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उत्तराखंड कैबिनेट विस्तार: ऐसा रहा पांचों नए मंत्रियों का राजनीतिक सफर, जानें क्यों मिला मंत्री पद

राजपुर रोड विधानसभा सीट से खजान दास: सबसे पहले बात करें खजान दास की, जिनका राजनीतिक सफर जमीनी स्तर से शुरू हुआ. देहरादून के राजपुर रोड विधानसभा क्षेत्र से विधायक खजान दास भाजपा में अनुसूचित जाति वर्ग के नेता के रूप में एक बड़ा चेहरा हैं. खजान दास भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार में शिक्षामंत्री भी रह चुके हैं. वो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में वर्षों तक बूथ स्तर से संगठन को मजबूत करते रहे. सामाजिक मुद्दों खासतौर पर वंचित वर्गों के अधिकारों को लेकर उनकी सक्रियता उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाती रही है. 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र में सड़क, पेयजल और शहरी सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया.

ये सभी नेता अलग-अलग सामाजिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से आते हैं, जो सरकार को व्यापक प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हुए इस कैबिनेट विस्तार में जिन पांच चेहरों को शामिल किया गया है, उनका राजनीतिक इतिहास लंबे संघर्ष, संगठनात्मक अनुभव और जनसेवा से जुड़ा रहा है.

देहरादून: उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. बीजेपी चुनाव जीतने की हैट्रिक लगाना चाहती है. ऐसे में चुनाव से ठीक 9 महीने पहले शुक्रवार 20 मार्च को कैबिनेट का विस्तार करते हुए 5 नए विधायकों को मंत्री बना दिया है. शुक्रवार को हुए ताजा कैबिनेट विस्तार में शामिल किए गए पांच नेताओं खजान दास, भरत चौधरी, राम सिंह कैड़ा, मदन कौशिक और प्रदीप बत्रा का राजनीतिक सफर और जनाधार उन्हें इस मुकाम तक लेकर आया है.

रुद्रप्रयाग से भरत चौधरी: भरत चौधरी अपेक्षाकृत युवा चेहरों में शामिल नहीं हैं, लेकिन उनका राजनीतिक ग्राफ तेजी से ऊपर गया है. छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले भरत चौधरी ने संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाईं. वे युवा मोर्चा से लेकर जिला स्तर तक सक्रिय रहे और पार्टी की नीतियों को युवाओं तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. विधायक बनने के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया. उनकी साफ-सुथरी छवि और कार्यशैली ने उन्हें पार्टी नेतृत्व का भरोसेमंद चेहरा बनाया.

मंत्री पद की शपथ लेते भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा (Photo- ETV Bharat)

भीमताल से राम सिंह कैड़ा: राम सिंह कैड़ा का जीवन संघर्ष और ग्रामीण परिवेश से गहराई से जुड़ा रहा है. वे किसान परिवार से आते हैं और उन्होंने अपनी राजनीतिक पहचान गांव-देहात के मुद्दों को उठाकर बनाई. पंचायत स्तर से शुरू हुआ उनका सफर उन्हें विधानसभा तक लेकर आया. जल, जंगल और जमीन से जुड़े मुद्दों पर उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है. अपने क्षेत्र में सिंचाई, ग्रामीण सड़क और कृषि सुविधाओं के विस्तार को लेकर उन्होंने लगातार काम किया है. कैबिनेट में उनकी एंट्री को ग्रामीण और किसान वर्ग के प्रतिनिधित्व के तौर पर देखा जा रहा है.

मंत्री पद की शपथ लेते मदन कौशिक (Photo- ETV Bharat)

हरिद्वार से मदन कौशिक: मदन कौशिक उत्तराखंड की राजनीति का एक जाना-पहचाना और अनुभवी चेहरा हैं. हरिद्वार से आने वाले मदन कौशिक कई बार विधायक रह चुके हैं और भाजपा की त्रिवेंद्र सरकार में मंत्री पद भी संभाल चुके हैं और उसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं. संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. उनका राजनीतिक अनुभव, प्रशासनिक समझ और चुनावी रणनीति में पकड़ उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की श्रेणी में खड़ा करती है. हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में उनका मजबूत जनाधार है, जो उन्हें एक प्रभावशाली नेता बनाता है.

मंत्री पद की शपथ लेते रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा (Photo- ETV Bharat)

रुड़की से प्रदीप बत्रा: वहीं प्रदीप बत्रा का राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा है. रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा ने स्थानीय राजनीति से शुरुआत की और नगर निकाय से लेकर विधानसभा तक अपनी पहचान बनाई. वे पहले कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन बाद में भाजपा में शामिल होकर अपनी राजनीतिक स्थिति को और मजबूत किया. क्षेत्रीय मुद्दों जैसे शहरी विकास, जल निकासी और व्यापारिक हितों को लेकर वे लगातार सक्रिय रहे हैं. उनकी जनसंपर्क शैली और क्षेत्र में मजबूत पकड़ उन्हें एक प्रभावी जनप्रतिनिधि बनाती है.

राजनीतिक विश्लेषकों का आकलन: राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इन पांच नेताओं का चयन केवल क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संगठनात्मक संतुलन और आगामी चुनावी रणनीति का हिस्सा भी है. जहां एक ओर अनुभवी नेता जैसे मदन कौशिक सरकार को मार्गदर्शन देंगे, वहीं युवा और जमीनी नेता सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने में सेतु का काम करेंगे.

2027 विधानसभा चुनाव की कवायद: कुल मिलाकर, उत्तराखंड कैबिनेट में शामिल किए गए ये पांच चेहरे अपने-अपने क्षेत्रों में मजबूत पकड़ रखते हैं. उनका राजनीतिक इतिहास उन्हें इस नई जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त बनाता है. अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि ये नए मंत्री अपने विभागों में किस तरह प्रदर्शन करते हैं और राज्य के विकास में क्या योगदान देते हैं. साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 पर इस मंत्रिमंडल विस्तार का क्या असर पड़ता है.

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