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अगले महीने से झारखंड में SIR, तीर-धनुष से लेकर घुसपैठियों को फूफा-दामाद बताने तक पहुंची बयानबाजी

रांची: भारत निर्वाचन आयोग झारखंड में अगले महीने से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का काम शुरू करने की तैयारी में है. जैसे-जैसे राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का दिन नजदीक आता जा रहा है, वैसे-वैसे राजनीतिक दलों की बयानबाजी और तल्खी बढ़ती जा रही है. झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई माले जैसे राज्य के सत्ताधारी दल SIR को चुनाव आयोग द्वारा भाजपा को मदद पहुंचाने वाला टूल बताते हुए साफ कर दिया है कि झारखंड में वह एक भी सही मतदाता का नाम वोटरलिस्ट से कटने नहीं देंगे.

मई 2026 में झारखंड में शुरू होने जा रहे मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता और केंद्रीय समिति सदस्य मनोज पांडेय ने कहा कि झामुमो SIR को लेकर हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है. मनोज पांडेय ने कहा कि हमारा एक-एक सिपाही तीर धनुष लेकर यह सुनिश्चित करेंगे कि ये लोग SIR के नाम पर कोई मनमानी नहीं कर पाए. मनोज पांडेय ने कहा कि एक भी आदिवासी, मूलवासी, झारखंडवासी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटे, इसके लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता तीर-धनुष से लैस होकर हर बूथ पर मौजूद रहेंगे.

एसआईआर को लेकर राजनेताओं के बयान (ईटीवी भारत)

घुसपैठिए दामाद-फूफा के वोटों की रक्षा करेंगे झामुमो-कांग्रेस: भाजपा

झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा दिए गए बयान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी योगेंद्र प्रताप ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जो धमकी झामुमो और कांग्रेस के नेता दे रहे हैं, ऐसी ही धमकी बिहार में तेजस्वी यादव और बंगाल में ममता बनर्जी ने दिया था. लेकिन परिणाम क्या हुआ. बिहार में 58 लाख और बंगाल में 91 लाख नाम कटे. उन्होंने कहा कि झारखंड में भी घुसपैठिये का नाम मतदाता सूची में नहीं रहने देंगे.

भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिटेक्ट करेगी, उनका नाम डिलीट करवाएगी और उसे डिपोर्ट भी करवाएगी. योगेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि क्या जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को झामुमो-कांग्रेस वालों ने अपना फूफा-दामाद बनाकर रखा है, उनके लिए वह तीर-धनुष लेकर सड़क पर उतरेंगे. उन्होंने कहा कि अगर राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर हो जाता तो आज यहां इनकी (INDIA ब्लॉक) की सरकार नहीं होती.