुलान किया और अलग राज्य की लड़ाई लड़ी. ऐसे में उनके कद के अनुसार सम्मान भारत सरकार ने नहीं दिया. उन्होंने कहा कि आदरणीय दिशोम गुरु को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' मिलना चाहिए था. झामुमो नेता ने कहा कि यह कैसी विडंबना है कि फिल्म स्टार को पद्म विभूषण मिलता है और गुरुजी जैसे धरती पुत्र को उससे कमतर पद्म भूषण दिया जाता है.


शिक्षित होने और शराब से दूर रहने का संदेश देते रहे शिबू सोरेन: जेएमएम

दिशोम गुरू शिबू सोरेन एक राजनीतिज्ञ होने और कई महत्वपूर्ण पद संभालने के बाद भी दिल से समाजसेवी और खासकर आदिवासी समाज के पथप्रदर्शक ही रहे. महाजनी प्रथा और सूदखोरी प्रथा के खिलाफ युवावस्था में ही आंदोलन करने वाले गुरुजी हर मंच से यह कहने से नहीं चूकते थे कि बच्चों को पढ़ाओ और शराब से दूर रहो. अलग राज्य की निर्णायक लड़ाई के भी वह सबसे बड़े अगुआ रहे थे.

केंद्र के फैसले का सम्मान, लेकिन भारत रत्न के हकदार थे गुरुजी: कांग्रेस

प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने कहा कि गुरुजी इससे बड़े सम्मान के हकदार थे और उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए था. वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि राज्य और समाज के लिए उनके अमूल्य योगदान को याद करते हुए भारत सरकार उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करती. उन्हें उम्मीद है कि दिशोम गुरु के संघर्षों को याद करते हुए भारत सरकार इस दिशा में कार्य करेगी. केशव महतो कमलेश ने कहा कि झारखंड के दिल में गुरुजी के प्रति सम्मान को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपनी समझ के अनुसार उन्हें जो सम्मान देने का निर्णय लिया है वह हर्ष का विषय है.

Last Updated : January 25, 2026 at 8:47 PM IST

