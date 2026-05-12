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NEET Exam Cancelled : दाधीच बोले- कांग्रेस सरकार में पेपर लूट होती थी, दिलावर ने कहा- सरकार दोषियों को नहीं छोड़ेगी

नीट पर सियासी संग्राम. दाधीच का कांग्रेस पर हमला. शिक्षा मंत्री बोले- पेपर लीक में कहीं का भी कनेक्शन हो, सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी.

Politics on NEET Exam
मदन दिलावर और केश दाधीच (ETV Bharat Jodhpur and Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 12, 2026 at 5:40 PM IST

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जयपुर/जोधपुर: नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान की राजनीति गरमा गई है. कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल उठाने के बाद भाजपा ने भी तीखा पलटवार किया है. भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनकी सरकार में 'पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर लूट' होती थी, उन्हें इस मुद्दे पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है. वहीं, जोधपुर में मीडिया से बातचीत में मंत्री दिलावर ने कहा- जहां भी गड़बड़ी होगी, सरकार उसे ठीक करने के लिए काम करेगी.

हरिद्वार में पिंडदान करें : मुकेश दाधीच ने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि जैसे ही नीट पेपर लीक को लेकर इनपुट मिला, केंद्र सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए परीक्षा प्रक्रिया को रद्द कर दोबारा कराने का निर्णय लिया. उन्होंने इसे सरकार की पारदर्शिता और संवेदनशीलता का प्रमाण बताया.

बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ने क्या कहा, सुनिए.... (ETV Bharat Jaipur)

दाधीच ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि उस समय लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आती थीं, लेकिन सरकार कार्रवाई करने के बजाय सफाई देने में जुटी रहती थी. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में युवाओं को वर्षों तक भर्तियों के लिए भटकना पड़ता था और कई परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बावजूद दोषियों पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती थी.

बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं. हर सप्ताह बड़ी संख्या में युवा विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि सरकार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए गंभीरता से काम कर रही है. दाधीच ने कहा कि वर्तमान सरकार में निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के चलते गरीब और सामान्य परिवारों के बच्चे भी सफलता हासिल कर रहे हैं.

पढ़ें : नीट परीक्षा रद्द: गहलोत-जूली बोले– राजस्थान सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ किया खिलवाड़

दाधीच ने कहा कि कांग्रेस अब केवल भ्रम और झूठ फैलाने का काम कर रही है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अब 'हरिद्वार में पिंडदान करने' के अलावा कुछ नहीं बचा है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार सुशासन और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, जबकि कांग्रेस केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रही है.

राजस्थान शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jodhpur)

शिक्षा मंत्री दिलावर का बड़ा बयान : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जोधपुर में नीट परीक्षा के रद्द किए जाने को लेकर कहा कि जांच एजे​सिंयों ने पाया है कि कुछ गड़बड़ी हुई है, इसलिए निर्णय लेकर परीक्षा रद्द कर दी गई है. जहां भी गड़बड़ी होगी सरकार उसे ठीक करने के लिए काम करेगी. प्रदेश में सीकर से पेपर लीक पर दिलावर ने कहा कि कनेक्शन चाहे ​सीकर से हो या पश्चिम बंगाल से, जहां भी कनेक्शन सामने आएंगा किसी को छोड़ा नहीं जाएगा.

पढ़ें : NEET UG 2026 निरस्त, अब CBI करेगी मामले की जांच, गेस पेपर से सवाल आने का हुआ था खुलासा

नीट की परीक्षा मेरे अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है, लेकिन हमारी सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी. नीट की दोबारा परीक्षा होगी तो किसी से दूसरी फीस नहीं ली जाएगी न ही दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी. आरपीएससी के पूर्व सदस्य शिव सिंह राठौड़ से एसओजी के इंटेरोगेशन पर दिलावर ने कहा कि मैं जांच एजेंसी नहीं हूं. जांच एजेंसी ही बता सकती है.

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