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पहाड़ में सियासी पारा चढ़ाएगा सितंबर, उत्तराखंड में होगा राष्ट्रीय नेताओं का शक्ति प्रदर्शन

देहरादून: उत्तराखंड का राजनीतिक दल प्रयोगशाला के रूप में खूब प्रयोग कर रहे हैं. कभी हिन्दू -मुस्लिम मुद्दे तो कभी दलित और अल्पसंख्यक की बातों ने प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं में रखा है. अब तक चल रही इस जुबानी जंग के बीच सितंबर का महीना इस पहाड़ी राज्य का चुनावी पारा बढ़ाने वाला है. ऐसा इसलिए क्योंकि सितंबर महीने में कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व उत्तराखंड में पूरी ताकत झोंकने वाला है.

वैसे तो अगस्त का महीना खत्म होने के बाद सितंबर में भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन इसका प्रभाव राजनीतिक गतिविधियों पर पड़ेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है. दरअसल सितंबर महीने में कांग्रेस का पूरा फोकस उत्तराखंड पर ही रहने वाला है. प्रदेश स्तरीय नेताओं के लिहाज से ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व भी राज्य में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाला है.

उत्तराखंड में कांग्रेस कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह खुद इस बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि सितंबर के महीने में उत्तराखंड दौरे के लिए राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही दूसरे तमाम बड़े नेता भी पहुंचने वाले हैं. एक ही महीने में कांग्रेस के सभी बड़े दिग्गजों का उत्तराखंड आने का एक कार्यक्रम अपने आप में बेहद अहम है, ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2027 में देश के पांच राज्यों में चुनाव है जिसमें उत्तर प्रदेश पंजाब जैसे बड़े राज्य भी है, लेकिन कांग्रेस का फोकस जिस तरह उत्तराखंड पर दिखाई दे रहा है.