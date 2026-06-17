ETV Bharat / state

उत्तराखंड में समय से पहले चुनाव की चर्चाएं! सियासी सरगर्मियां बढ़ीं, क्या दिसंबर में होंगे?

हरिद्वार कुंभ और प्रस्तावित जनगणना के बीच उत्तराखंड में समय से पहले विधानसभा चुनाव की अटकलें तेज हो गई हैं. हालांकि, आधिकारिक तौर पर कुछ तय नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों की बढ़ी सक्रियता ने चर्चाओं को नया बल दे दिया है.

Uttarakhand Assembly Election 2027
क्या जल्दी हो जाएंगे विधानसभा चुनाव? (फोटो सोर्स- ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 17, 2026 at 5:45 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड की सियासत इन दिनों समय से पहले विधानसभा चुनाव की चर्चाओं से गरमाई हुई है. मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल मार्च 2027 तक है, लेकिन जनवरी 2027 में प्रस्तावित हरिद्वार कुंभ और उसके बाद होने वाली जनगणना को देखते हुए चुनावी टाइमलाइन को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है. हालांकि, अभी तक चुनाव आयोग की ओर से कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन प्रदेश में तेजी से बदल रहे राजनीतिक घटनाक्रम इन चर्चाओं को लगातार हवा दे रहे हैं.

खासकर सत्ताधारी बीजेपी की बढ़ी हुई संगठनात्मक सक्रियता को भी इन अटकलों से जोड़कर देखा जा रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हरिद्वार कुंभ जैसे विशाल आयोजन के दौरान प्रशासनिक मशीनरी का बड़ा हिस्सा व्यवस्थाओं में जुटा रहता है. इसके तुरंत बाद जनगणना की प्रक्रिया भी शुरू होनी है.

ऐसे में चुनाव आयोग प्रशासनिक सुविधाओं और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए चुनावी कार्यक्रम को लेकर कोई विशेष निर्णय ले सकता है. हालांकि, अभी तक इस संबंध में किसी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों ने संभावित परिस्थितियों को देखते हुए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं.

BJP Booth Committee Meeting
बीजेपी अध्यक्ष नीतिन नबीन ले चुके बूथ समिति की बैठक (फाइल फोटो- Uttarakhand BJP)

बीजेपी हर स्थिति में चुनाव लड़ने को तैयार: बीजेपी भी इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है. पार्टी नेताओं का कहना है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है. बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि चुनाव आयोग परिस्थितियों के अनुसार कोई भी फैसला ले सकता है, लेकिन बीजेपी हर स्थिति में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है.

उन्होंने कहा कि बीजेपी 24×7 चुनावी मोड में काम करने वाली पार्टी है और संगठन लगातार जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है. बीजेपी नेताओं के मुताबिक, हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन नबीन के उत्तराखंड दौरे के बाद संगठनात्मक गतिविधियों में और तेजी आई है. इस दौरान शीर्ष नेतृत्व ने बूथ और ग्रासरूट स्तर के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया.

Uttarakhand Assembly Election 2027
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

बीजेपी ने 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को विभिन्न दायित्व सौंपे हैं, जिनका काम सरकार और संगठन के बीच समन्वय स्थापित करना होगा. बीजेपी का दावा है कि सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है और चुनावी तैयारियों के तहत नेताओं की जिम्मेदारियां भी पहले से तय कर दी गई हैं.

BJP Booth Committee Meeting
देहरादून में बीजेपी की बैठक (फाइल फोटो- X@BJP4UK)

कांग्रेस नजर आ रही बेफिक्र: दूसरी ओर कांग्रेस इन अटकलों को लेकर पूरी तरह बेफिक्र नजर आ रही है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चुनाव कब होंगे, इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि, कांग्रेस लंबे समय से जनता के बीच सक्रिय है. पार्टी का दावा है कि प्रदेश में सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है और जनता महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर नाराज है, जिसका सीधा लाभ कांग्रेस को मिलेगा.

Uttarakhand Assembly Election 2027
कांग्रेस नेता शीशपाल बिष्ट का बयान (फोटो- ETV Bharat GFX)

वहीं, संगठनात्मक स्तर पर कांग्रेस खुद को बीजेपी से ज्यादा मजबूत बता रही है. इसके अलावा हाल में ही बीजेपी की ओर से विपक्ष नेता राहुल गांधी के दौरों को लेकर किए जा रहे राजनीतिक हमलों पर भी कांग्रेस ने पलटवार किया है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी देश के आम लोगों की आवाज उठाने वाले नेता हैं और लगातार जनता के मुद्दों को सामने ला रहे हैं.

Uttarakhand Congress Meeting
देहरादून में कांग्रेस की बैठक (फोटो सोर्स- X@INCUttarakhand)

क्या बोले राजनीतिक जानकर? इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक जानकार भी नजर बनाए हुए हैं. वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा का कहना है कि समय से पहले चुनाव को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन कई तकनीकी और प्रशासनिक कारणों की वजह से इस संभावना से पूरी तरह इनकार भी नहीं किया जा सकता. उनका मानना है कि कुंभ, जनगणना और राजनीतिक दलों की बढ़ती सक्रियता ने उत्तराखंड की राजनीति को नया मुद्दा दे दिया है.

उत्तराखंड की राजनीति में हलचल: फिलहाल, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव समय से पहले होंगे या तय समय पर, इसका फैसला भविष्य में चुनाव आयोग और परिस्थितियां तय करेंगी, लेकिन इतना जरूर है कि इन चर्चाओं ने उत्तराखंड की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और अब सभी की नजर आने वाले राजनीतिक घटनाक्रमों पर टिकी हुई है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव
UTTARAKHAND BJP ON ELECTION
UTTARAKHAND CONGRESS ON ELECTION
बीजेपी कांग्रेस की चुनाव तैयारी
UTTARAKHAND ASSEMBLY ELECTION 2027

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.