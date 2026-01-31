हजारीबाग नगर निगम चुनाव: सियासी दलों के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर प्रतिष्ठा की जंग, रायशुमारी का दौर जारी

ETV Bharat / state

हजारीबाग:झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारी जोर-शोर से चल रही है. मेयर पद का उम्मीदवार कौन होगा इसे लेकर लोगों में अलग-अलग नामों की चर्चा है. हालांकि इस बार चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों के समर्थित उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहेंगे. इस कारण सभी पार्टी के नेता रायशुमारी में जुटे हैं. हजारीबाग की बात की जाए तो भाजपा, कांग्रेस और झामुमो किस उम्मीदवार को समर्थन देगी इसे लेकर हर चौक-चौराहे पर खूब चर्चा हो रही है.

नगर निकाय चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है. चर्चा है कि हजारीबाग में लगभग एक दर्जन के आसपास मेयर पद के लिए उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतर सकते हैं. हजारीबाग नगर निगम महापौर पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक के लिए आरक्षित है. उप महापौर को पार्षद आपस में चुनाव के जरिए चुनेंगे. नगर निकाय चुनाव में इस बार उम्मीदवार को पार्टी अपना समर्थन दे सकती है, लेकिन उम्मीदवार पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ सकते. यहां तक की चुनाव प्रचार में भी पार्टी सिंबल के उपयोग पर रोक है. आखिर पार्टी का समर्थित उम्मीदवार कौन हो इसे लेकर रायशुमारी का दौर जारी है.

Hazaribag municipal election
हजारीबाग में नामांकन पत्र खरीदते उम्मीदवार. (फोटो-ईटीवी भारत)

विभिन्न दलों में चल रही रायशुमारी

हजारीबाग की बात की जाए तो भाजपा की रायशुमारी समाप्त हो चुकी है. तीन नाम राज्य को भेजे गए हैं . कांग्रेस की बात की जाए तो यहां भी मंत्रणा चल रही है. हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है, लेकिन पार्टी के अंदरखाने सशक्त उम्मीदवार को समर्थन देने की चर्चा चल रही है, जो पार्टी के सदस्य हों.

मेयर पद प्रतिष्ठा की सीट

दलीय आधार पर चुनाव न होने के बावजूद हजारीबाग नगर निकाय चुनाव में मेयर पद विभिन्न दलों के लिए प्रतिष्ठा वाली सीट है. 2014 में दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काबिज थे. 2014 नगर निकाय चुनाव की बात की जाए तो हजारीबाग से रोशनी तिर्की भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ी थीं और जीत हासिल की थीं. उप महापौर राजकुमार लाल भी भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार थे और विजय हुए थे. दोनों मतदान प्रक्रिया से गुजरते हुए विजयी हुए थे.

2014 में भाजपा प्रत्याशी की हुई थी जीत

2014 चुनाव में नगर निगम की मेयर सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व था. मेयर पर भाजपा प्रत्याशी रोशनी तिर्की ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी गूंजा देवी को 7711 मतों से हराया था. रोशनी तिर्की को 35 हजार 417 वोट मिले थे. गूंजा देवी को 27 हजार 706 मत प्राप्त हुए थे. जबकि डिप्टी मेयर पद पर भाजपा के राजकुमार लाल ने कांग्रेस उम्मीदवार आनंद देव को 6508 मतों से पराजित किया था. राजकुमार लाल को 29857 मत मिले थे और आनंद देव को 23349 वोट प्राप्त हुए थे.

2008 और 2013 में अंजली देवी हजारीबाग की महापौर बनी थीं. उस दौरान अनुसूचित जाति (SC) के लिए यह सीट आरक्षित थी. उस दौरान पार्टी ने उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया था. अंजली देवी भारतीय जनता पार्टी से समर्थित उम्मीदवार थीं. वर्तमान सांसद मनीष जायसवाल 2008 में उप महापौर थे. मतदान प्रक्रिया के जरिए वे विजय घोषित हुए थे. वहीं 2013 में आनंद देव को वार्ड पार्षदों ने चुनकर उप महापौर बनाया था.

दिलचस्प होगा हजारीबाग नगर निगम चुनाव

हजारीबाग के समाजसेवी मैंगो मैन के नाम से प्रसिद्ध मनोज गुप्ता कहते हैं कि हजारीबाग नगर निगम चुनाव काफी दिलचस्प है. लोगों को करीबी मुकाबले की उम्मीद है. इस बार पार्टी समर्थित उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे. किसी भी पार्टी ने अपना पत्ता नहीं खोला है. यह भी देखा जा रहा है कि एक-एक पार्टी से कई कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं. ऐसे में वोटों के बिखराव से भी इनकार नहीं किया जा सकता है. इस कारण यह देखना दिलचस्प होगा कि हजारीबाग का मेयर कौन होगा.

वहीं तीन बार विधानसभा लड़े चुके हजारीबाग के बटेश्वर मेहता कहते हैं कि हजारीबाग को संघर्षील और विजन वाला मेयर चाहिए, ताकि नगर निगम क्षेत्र का विकास हो. उन्होंने कहा कि कौन पार्टी किसे अपना समर्थन देगी यह बता पाना मुश्किल है. नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी.

Hazaribag municipal election
हजारीबाग का नगर निगम कार्यालय. (फोटो-ईटीवी भारत)

हजारीबाग में कुल मतदाता 1 लाख 77 हजार 437

आपको बता दें कि हजारीबाग में कुल मतदाता 1 लाख 77 हजार 437 हैं. जिसमें पुरुष मतदाता 90 हजार 42, महिला मतदाता 87 हजार 394 और थर्ड जेंडर एक है. हजारीबाग में कुल 160 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. जिसमें दो सहायक मतदान केंद्र हैं. कुल भवन की संख्या 77 है, जहां यह मतदान केंद्र अवस्थित रहेंगे.

