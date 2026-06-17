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उत्तराखंड में समय से पहले चुनाव की चर्चाएं! सियासी सरगर्मियां बढ़ीं, क्या दिसंबर में होंगे?

क्या जल्दी हो जाएंगे विधानसभा चुनाव? ( फोटो सोर्स- ETV Bharat GFX )