उत्कृष्ट विधायक के लिए चयनित निरल पूर्ति हैं झामुमो के सच्चे सिपाही, जानें, इनका राजनीतिक सफर
उत्कृष्ट विधायक के लिए चयनित झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक निरल पूर्ति का राजनीतिक सफर कैसा है, रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 20, 2026 at 4:58 PM IST
रांचीः पश्चिमी सिंहभूम जिला में एसटी के लिए रिजर्व मझगांव विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक निरल पूर्ति को वर्ष 2026 के भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान के लिए चुना गया है. उन्हें 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा के 26वें स्थापना दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा.
झामुमो विधायक निरल पूर्ति का राजनीतिक सफर करीब दो दशक से अधिक पुराना है. 1990 के दशक में अलग झारखंड राज्य आंदोलन और जमीनी कार्यकर्ता को रुप में राजनीति की शुरुआत की. उनकी कर्मठता को शिबू सोरेन ने पहचाना और मझगांव में पार्टी की बागडोर दी. उस समय से निरल पूर्ती झामुमो के सच्चे सिपाही के रुप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं.
निरल पूर्ति का राजनीतिक सफर हार से जीत की ओर
झामुमो ने एकीकृत बिहार के दौर में साल 2000 में हुए विधानसभा चुनाव में निरल पूर्ति को मझगांव से प्रत्याशी बनाया. उनका सामना भाजपा के बड़कुंवर गागराई से था. इस चुनाव में उनको 7,799 मतों से हार का सामना करना पड़ा. लेकिन सादगी और मृदुभाषी स्वभाव के निरल पूर्ती ने हार नहीं मानी और मझगांव की जनता का विश्वास जीतने में जुटे रहे.
इसका फायदा उन्हें झारखंड राज्य बनने के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में मिला. उन्होंने भाजपा के बड़कुंवर गागराई को 5,201 मतों से हराकर विधानसभा में पहली दस्तक दी. लेकिन 2009 के चुनाव में त्रिकोषीय और कड़े मुकाबले में भाजपा के बड़कुंवर गागराई से दोबारा 9,890 वोट से हार गये.
2014 से शुरु जीत का सिलसिला आजतक जारी
2009 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद निरल पूर्ति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. उन्होंने 2014 के चुनाव में कड़े राजनीतिक समीकरण के बावजूद जीत दर्ज की. इस चुनाव में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रहे जय भारत समता पार्टी के मधु कोड़ा को 11,182 मतों से पराजित कर दिया. इस चुनाव में भाजपा के बड़कुंवर गागराई तीसरे स्थान पर चले गये. 2019 में उनके सामने भाजपा ने भूपेंद्र पिंगुआ को मैदान में उतारा लेकिन निरल ने उन्हें 47,192 मतों के विशाल अंतर से हरा दिया. इस चुनाव में उनका वोट प्रतिशत करीब 51.58 रहा.
2024 के चुनाव में लगाई जीत की हैट्रिक
समय के साथ निरल पूर्ति मझगांव में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करते चले गये. 2024 के चुनाव में उनका सामना एक बार फिर भाजपा के बड़कुंवर गागराई से था लेकिन बड़कुंवर चारों-खाने चित हो गये. निरल ने उन्हें 59,603 मतों के रिकॉर्ड अंतर से हराकर जीत की हैट्रिक लगा दी. यही नहीं उनका वोट प्रतिशत बढ़कर करीब 60.96 पर पहुंच गया.
आंकड़े बताते हैं मझगांव सीट पर निरल पूर्ति समय के साथ कैसे मजबूत होते रहे. खास बात है कि राजनीति की महत्वाकांक्षा उनपर कभी हावी नहीं हुई. उन्होंने झामुमो के साथ जो राजनीतिक सफर शुरु किया, वो आजतक जारी है. 2024 के विधानसभा चुनाव में उनकी ओर से दिए गये शपथ पत्र में उनके खिलाफ एक भी आपराधिक मामलों का जिक्र नहीं है. चुनावी हलफनामें में निरल ने अपना पेशा किसान और सामाजिक कार्यकर्ता बताया है.
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