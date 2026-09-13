ETV Bharat / state

2027 चुनाव की तैयारी; सोनभद्र में अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, अलगीढ़ में ASP ने बनाई रणनीति

2027 चुनाव की तैयारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

सोनभद्र/अलीगढ़ : 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां तैयारियां में जुट गई हैं. रविवार को अपना दल ने संगठन को मजबूत करने के लिए सोनभद्र में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया. वहीं आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठन विस्तार की कवायद तेज कर दी है. अलीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में आगरा, अलीगढ़ और बरेली मंडल को मिलाकर यूथ विंग के जोन की जिम्मेदारी राजा भैया को सौंपी गई. सोनभद्र में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा, अपना दल पूरी एकजुटता के साथ एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत के लिए काम करेगा. एनडीए में शामिल पांचों दलों में से जिस भी दल का प्रत्याशी संबंधित सीट पर होगा, संगठन उसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में सहयोग करेगा. अनुप्रिया पटेल बोलीं- NDA के साथ रहेंगे. (Video Credit; ETV Bharat) उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा : उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं के साथ-साथ अपना दल की उपलब्धियों को भी लगातार आम जनता तक पहुंचाया जाएगा. चुनाव के दौरान जनता के बीच सरकारों के विकास कार्यों और पार्टी द्वारा जनहित के मुद्दों को लेकर किए गए संघर्ष का रिपोर्ट कार्ड रखा जाएगा. अनुप्रिया पटेल ने कहा, जब सरकार के स्तर पर जातिगत जनगणना कराने का निर्णय नहीं हुआ था, उस समय भी अपना दल अपनी विचारधारा पर कायम रहते हुए लगातार जातिगत जनगणना की मांग उठाई. पीडीए पर भी साधा निशाना : बाद में केंद्र सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए देश में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया. पीडीए के मुद्दे पर कहा कि केवल नारा देने से सामाजिक न्याय सुनिश्चित नहीं होता, बल्कि उसके लिए काम भी करना पड़ता है. अनुप्रिया पटेल ने दावा किया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में ओबीसी आरक्षण लागू कराने के मुद्दे को भी अपना दल ने प्रमुखता से उठाया था. जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस दिशा में निर्णय लिया. भाजपा का होगा सीएम चेहरा : उन्होंने कहा, पार्टी ने स्पष्ट किया कि चुनाव में सीएम चेहरा अपना दल का नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का होगा. एनडीए गठबंधन अब तक एक टीम की तरह चुनाव लड़ता रहा है और चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना गठबंधन की परंपरा नहीं रही है. उन्होंने कहा कि पार्टी एनडीए परिवार के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़ी है और गठबंधन के हर प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी. एनडीए की जीत ही लक्ष्य : उन्होंने कहा कि चुनाव में सीट बंटवारे पर कोई निर्णय या औपचारिक चर्चा नहीं हुई है. समय आने पर एनडीए परिवार के सभी दल बैठकर सीटों के समीकरण पर विचार करेंगे. पार्टी की कोशिश अधिक से अधिक सीटें हासिल करने की होगी, लेकिन अंतिम लक्ष्य एनडीए की जीत सुनिश्चित करना रहेगा. उन्होंने कहा कि फिलहाल पूरा ध्यान संगठन को धार देने पर है. जिले से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय और संगठित किया जा रहा है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन बेहतर हो सके.