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छात्र राजनीति से निकलकर सियासत के बड़े चेहरे बने मदन कौशिक, 4 साल के वनवास के बाद मंत्री पद पर लगाई हैट्रिक

उत्तराखंड कैबिनेट विस्तार मदन कौशिक को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है. हरिद्वार से मदन कौशिक ने मंत्री पद पर हैट्रिक बनाई है.

Cabinet Minister Madan Kaushik
मदन कौशिक को धामी कैबिनेट में मिली जगह (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 22, 2026 at 9:02 AM IST

5 Min Read
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हरिद्वार: बीते दिनों सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है. मंत्रिमंडल में पांच मंत्रियों को जगह दी गई है, जिसमें मदन कौशिक भी शामिल हैं.भाजपा नेता मदन कौशिक का सियासी सफर छात्र राजनीति से शुरू हुआ. हरिद्वार की राजनीति में भी वह अकेले ऐसे नेता बने हैं, जो अकेले ही तीन बार प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रहे हैं. साल 2007 में पहली बार मंत्री बने कौशिक अब तीसरी बार कैबिनेट में सबसे सीनियर मंत्री के तौर पर विराजमान हो गए हैं.

छात्र नेता से राजनीति की शुरू: साल 1985-86 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार से छात्रसंघ अध्यक्ष बनने के साथ ही उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कदम रखा और इसके बाद बजरंग दल हरिद्वार के जिला संयोजक के रूप में संगठनात्मक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई. संगठन में उनकी सक्रियता और कार्यशैली के चलते साल 2000 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार का जिला महामंत्री और उसी वर्ष जिला अध्यक्ष बनाया गया. यहीं से उनकी राजनीतिक पकड़ और मजबूत हुई. साल 2002 में वे पहली बार हरिद्वार विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए और विधानसभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति सहित विभिन्न समितियों में सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभाई.

बीजेपी सरकार में मिली अहम जिम्मेदारियां: साल 2004 से 2007 तक वे प्राक्कलन समिति के सदस्य भी रहे. साल 2007 में फिर से विधायक चुने जाने के बाद मदन कौशिक को राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, जहां उन्होंने विद्यालयी शिक्षा, गन्ना विकास, चीनी उद्योग, आबकारी, नगर विकास, पर्यटन, संस्कृत शिक्षा और बाह्य सहायतित परियोजनाओं जैसे महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व संभाला. साल 2012 में एक बार फिर विधायक निर्वाचित होने के साथ ही उन्हें भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया. इस दौरान उन्होंने मुख्य सचेतक और विधानमंडल के उप नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

प्रदेश अध्यक्ष बनकर संगठन को किया मजबूत: साल 2013 में वे विधानसभा सदस्यों के वेतन-भत्ते निर्धारण समिति के सदस्य रहे, जबकि 2014 में सरकारी आश्वासन समिति के सभापति बनाए गए. दिसंबर 2014 में समाचार एवं आनुषंगिक विषयों की जांच समिति में सदस्य और वर्ष 2015 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में भी उनकी भूमिका रही. इसके अलावा साल 2013 की आपदा में राहत कार्यों पर हुए व्यय की जांच समिति में भी वे शामिल रहे.साल 2017 में हरिद्वार विधानसभा सीट से फिर जीत दर्ज करने के बाद मदन कौशिक को राज्य मंत्रिमंडल में शहरी विकास, आवास, निर्वाचन, जनगणना एवं पुनर्गठन जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई. इसी वर्ष उन्हें राज्य सरकार का प्रवक्ता भी बनाया गया. संगठन में उनकी पकड़ को देखते हुए 11 मार्च 2021 को उन्हें उत्तराखंड भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई, 30 जुलाई 2022 को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद से विदाई ली.

चार साल के वनवास के बाद मदन की मंत्री पद पर हैट्रिक

  • 30 जुलाई 2022 को हटाए गए थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से
  • 1836 दिनों बाद मंत्री पद पर वापसी
  • 10 मार्च 2021 को मंत्री पद से हटे थे मदन कौशिक
  • 20 मार्च 2026 को मदन कौशिक को मंत्रिमंडल में किया गया शामिल

मदन कौशिक की दमदार वापसी: उत्तराखंड की सियासत में बड़ा बदलाव सामने आया है. करीब 1329 दिनों के लंबे इंतजार के बाद हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक की सत्ता और पावर में दमदार वापसी हुई है. चार साल के सियासी वनवास के बाद कौशिक को एक बार फिर कैबिनेट में जगह मिली है और मंत्री पद पर मदन कौशिक की हैट्रिक हो गई है. इससे पहले 2007 और 2017 में मदन कौशिक मंत्री रह चुके हैं.

पार्टी संगठन और सरका ने जताया भरोसा: कौशिक को 30 जुलाई 2022 को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया था. वहीं, 10 मार्च 2021 को वह मंत्री पद से भी बाहर हो गए थे. अब करीब 1836 दिनों के अंतराल के बाद उनकी मंत्री पद पर वापसी हो गई है, जबकि 1329 दिनों बाद वह दोबारा पावर में आए है, यह उनका तीसरा कार्यकाल है. जिससे वह हरिद्वार के पहले ऐसे नेता बन गए हैं जो तीन बार कैबिनेट मंत्री बने हैं. कौशिक की यह वापसी संगठन और सरकार दोनों स्तर पर उनकी पकड़ को दर्शाती है. लंबे समय तक संगठन में सक्रिय रहने और क्षेत्र में मजबूत जनाधार के चलते पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है.

मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे आगे था नाम: खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के समय में भी हरिद्वार से कोई नेता तीन बार कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाया था. ऐसे में कौशिक की यह उपलब्धि ऐतिहासिक मानी जा रही है. उनकी वापसी को आगामी चुनावी रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जहां पार्टी अनुभवी चेहरों के साथ संतुलन बनाने की कोशिश में है. त्रिवेंद्र सरकार में सबसे पावरफूल मंत्री रहे, बीते दिनों गृहमंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के बाद हुई बैठक में मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें मदन कौशिक का नाम सबसे आगे था.

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