मेदिनीनगर नगर निगम के आरक्षण पर सबकी नजर, 46.18 प्रतिशत है ओबीसी आबादी, कई बड़े चेहरे चुनाव की तैयारी में

पलामू: झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है. चुनाव की तैयारी को लेकर नेताओं का जनसंपर्क अभियान भी जारी है. राज्य में निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं है कि राज्य के नौ नगर निगम में कौन सा सीट ओबीसी, एससी और एसटी के लिए रिजर्व है. पलामू के मेदिनीनगर नगर निगम झारखंड में राजनीति की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है. मेदिनीनगर नगर निगम के आरक्षण की स्थिति पर सबकी नजर है.

मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में ओबीसी की आबादी 46.18 है. ओबीसी वन की 31.37 जबकि ओबीसी टू की 14.82 प्रतिशत आबादी है. पलामू के मेदिनीनगर नगर निगम के चुनाव के कई बड़े चेहरे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं. प्रथम मेयर अरुणा शंकर, पूनम सिंह, मनोज सिंह, मनोज सिंह, शानू सिद्दकी, आशीष भारद्वाज, युगल किशोर चंद्रवंशी, धनंजय त्रिपाठी, मराज कुमार गुप्ता, प्रयाग चंद्रवंशी, तुलसी शुक्ला के नाम चर्चा में हैं.

"ओबीसी वोटर महत्वपूर्ण है, राजनीति रूप से नेताओं का चेहरा देखना महत्वपूर्ण होगा." - इम्तियाज अहमद नजमी, आजसू नेता

मेदिनीनगर ओबीसी और सामान्य राजनीति का माना जाता है मजबूत गढ़

पलामू के मेदिनीनगर का इलाका ओबीसी और सामान्य जाति की राजनीति की मजबूत गढ़ माना जाता है. इलाके से विधायक आलोक चैरसिया ओबीसी समाज से आते हैं जबकि पहली मेयर अरुणा शंकर भी ओबीसी समाज से ही रही हैं. सामान्य जाति के कई बड़े चेहरे भी नगर निगम के इलाके से चुनाव लड़ते हैं. पलामू के हुसैनाबाद, छतरपुर, हरिहरगंज एवं बिश्रामपुर नगर पंचायत के आरक्षण की स्थिति पर भी सबकी नजर है.