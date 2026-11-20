ETV Bharat / state

उत्कृष्ट विधायक के लिए चयनित निरल पूर्ति हैं झामुमो के सच्चे सिपाही, जानें, इनका राजनीतिक सफर

सीएम हेमंत सोरेन के साथ झामुमो विधायक निरल पूर्ति (पुरानी तस्वीर) ( ETV Bharat )

रांचीः पश्चिमी सिंहभूम जिला में एसटी के लिए रिजर्व मझगांव विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक निरल पूर्ति को वर्ष 2026 के भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान के लिए चुना गया है. उन्हें 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा के 26वें स्थापना दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा.

झामुमो विधायक निरल पूर्ति का राजनीतिक सफर करीब दो दशक से अधिक पुराना है. 1990 के दशक में अलग झारखंड राज्य आंदोलन और जमीनी कार्यकर्ता को रुप में राजनीति की शुरुआत की. उनकी कर्मठता को शिबू सोरेन ने पहचाना और मझगांव में पार्टी की बागडोर दी. उस समय से निरल पूर्ती झामुमो के सच्चे सिपाही के रुप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं.