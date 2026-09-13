2027 चुनाव की तैयारी; सोनभद्र में अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, अलगीढ़ में ASP ने बनाई रणनीति
2027 में होने वाले चुनाव की तैयारियों में पार्टियां लग गई हैं. कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 8:25 PM IST
सोनभद्र/अलीगढ़ : 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां तैयारियां में जुट गई हैं. रविवार को अपना दल ने संगठन को मजबूत करने के लिए सोनभद्र में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया. वहीं आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठन विस्तार की कवायद तेज कर दी है. अलीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में आगरा, अलीगढ़ और बरेली मंडल को मिलाकर यूथ विंग के जोन की जिम्मेदारी राजा भैया को सौंपी गई.
सोनभद्र में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, अपना दल पूरी एकजुटता के साथ एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत के लिए काम करेगा. एनडीए में शामिल पांचों दलों में से जिस भी दल का प्रत्याशी संबंधित सीट पर होगा, संगठन उसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में सहयोग करेगा.
उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा : उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं के साथ-साथ अपना दल की उपलब्धियों को भी लगातार आम जनता तक पहुंचाया जाएगा. चुनाव के दौरान जनता के बीच सरकारों के विकास कार्यों और पार्टी द्वारा जनहित के मुद्दों को लेकर किए गए संघर्ष का रिपोर्ट कार्ड रखा जाएगा. अनुप्रिया पटेल ने कहा, जब सरकार के स्तर पर जातिगत जनगणना कराने का निर्णय नहीं हुआ था, उस समय भी अपना दल अपनी विचारधारा पर कायम रहते हुए लगातार जातिगत जनगणना की मांग उठाई.
पीडीए पर भी साधा निशाना : बाद में केंद्र सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए देश में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया. पीडीए के मुद्दे पर कहा कि केवल नारा देने से सामाजिक न्याय सुनिश्चित नहीं होता, बल्कि उसके लिए काम भी करना पड़ता है. अनुप्रिया पटेल ने दावा किया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में ओबीसी आरक्षण लागू कराने के मुद्दे को भी अपना दल ने प्रमुखता से उठाया था. जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस दिशा में निर्णय लिया.
भाजपा का होगा सीएम चेहरा : उन्होंने कहा, पार्टी ने स्पष्ट किया कि चुनाव में सीएम चेहरा अपना दल का नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का होगा. एनडीए गठबंधन अब तक एक टीम की तरह चुनाव लड़ता रहा है और चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना गठबंधन की परंपरा नहीं रही है. उन्होंने कहा कि पार्टी एनडीए परिवार के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़ी है और गठबंधन के हर प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी.
एनडीए की जीत ही लक्ष्य : उन्होंने कहा कि चुनाव में सीट बंटवारे पर कोई निर्णय या औपचारिक चर्चा नहीं हुई है. समय आने पर एनडीए परिवार के सभी दल बैठकर सीटों के समीकरण पर विचार करेंगे. पार्टी की कोशिश अधिक से अधिक सीटें हासिल करने की होगी, लेकिन अंतिम लक्ष्य एनडीए की जीत सुनिश्चित करना रहेगा. उन्होंने कहा कि फिलहाल पूरा ध्यान संगठन को धार देने पर है. जिले से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय और संगठित किया जा रहा है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन बेहतर हो सके.
अलीगढ़ में आजाद समाज पार्टी का कार्यक्रम : आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने आगरा, अलीगढ़ और बरेली मंडल के 12 जिलों में युवाओं को संगठन से जोड़ने और बूथ स्तर तक युवा संगठन मजबूत करने की रणनीति बनाई है. पार्टी नेताओं ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन को जमीन पर मजबूत किया जा रहा है.
75 जिलों में संगठन मजबूत करना : आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य प्रदेश के सभी 75 जिलों में संगठन को मजबूत करना है. उन्होंने कहा कि 2024 में पार्टी ने संकल्प लिया था कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को संसद पहुंचाया जाएगा. नगीना लोकसभा सीट पर पार्टी ने अपने बलबूते चुनाव लड़कर यह लक्ष्य हासिल किया. इसके बाद प्रदेश के 18 मंडलों में प्रबुद्ध सम्मेलन, मुजफ्फरनगर में रैली और लगातार नौ रैलियां आयोजित की गईं. पूर्वांचल के मऊ, प्रतापगढ़ और जौनपुर समेत कई जिलों में भी संगठनात्मक कार्यक्रम किए गए.
45 प्रत्याशियों की सूची जारी : सुनील कुमार चित्तौड़ ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने 45 संभावित प्रत्याशियों की सूची जारी की है. सीतापुर, अयोध्या और बस्ती में कार्यकर्ता सम्मेलन प्रस्तावित हैं. इसके बाद शामली, संभल, चंदौसी और बरेली में भी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे. अलीगढ़ में कोल और बरौली विधानसभा सीटों के लिए भी पार्टी ने प्रत्याशियों की घोषणा की है. पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है.
मायावती में संघर्ष का जज्बा नहीं : बसपा से आजाद समाज पार्टी में आए सुनील कुमार चित्तौड़ ने मायावती और चंद्रशेखर आजाद की कार्यशैली में अंतर बताते हुए कहा कि चंद्रशेखर लगातार सड़क पर संघर्ष करते दिखाई देते हैं. देश में जहां भी बहुजन समाज के कमजोर वर्ग के साथ घटनाएं होती हैं, चंद्रशेखर मौके पर पहुंचकर पीड़ितों से मिलते हैं और प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हैं. उन्होंने कहा कि हाथरस प्रकरण समेत कई मामलों में चंद्रशेखर ने मौके पर पहुंचकर संघर्ष किया है. उन्होंने कहा कि मायावती में अब संघर्ष का जज्बा नहीं है.
AIMIM के साथ गठबंधन पर फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा : एआईएमआईएम के साथ गठबंधन के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यदि पार्टी की नीतियों को वह पसंद करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास कोई प्रस्ताव आता है तो वरिष्ठ पदाधिकारी उस पर विचार करेंगे. अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी की टीम के निर्देश के अनुसार होगा.
एएमयू में बनेगा छात्र मोर्चा : उन्होंने कहा, युवा संगठन के विस्तार के साथ पार्टी की नजर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर भी है. एएमयू में छात्र मोर्चे का गठन किया जाएगा. जहां युवा संगठन को जोड़ने में कमी रह गई है, वहां विशेष अभियान चलाकर युवाओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा. इससे पहले बाराबंकी में चंद्रशेखर आजाद के साथ कथित अभद्र व्यवहार के विरोध में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी से जुड़े लोगों ने अलीगढ़ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. पार्टी नेताओं ने इसे लेकर नाराजगी जताई और कार्रवाई की मांग की है.
यह भी पढ़ें : आगरा में खटीक गर्जना सम्मेलन; रक्षा मंत्री ने लौटाया चांदी का मुकुट, बोले- गरीब बेटी के लिए पायल बनवा देना