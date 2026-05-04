असम विधानसभा चुनाव परिणाम के रुझान पर झामुमो ने जताया संतोष, कहा- पार्टी ने तैयार किया लॉन्चिंग पैड
पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों के रुझान पर झामुमो केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने प्रतिक्रिया दी है.
Published : May 4, 2026 at 4:06 PM IST
रांची: पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के लिए डाले गए मतों की गणना हो रही है. असम और पश्चिम बंगाल में रुझानों में भाजपा सरकार बनाती दिख रही है तो केरलम में कांग्रेस और तमिलनाडु में टीवीके ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. असम विधानसभा चुनाव इस बार बेहद गंभीरता से लड़ने वाली पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने असम के चुनावी रुझान और नतीजों पर संतोष जताया है.
उन्होंने कहा कि हम लोगों ने असम में पहली बार स्वतंत्र चुनाव लड़ा और आप देखेंगे कि जब मतगणना समाप्त होगा और पूरे आंकड़े आएंगे तो पता चल जाएगा कि झामुमो को कितना वोट मिला है. मनोज पांडेय ने कहा कि पहली बार में इतना ज्यादा वोट झामुमो को असम में मिला है. वहां हमारे पक्ष में जन समर्थन दिखा है, हमारे नेता हेमंत सोरेन के प्रति लोगों में लोकप्रियता दिखी है.
मनोज पांडेय ने कहा कि चुनाव अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और हम यह मान कर चल रहे हैं कि असम में पार्टी का एक लॉन्चिंग पैड तैयार हुआ है, भविष्य के लिए आने वाले समय में हम और बेहतर करेंगे.
उन्होंने कहा कि बंगाल में निश्चित रूप से जो कयास लगाए जा रहे थे, उससे अलग हटकर रुझान आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के नतीजे अप्रत्याशित हैं किसी को उम्मीद नहीं थी कि वहां पर इस तरह के नतीजे आएंगे. मनोज पांडेय ने कहा कि मौजूदा चुनाव व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिह्न है. इस पर सवाल उठेंगे कि जहां कोई संभावना भी नहीं होती वहां-वहां भाजपा अच्छा परिणाम दे रही है. उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाद हो गया है जिसका कमांड पूरी तरह से भाजपा मुख्यालय के हाथों में हो.
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