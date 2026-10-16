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अंकिता भंडारी हत्याकांड, देहरादून में फिर सड़कों पर उतरे लोग, कथित वीआईपी को लेकर मचा हंगामा

अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर विरोध प्रदर्शन. ( ETV BHARAT )

देहरादून/मसूरी: उत्तराखंड में एक बार फिर से चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. अंकिता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज शुक्रवार 16 अक्टूबर को अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच के आह्वान पर उत्तराखंड महिला मंच, भाकपा माले, सीटू समेत विभिन्न जन सरोकारों से जुड़े संगठनों ने गांधी पार्क के गेट पर प्रदर्शन करते हुए कथित वीआईपी की राज्यपाल की पद पर नियुक्ति होने का विरोध किया है.

संगठनों से जुड़े लोगों का कहना है कि 14 अक्टूबर को जब अंकिता के माता-पिता इंडिया गेट के पास धरने पर बैठे तो पता चला कि जिस कथित वीआईपी का नाम इस केस में सामने आया था, उसे राज्यपाल नियुक्त किया गया है. निर्मला बिष्ट ने बताया कि अंकिता भोगपुर एक रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट काम करती थी, ये रिसोर्ट सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रभावशाली नेता के बेटा का था.