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अगले महीने से झारखंड में SIR, तीर-धनुष से लेकर घुसपैठियों को फूफा-दामाद बताने तक पहुंची बयानबाजी

झारखंड में एसआईआर शुरू होने से पहले राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज होती जा रही है.

SIR IN JHARKHAND
बीजेपी, जेएमएम और कांग्रेस के नेता (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 13, 2026 at 4:56 PM IST

3 Min Read
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रांची: भारत निर्वाचन आयोग झारखंड में अगले महीने से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का काम शुरू करने की तैयारी में है. जैसे-जैसे राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का दिन नजदीक आता जा रहा है, वैसे-वैसे राजनीतिक दलों की बयानबाजी और तल्खी बढ़ती जा रही है. झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई माले जैसे राज्य के सत्ताधारी दल SIR को चुनाव आयोग द्वारा भाजपा को मदद पहुंचाने वाला टूल बताते हुए साफ कर दिया है कि झारखंड में वह एक भी सही मतदाता का नाम वोटरलिस्ट से कटने नहीं देंगे.

मई 2026 में झारखंड में शुरू होने जा रहे मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता और केंद्रीय समिति सदस्य मनोज पांडेय ने कहा कि झामुमो SIR को लेकर हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है. मनोज पांडेय ने कहा कि हमारा एक-एक सिपाही तीर धनुष लेकर यह सुनिश्चित करेंगे कि ये लोग SIR के नाम पर कोई मनमानी नहीं कर पाए. मनोज पांडेय ने कहा कि एक भी आदिवासी, मूलवासी, झारखंडवासी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटे, इसके लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता तीर-धनुष से लैस होकर हर बूथ पर मौजूद रहेंगे.

एसआईआर को लेकर राजनेताओं के बयान (ईटीवी भारत)

घुसपैठिए दामाद-फूफा के वोटों की रक्षा करेंगे झामुमो-कांग्रेस: भाजपा

झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा दिए गए बयान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी योगेंद्र प्रताप ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जो धमकी झामुमो और कांग्रेस के नेता दे रहे हैं, ऐसी ही धमकी बिहार में तेजस्वी यादव और बंगाल में ममता बनर्जी ने दिया था. लेकिन परिणाम क्या हुआ. बिहार में 58 लाख और बंगाल में 91 लाख नाम कटे. उन्होंने कहा कि झारखंड में भी घुसपैठिये का नाम मतदाता सूची में नहीं रहने देंगे.

भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिटेक्ट करेगी, उनका नाम डिलीट करवाएगी और उसे डिपोर्ट भी करवाएगी. योगेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि क्या जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को झामुमो-कांग्रेस वालों ने अपना फूफा-दामाद बनाकर रखा है, उनके लिए वह तीर-धनुष लेकर सड़क पर उतरेंगे. उन्होंने कहा कि अगर राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर हो जाता तो आज यहां इनकी (INDIA ब्लॉक) की सरकार नहीं होती.

हर व्यक्ति के मताधिकार की रक्षा करेंगे: झारखंड कांग्रेस

झारखंड कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि SIR को लेकर पार्टी पूरी तरह गंभीर है. उन्होंने कहा कि SIR में कोई गड़बड़ी न हो और किसी भी आदिवासी, मूलवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय का नाम वोटर लिस्ट से न कटे, यह कांग्रेस सुनिश्चित करेगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने बीएलए को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दे चुकी है.

कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि SIR के नाम पर किसी भी व्यक्ति के भारतीय होने की उसकी पहचान से वंचित नहीं किया जा सके. राकेश सिन्हा ने SIR के मुद्दे पर भाजपा के सह मीडिया प्रभारी के फूफा-दामाद वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र में चल रही भाजपा के नेतृत्व वाली NDA सरकार ही घुसपैठिए फूफा-दामाद जी के बल पर चल रही है. अगर वे बाहर हो गए तो भाजपा में सिर्फ दो लोग पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह बचेंगे.

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