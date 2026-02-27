ETV Bharat / state

झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी, राजनीतिक दलों के अपने-अपने दावे!

रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.

रांची: 23 फरवरी को झारखंड में हुए निकाय चुनाव मतदान के बाद मतों की गिनती हो रही है. दलीय आधार पर चुनाव नहीं होने के बावजूद राज्य की प्रायः सभी छोटे-बड़े दलों ने इस चुनाव का न सिर्फ गंभीरता से लड़ा बल्कि अपने समर्थित उम्मीदवार भी उतारें.

अब जब निकाय चुनाव के रिजल्ट का समय है तो कांग्रेस, झामुमो, भाजपा और आजसू ने अपने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत के दावे किए हैं. ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि निकाय के चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार की जीत होगी. मंत्री ने कहा कि हमलोगों ने पार्टी के समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार किया अब पूरी उम्मीद है कि हमारे समर्थित उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे.

नगर निकाय चुनाव को लेकर मंत्री और विधायकों के बयान (ETV Bharat)

वहीं कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने कहा कि पूरी उम्मीद है कि उनके समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीतकर शहरी निकाय के लिए सरकार से मिलकर काम करेंगे. वहीं बोकारो से कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने कहा कि निकाय चुनाव में जहां कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार मजबूत हैं वहां वह और जहां झामुमो समर्थित उम्मीदवार मजबूत हैं वहां उनकी जीत होगी. हमलोग गठबंधन में हैं दोनों दलों की जीत होगी.