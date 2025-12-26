मूर्तियों से विचारधारा का प्रचार-प्रसार, प्रतिमाओं और स्मारकों से साध रहे जातिगत समीकरण, मूर्तियों की राजनीति पर जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट
कांग्रेस के समय शुरू किया गया मूर्ति कल्चर आज चलन में आ गया है. पार्टियां मूर्तियां लगाकर सामाजिक और जातिगत समीकरण साध रही हैं.
लखनऊ : किसी भी शहर और चौक चौराहों पर लगी नेताओं की मूर्तियां शोभा तो बढ़ाती ही हैं, साथ ही विचारधारा का प्रचार प्रसार भी होता है. पार्कों में, स्मारकों में, प्रेरणा स्थलों में, चौराहों पर, बस स्टेशन से लेकर रेलवे स्टेशन और कई बार स्कूल-कॉलेज में महापुरुषों की मूर्तियां लगाई जाती हैं. लेकिन इन मूर्तियों पर सियासत भी खूब होती है.
25 दिसबंर को अटल जयंती पर लखनऊ में पीएम मोदी ने मूर्तियों के सहारे विपक्ष पर हमला बोला. उन्होंने कहा, हमें यह नहीं भूलना है कि आजादी के बाद भारत में हुए हर अच्छे काम को कैसे एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी. किताबें हों, सरकारी योजनाएं हों, सरकारी संस्थान हों, गली, सड़क और चौराहे हों, एक ही परिवार का गौरव गान किया गया.
अन्य महापुरुषों के नाम और उनके कद दोनों को छोटा करने का प्रयास किया गया. दशकों तक आदिवासियों को उचित स्थान नहीं दिया गया. हमारी सरकार ने ही भगवान बिरसा मुंडा का भव्य स्मारक बनाया. उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक तब बना जब भाजपा सरकार आई. राजा महेंद्र प्रताप सिंह से लेकर चौरीचौरा के शहीदों तक मां भारती के सपूतों के योगदान को भाजपा सरकार ने ही पूरी श्रद्धा और विनम्रता से याद किया.
कांग्रेस ने नेताओं को महापुरुष के तौर पर पेश किया : कांग्रेस ने पार्टी के नेताओं को समाज के सामने महापुरुष के रूप में मूर्तियां लगाकर प्रस्तुत किया. इनमें देश के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की मूर्तियां हर शहर में देखी जा सकती हैं. कांग्रेस पार्टी ने सरकारी योजनाओं के नाम भी अपनी ही पार्टी के नेताओं के नाम पर रखे. किताबों में कांग्रेस के नेताओं का इतिहास भी पढ़ाया गया.
मायावती ने भी लिया राजनीतिक लाभ : उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमाएं लगानी शुरू कीं, फिर पार्टी के संस्थापक कांशीराम और खुद अपनी मूर्तियां लगवाई. उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी मूर्ति लगाकर समाज को एक संदेश देने का प्रयास किया कि इन महापुरुषों ने समाज के लिए क्या कुछ किया है. बदले में इसका राजनीतिक रूप से लाभ भी लिया.
भाजपा में मूर्ति कल्चर : भारतीय जनता पार्टी अपने आदर्शों और संघ की विचारधारा के साथ चलती है. मूर्तियों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेई को आगे रखती है, तो भगवान राम और आरएसएस की विचारधारा के नाम पर राष्ट्र निर्माण के एजेंडे को लेकर चल रही है. दोनों पार्टियां देश में मूर्तियों और विचारधाराओं के जरिए संदेश देने की कोशिश कर रही हैं.
लखनऊ मूर्तियों का शहर : लखनऊ की बात करें तो यह शहर ही मूर्तियों का शहर है. यहां पर सिर्फ राजनीतिक मूर्तियां ही नहीं, विचारकों, लेखकों और शायरों की भी मूर्तियां लगी हैं. राजनीति के लिहाज से मूर्तियों का इस्तेमाल ज्यादा ही किया जाता है. प्रतिमाओं के जरिए समाज को ये संदेश देने का प्रयास किया जाता है कि नेताओं ने क्या काम किए हैं. लखनऊ तो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का भी साक्षी रहा है और इससे पहले का भी इतिहास लखनऊ में समाया है.
राजनीतिक मूर्तियां लगाने का चलन : यहां पर महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, उदा देवी और झलकारी वाई की भी मूर्तियां लगी हुई हैं, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए तो राजनीतिक मूर्तियां लगाने का चलन बढ़ गया है. कांग्रेस के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी भी चल रही है. उत्तर प्रदेश में भाजपा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेई के नाम को भुनाने की कोशिश में जुटी है.
एक दिन पहले ही राष्ट्र प्रेरणा स्थल में इन तीनों ही नेताओं की आदमकद प्रतिमाओं का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है. भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई लखनऊ से कई बार सांसद रहे. लिहाजा, लखनऊ में अटलजी का अलग ही सम्मान है. लखनऊ के लोक भवन में भी अटलजी की विशाल प्रतिमा स्थापित है. इसके अलावा अटल कन्वेंशन सेंटर भी है.
चारबाग में दीनदयाल पार्क है, जहां पर पहले से ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा स्थापित है. इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर लखनऊ में सिविल हॉस्पिटल है. यहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी बड़ी सी प्रतिमा पहले से ही स्थापित है. हजरतगंज चौराहे पर गांधी और आंबेडकर की प्रतिमाएं लगी हैं. प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम में निषादराज की विशाल प्रतिमा और स्मारक, बहराइच में महाराज सुहेलदेव की प्रतिमा और स्मारक जैसे प्रोजेक्ट्स ने ये स्पष्ट कर दिया कि भाजपा भी स्मारकों, प्रतिमाओं और योजनाओं के सहारे सामाजिक और जातिगत समीकरण साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही.
विचारधारा की भी लड़ाई : कांग्रेस नेहरू गांधी विचारधारा के सहारे, तो बीजेपी आरएसएस की विचारधारा को लेकर राष्ट्र निर्माण की बात करती है. भारतीय जनता पार्टी सिर्फ महापुरुषों की प्रतिमाओं के सहारे ही नहीं, बल्कि भगवान राम को लेकर भी मुखर रहती है. अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र आ ही जाता है और इसे बनाने में बीजेपी और आरएसएस की तरफ से किए गए संघर्ष को भी जनता को याद दिलाने से नहीं चूकती है.
भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाकर उन महापुरुषों को भी आगे ला रही है जिनका कांग्रेस ने सम्मान नहीं किया. इनमें सबसे ऊपर सरदार वल्लभभाई पटेल हैं. प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में अपने भाषण में कहा था कि सरदार पटेल का कांग्रेस ने सम्मान नहीं किया. हमने गुजरात के एकता नगर में विश्व की सबसे ऊंची सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा लगाई है.
सपा ने भी प्रतिमाओं और पार्कों का लिया सहारा : कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरह ही समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भी स्मारकों की राजनीति का सिलसिला जारी रहा. सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए गोमतीनगर में लोहिया पार्क का निर्माण हुआ और समाजवादी डॉ. राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा लगी. साल 2012 में जब उत्तर प्रदेश में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र पार्क बनवाया, जिन्हें छोटे लोहिया के नाम से जानते हैं. अखिलेश यादव की सरकार में जेपीएनआईसी का भी निर्माण हुआ और जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा लगाई गई. हालांकि जेपीएनआईसी सरकारों की आपसी लड़ाई में खुल ही नहीं पाया.
सांसद तनुज पुनिया बोले- दिखावे के लिए लगा रहे प्रतिमा : कांग्रेस के लोकसभा सांसद तनुज पुनिया ने कहा, प्रतिमा लगाने से कुछ नहीं होता है. जरूरत है उनके विचारों का सम्मान करने की जो उन्होंने काम किए हैं या जो उनकी विचारधारा रही है उसका सम्मान करने की उसको देश में लागू करने की. ऐसा हमें कहीं इस सरकार में दिखा नहीं है. यह केवल दिखावे के लिए लोगों की प्रतिमाएं लगाते हैं कि हम सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा का आज तक सम्मान नहीं हुआ है. डॉ. आंबेडकर की विचारधारा का कभी सम्मान नहीं किया.
उन्होंने कहा, आज कहीं आम आदमी गांव में संविधान निर्माता डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा लगाना चाहता है, तो इनकी सरकार में सबसे ज्यादा दिक्कत है. आप 10 जगह से परमिशन लीजिए फिर भी आपको परमिशन नहीं मिलती है. दो-दो तीन-तीन साल से हमारे क्षेत्र में प्रतिमाएं लगाने की पेंडेंसी है. जहां-जहां हमारे क्षेत्र में भीमराव आंबेडकर की प्रतिमाएं लगी है वहां लाठी डंडों से तोड़ा जा रहा है.
सांसद तनुज पुनिया का कहना है कि नाम से नहीं विचारधारा को लागू करने से होता है. जो बाबा साहेब की विचारधारा है, बिरसा मुंडा की विचारधारा है उसका बीजेपी में कहीं सम्मान नहीं हो रहा है. आप जनजातियों को देखें तो जल जंगल जमीन की जो लड़ाई थी वह सब बड़े बिजनेसमैन को दिए दे रहे हैं. धीरे-धीरे उनके अधिकार खत्म कर रहे. विचारधारा की बात करें, प्रतिमा से दिखावे की बात न करें.
हफीज बोले- महापुरुष सभी के : इतिहासकार हफीज किदवई का कहना है कि पोलिटिकल एजेंडे की हम बातचीत नहीं करेंगे कि वह सेट होता है या नहीं, लेकिन लोग और समाज ये चाहते हैं कि उनके लिए जिसने काम किए हैं उसकी मूर्ति लगे और यह हमेशा से होता है, इसीलिए यह जो लखनऊ शहर है यहां शायरों, लेखकों, विचारकों को, संतों, पॉलिटिकल नेताओं की भी मूर्तियां हैं.
लखनऊ में आप देखेंगे, तो मुंशी नवल किशोर की भी मूर्ति लगी है. सुभाष चंद्र बोस, रविंद्र नाथ टैगोर, प्रेमचंद, डॉ. राम मनोहर लोहिया की मूर्ति लगी है. डॉ भीमराव आंबेडकर की मूर्ति लगी है. आप हर विचारधारा को यहां पाएंगे. पॉलिटिकल बात करिए तो राजीव गांधी की भी मूर्ति लगी है. जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति भी लगी. महात्मा गांधी की मूर्ति लगी है.
इतिहासकार हफीज किदवई ने कहा, एक चौराहे पर रफी अहमद किदवई की मूर्ति मायावती ने लगवाई, तो उनकी अपनी एक पॉलिटिक्स हो लेकिन लोगों को देखकर ये अच्छा लगा. अगर बीजेपी कहती है कि हमारे महापुरुष थे उनके महापुरुष थे तो महापुरुषों का एक तरह से अपमान ही है. महापुरुष तो सभी के होते हैं. वह पॉलिटिक्स हो सकती है. समाज को तो सभी का सम्मान और इज्जत करनी चाहिए.
प्रभात रंजन दीन बोले- मूर्तियां लगाने से होता है फायदा : राजनीतिक विश्लेषक प्रभात रंजन दीन कहते हैं, स्मारकों और प्रतिमाओं के जरिए जनता को अपनी तरफ आसानी से आकर्षित किया जा सकता है. जिन महापुरुषों के नाम पर योजनाएं लाई जाती हैं उनके नतीजे आने में समय लगता है. योजनाओं से यह जरूरी नहीं कि जनता उस पार्टी की तरफ आकर्षित होकर उसके पक्ष में मतदान करें, लेकिन स्मारक और प्रतिमाएं ऐसी होती हैं, जिन्हें उस समाज का हर तबका जरूर करीब से देखता है और एहसास करता है कि हमारे समाज के महापुरुषों का इस पार्टी ने सम्मान किया है. प्रतिमाएं लगाई हैं, म्यूजियम बनाया है. यह उन्हें खूब आकर्षित करता है.
यही कारण है कि राजनीतिक दल जितने भी हैं वह अपने नेताओं को महापुरुष मानकर अपने समाज को एकजुट करने के लिए प्रतिमाओं और स्मारकों का सहारा लेते हैं. कांग्रेस ने नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की प्रतिमाओं स्मारकों और उनके नाम पर योजनाओं का सहारा लिया तो भारतीय जनता पार्टी भी अब अपने नेताओं की प्रतिमाओं, उनके स्मारकों विभिन्न समाज के महापुरुषों की मूर्तियां और योजनाओं के साथ ही धार्मिक और सांस्कृतिक योजनाओं के सहारे जनता को आकर्षित कर रही है. बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी इसमें पीछे नहीं रही. निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रतिमाएं और स्मारक जनता को अपने महापुरुषों के प्रति आकर्षित करते हैं. राजनीतिक दल इसका खूब फायदा भी उठाते हैं.
