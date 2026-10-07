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साल 1999 में दुमका लोकसभा सीट से रूपी सोरेन ने लड़ा था चुनाव, कम अंतर से बाबूलाल मरांडी के हाथों मिली थी हार

रूपी सोरेन (फाइल फोटो) ( Etv Bharat )

दुमकाः स्वर्गीय शिबू सोरेन की धर्मपत्नी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन ने अपने जीवन में एक ही बार चुनाव लड़ा था. साल 1999 में दुमका लोकसभा के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार बनी थीं. जहां भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने उन्हें काफी कम मतों से हराया था.

महज 4648 मतों से पिछड़ गई थीं रूपी सोरेन