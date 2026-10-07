साल 1999 में दुमका लोकसभा सीट से रूपी सोरेन ने लड़ा था चुनाव, कम अंतर से बाबूलाल मरांडी के हाथों मिली थी हार
दुमका से सोरेन परिवार का गहरा नाता रहा है, हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन ने इसी लोकसभा सीट से अपनी किस्मत को आजमाया था.
Published : October 7, 2026 at 11:33 PM IST
दुमकाः स्वर्गीय शिबू सोरेन की धर्मपत्नी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता रूपी सोरेन ने अपने जीवन में एक ही बार चुनाव लड़ा था. साल 1999 में दुमका लोकसभा के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार बनी थीं. जहां भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने उन्हें काफी कम मतों से हराया था.
महज 4648 मतों से पिछड़ गई थीं रूपी सोरेन
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 1999 में शिबू सोरेन के परम्परागत दुमका लोकसभा सीट पर भाजपा के कद्दावर नेता और उस समय के केंद्रीय मंत्री रहे बाबूलाल मरांडी के खिलाफ रूपी सोरेन को मैदान में उतारा. इस चुनाव में बतौर केंद्रीय मंत्री भाजपा के बाबूलाल मरांडी कांटे की टक्कर में महज 4648 मतों के अंतर से ही चुनाव जीत सके. इस बार भाजपा के बाबू लाल मरांडी को 2,01,141 मिले जबकि झामुमो की रूपी सोरेन किस्कू को 1,96,493 वोट मिले थे. रुपी सोरेन किस्कू ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नयी उर्जा भरने की कोशिश की थी.
दुमका से गहरा नाता
रूपी सोरेन का दुमका से काफी गहरा नाता रहा. इसकी वजह यह थी कि गुरुजी ने दुमका को ही अपना कर्म भूमि बनाया था. अलग झारखंड का आंदोलन की लड़ाई उन्होंने दुमका से लड़ी और राज्य अलग कराने में सफल भी हुए. साथ ही शिबू सोरेन दुमका से आठ बार लोकसभा का चुनाव जीते. इस वजह से अपने जीवन का लंबा वक्त उन्होंने दुमका में ही बिताया. जाहिर है पत्नी रूपी सोरेन भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हुई नजर आईं.
दुमका के खिजुरिया स्थित आवास पर शिबू सोरेन और रूपी सोरेन ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय गुजारा. रूपी सोरेन के बड़े पुत्र स्व. दुर्गा सोरेन दुमका के जामा से दो बार विधायक बने जबकि हेमंत सोरेन ने 2009 में दुमका विधानसभा सीट से जीत दर्ज कर पहली बार विधायक बने. वर्तमान में बसंत सोरेन दुमका के लगातार दूसरी बार विधायक हैं. कुल मिलाकर पति के साथ-साथ रूपी सोरेन के तीनों पुत्रों ने भी दुमका का प्रतिनिधित्व किया.
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