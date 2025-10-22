ETV Bharat / state

मेदिनीनगर नगर निगम के आरक्षण पर सबकी नजर, 46.18 प्रतिशत है ओबीसी आबादी, कई बड़े चेहरे चुनाव की तैयारी में

मेदिनीनगर नगर निगम में सबकी नजरें ओबीसी आरक्षण पर है. इलाके में ओबीसी आबादी अधिक है.

OBC reservation in Medininagar Municipal Corporation
पलामू समाहरणालय (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 22, 2025 at 7:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामू: झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है. चुनाव की तैयारी को लेकर नेताओं का जनसंपर्क अभियान भी जारी है. राज्य में निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं है कि राज्य के नौ नगर निगम में कौन सा सीट ओबीसी, एससी और एसटी के लिए रिजर्व है. पलामू के मेदिनीनगर नगर निगम झारखंड में राजनीति की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है. मेदिनीनगर नगर निगम के आरक्षण की स्थिति पर सबकी नजर है.

मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में ओबीसी की आबादी 46.18 है. ओबीसी वन की 31.37 जबकि ओबीसी टू की 14.82 प्रतिशत आबादी है. पलामू के मेदिनीनगर नगर निगम के चुनाव के कई बड़े चेहरे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं. प्रथम मेयर अरुणा शंकर, पूनम सिंह, मनोज सिंह, मनोज सिंह, शानू सिद्दकी, आशीष भारद्वाज, युगल किशोर चंद्रवंशी, धनंजय त्रिपाठी, मराज कुमार गुप्ता, प्रयाग चंद्रवंशी, तुलसी शुक्ला के नाम चर्चा में हैं.

"ओबीसी वोटर महत्वपूर्ण है, राजनीति रूप से नेताओं का चेहरा देखना महत्वपूर्ण होगा." - इम्तियाज अहमद नजमी, आजसू नेता

मेदिनीनगर ओबीसी और सामान्य राजनीति का माना जाता है मजबूत गढ़

पलामू के मेदिनीनगर का इलाका ओबीसी और सामान्य जाति की राजनीति की मजबूत गढ़ माना जाता है. इलाके से विधायक आलोक चैरसिया ओबीसी समाज से आते हैं जबकि पहली मेयर अरुणा शंकर भी ओबीसी समाज से ही रही हैं. सामान्य जाति के कई बड़े चेहरे भी नगर निगम के इलाके से चुनाव लड़ते हैं. पलामू के हुसैनाबाद, छतरपुर, हरिहरगंज एवं बिश्रामपुर नगर पंचायत के आरक्षण की स्थिति पर भी सबकी नजर है.

"मेदिनीनगर नगर निगम महत्वपूर्ण है. ओबीसी आरक्षण होता है तो स्थिति देखने लायक होगी, निगम क्षेत्र में ओबीसी नेताओं की कमी है. ओबीसी आरक्षित होने पर कुछ लोग हावी हो जाएंगे." - मणिकांत सिंह, कांग्रेस नेता

मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में 1.53 लाख से अधिक हैं वोटर

मेदिनीनगर नगर निगम में 35 वार्ड है. जबकि 1.53 लाख से भी अधिक वोटर हैं. नगर निगम बनने के बाद पहला चुनाव दलगत आधार पर हुआ था. जिसमें भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव जीते थे. इस बार दलगत आधार पर चुनाव नहीं होना है. इस बार एक ही दल से संबंध रखने वाले कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में देखने को मिलेंगे.

यह भी पढ़ें:

नगर निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज, अलका तिवारी बनी राज्य निर्वाचन आयुक्त

हेमंत कैबिनेट ने 24 प्रस्तावों पर लगाई मुहर, नगर निकाय में आरक्षण सहित कई मामलों पर अहम निर्णय

नगर निकाय चुनाव के लिए तीन माह के समय की मांग, हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के आग्रह को किया अस्वीकृत

TAGGED:

OBC RESERVATION IN MEDININAGAR
MEDININAGAR NAGAR NIGAM
OBC RESERVATION IN JHARKHAND
मेदिनीनगर नगर निगम
MEDININAGAR MUNICIPAL CORPORATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.