ETV Bharat / state

NEET Exam Cancelled : दाधीच बोले- कांग्रेस सरकार में पेपर लूट होती थी, दिलावर ने कहा- सरकार दोषियों को नहीं छोड़ेगी

जयपुर/जोधपुर: नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान की राजनीति गरमा गई है. कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल उठाने के बाद भाजपा ने भी तीखा पलटवार किया है. भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनकी सरकार में 'पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर लूट' होती थी, उन्हें इस मुद्दे पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है. वहीं, जोधपुर में मीडिया से बातचीत में मंत्री दिलावर ने कहा- जहां भी गड़बड़ी होगी, सरकार उसे ठीक करने के लिए काम करेगी.

हरिद्वार में पिंडदान करें : मुकेश दाधीच ने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि जैसे ही नीट पेपर लीक को लेकर इनपुट मिला, केंद्र सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए परीक्षा प्रक्रिया को रद्द कर दोबारा कराने का निर्णय लिया. उन्होंने इसे सरकार की पारदर्शिता और संवेदनशीलता का प्रमाण बताया.

बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ने क्या कहा, सुनिए.... (ETV Bharat Jaipur)

दाधीच ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को निशाने पर लेते हुए कहा कि उस समय लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आती थीं, लेकिन सरकार कार्रवाई करने के बजाय सफाई देने में जुटी रहती थी. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में युवाओं को वर्षों तक भर्तियों के लिए भटकना पड़ता था और कई परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बावजूद दोषियों पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती थी.

बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं. हर सप्ताह बड़ी संख्या में युवा विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि सरकार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए गंभीरता से काम कर रही है. दाधीच ने कहा कि वर्तमान सरकार में निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के चलते गरीब और सामान्य परिवारों के बच्चे भी सफलता हासिल कर रहे हैं.