पहाड़ में सियासी पारा चढ़ाएगा सितंबर, उत्तराखंड में होगा राष्ट्रीय नेताओं का शक्ति प्रदर्शन
राजनीतिक दलों के लिए उत्तराखंड रणभूमि बनता जा रहा है. प्रदेश में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की दिलचस्पी से इसकी तस्वीर साफ होती है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 5, 2026 at 7:05 AM IST|
Updated : September 5, 2026 at 7:46 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड का राजनीतिक दल प्रयोगशाला के रूप में खूब प्रयोग कर रहे हैं. कभी हिन्दू -मुस्लिम मुद्दे तो कभी दलित और अल्पसंख्यक की बातों ने प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं में रखा है. अब तक चल रही इस जुबानी जंग के बीच सितंबर का महीना इस पहाड़ी राज्य का चुनावी पारा बढ़ाने वाला है. ऐसा इसलिए क्योंकि सितंबर महीने में कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व उत्तराखंड में पूरी ताकत झोंकने वाला है.
वैसे तो अगस्त का महीना खत्म होने के बाद सितंबर में भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन इसका प्रभाव राजनीतिक गतिविधियों पर पड़ेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है. दरअसल सितंबर महीने में कांग्रेस का पूरा फोकस उत्तराखंड पर ही रहने वाला है. प्रदेश स्तरीय नेताओं के लिहाज से ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व भी राज्य में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाला है.
उत्तराखंड में कांग्रेस कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह खुद इस बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि सितंबर के महीने में उत्तराखंड दौरे के लिए राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही दूसरे तमाम बड़े नेता भी पहुंचने वाले हैं. एक ही महीने में कांग्रेस के सभी बड़े दिग्गजों का उत्तराखंड आने का एक कार्यक्रम अपने आप में बेहद अहम है, ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2027 में देश के पांच राज्यों में चुनाव है जिसमें उत्तर प्रदेश पंजाब जैसे बड़े राज्य भी है, लेकिन कांग्रेस का फोकस जिस तरह उत्तराखंड पर दिखाई दे रहा है.
उससे यह साफ है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस उत्तराखंड में बड़ी संभावनाएं देख रही है. चुनाव से इतनी पहले शायद ही कभी हुआ हो जब इस तरह कांग्रेस उत्तराखंड में एक्टिव दिखाई दी हो, प्रदेश प्रभारी और पार्टी के बड़े नेताओं की सक्रियता से अलग इस बार राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद मोर्चा संभाले हुए हैं. उधर प्रीतम सिंह के अनुसार यदि प्रियंका गांधी भी उत्तराखंड के जनपदों का दौरा करती है तो प्रदेश में चुनाव से पहले भाजपा के लिए यह एक बड़ा संकेत होगा. हालांकि इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस के नेतृत्व को हल्के में लेते हुए दिखाई देते हैं.
राज्य में चाहे राहुल गांधी आए या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे या प्रियंका गांधी इसका चुनाव पर कुछ खास असर नहीं दिखाई देगा. कांग्रेस का उत्तराखंड में संगठन ही नहीं है और जब कांग्रेस के पास सेना ही नहीं है तो सेनापति कैसे चुनाव जीतवा सकता है.
-मथुरा दत्त जोशी, प्रदेश प्रवक्ता, बीजेपी
उत्तराखंड जिस तरह राजनीतिक प्रयोगशाला बना है उसके कारण प्रदेश में हिंदू मुस्लिम से जुड़े प्रकरणों पर चर्चा पिछले कुछ समय में काफी तेज हुई है. इतना ही नहीं जातिगत राजनीति पर भी उत्तराखंड देश भर में चर्चाओं की वजह बना है. साफ है कि आने वाले समय में कांग्रेस के अलावा जिस तरह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दूसरे नेता पहुंच रहे हैं उसके बाद उत्तराखंड में राष्ट्रीय दलों की चुनावी जंग तेज होगी और उत्तराखंड देश की राजनीति में भी खासा सुर्खियां बटोर सकता है.
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