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EXPLAINER : झीरम कांड के दर्द का सियासी मर्म : ये तेरा सच, ये मेरा सच, पर सच बड़ा अजीब है क्योंकि सियासत के ये "दाग अच्छे नहीं"

भूपेश बघेल के इस बयान के बाद अपना सच बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडेय मैदान में उतर आए. उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो गलत है. जो सच है अगर समाने आया तो पूरा तो चेहरा बेनकाब हो जाएगा. भूपेश बघेल जी आप गृह मंत्री से बात करने की चुनौती दे रहे हैं. भूपेश बघेल जी मैं केवल तीन प्रश्नों का उत्तर आपसे चाहता हूं मैं आपसे जहां कहे वहां डिबेट करने के लिए तैयार हूं.

(नोट : उपरोक्त बयान पूर्व सीएम डॉ.रमन सिंह और भूपेश बघेल के ट्वीट पर आरोप प्रत्यारोप पर आधारित है) भूपेश के बयान पर चौतरफा हमला

छ्त्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया टिप्पणी की. उन्होंने केपीएस गिल के एक बयान का पेपर कटिंग शेयर किया है. एक अखबार की कतरन है जिसमें केपीएस गिल ने कहा कि रमन सिंह ने मुझे कहा था कि वेतन लो और मौज करो. इससे ज्यादा कुछ करने की जरुरत नहीं है. छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सोशल मीडिया पर लिखे गए सवाल का उत्तर दिया.डॉक्टर रमन सिंह ने लिखा है कि आपकी जेब में तो झीरम घाटी नक्सल वारदात के सबूत थे, लेकिन जब हाथ डालते हैं तब सिर्फ आप अखबार की एक कतरन ही निकालते हैं.

सीएम साय ने भी उस बात का जिक्र किया जिसे सदन में अमित शाह ने कहा था. राहुल गांधी के नक्सल संबंध को लेकर सदन में अमित शाह ने कहा था. हालांकि ये बयान छ्त्तीसगढ़ तक पहुंचा और झीरम घांटी के मुद्दे पर इंडिया गेट पर हुए जश्न की राजनीति से बयान को मजबूत किया गया. सीएम साय ने कहा कि “राहुल गांधी जी ने जो देश जोड़ो यात्रा निकाली थी, उस दरमियान उन्होंने अनेकों जगह जो नक्सली थे उनके साथ उनकी मुलाकात हुई. कई जगह नक्सलियों ने उनके साथ मंच साझा किया. हिड़मा जैसा दुर्दांत नक्सली न्यूट्रीलाइज़ हुआ. इसने सैंकड़ों लोगों को जिसमें हमारे जवान भी थे, उनको मारा और जब वो स्वयं न्यूट्रीलाइज़ हुआ तो कांग्रेस के बड़े नेता ने समर्थन में ट्वीट किया.

छ्त्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि आज नक्सलवाद पर हमने विजय पाया है. नक्सलवाद समाप्त हो रहा है. जहां तक जनता से श्रेय लेने की बात है जनता इस बात को जानती है कि श्रेय किसे देना है. सीएम साय ने कहा कि जब हम लोगों की सरकार थी डॉ. रमन सिंह जी के नेतृत्व में, उस समय भूपेश बघेल नेता प्रतिपक्ष थे. सीएम ने कहा कि वे बराबर कहते थे कि झीरम घाटी का सबूत हमारी जेब में है. उसके बाद उनको जनता ने जनादेश दिया, सरकार में बैठाया और पांच साल उनकी सरकार चली. लेकिन सरकार में ना वो झीरम घाटी की जांच करा पाएं, और ना उनकी जेब वाला वो सबूत निकला.

भूपेश बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक या नक्सल प्रभावित इलाके की समन्वय समिति की होने वाली बैठक में राज्य के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी भी शामिल रहते थे. जो भी बैठकें हुई हैं उसमें एक भी ऐसी बात नहीं कही गई है जो छत्तीसगढ़ में चल रही सरकार के विपक्ष में हो.भूपेश बघेल ने कहा कि कभी भी यह नहीं कहा गया कि सहयोग नहीं हो रहा है. इसके लिए कोई पत्र भेजा गया हो जिसमें लिखा गया हो कि आप सहयोग नहीं दे रहे हैं. कोई भी आपत्ति पत्र भेजा गया हो. केन्द्र सरकार के तरफ से ऐसा कुछ आया ही नहीं था.

संसद से बात निकली तो इसकी सियासत शुरू हो गई. गृहमंत्री अमित शाह के बयान के कुछ घंटे बाद ही छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान कर दिया कि मैं गृहमंत्री को चुनौती देता हूं कोई इस बात को साबित करें कि छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे नक्सल अभियान में ऐसी कौन सी बातें थी जो केंद्र सरकार ने हमें करने के लिए कही थी और हमने नहीं किया.

नक्सल खत्म हुआ इस पर कोई बड़ा उत्तर नहीं है. लेकिन सियासत बड़ी शुरू हो गई. यह हर स्तर पर दिखने लगा है. 30 मार्च 2026 को संसद में अपने बयान के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि झीरम में जो कुछ हुआ अगर उसकी बात में सामने रख दूं तो बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे. 2019 के बाद कांग्रेस की जो सरकार छत्तीसगढ़ में रही उसने नक्सल अभियान को कोई जगह ही नहीं दी. जो सहयोग मिलना था वह सहयोग नहीं मिला.अमित शाह ने कहा कि इसके कारण नक्सली समाप्ति को लेकर हमें काफी मेहनत करनी पड़ी. कांग्रेस के लोगों द्वारा सदन में विरोध किए जाने के बाद गृहमंत्री ने यहां तक कह दिया आप भूपेश बघेल से पूछ लों कि क्या कुछ हुआ. अगर मैं इस जगह पर नाम और मुद्दे खोल दूंगा तो कई चेहरे पर नकाब हो जाएंगे.

रायपुर : 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद की समाप्ति को लेकर के चल रही तैयारी अब बयानों में चुप हो गई है. हकीकत में कहां है, ये तो नक्सल अभियान चलाने वाले पदाधिकारी जाने या फिर पदाधिकारियों की रिपोर्ट पर इसकी मॉनिटरिंग करने वाले लोग जो सत्ता के शिखर में हैं, सरकार में है या इस व्यवस्था के हिस्सेदार हैं. 31 मार्च 2026 के लिए जो तैयारी छत्तीसगढ़ ने कर रखी थी उसमें यह माना जा रहा था कि एक विधिवत ऐलान इस बात का कर दिया जाएगा कि नक्सल छत्तीसगढ़ से खत्म हो गया. लेकिन 31 मार्च 2026 के पहले 30 मार्च 2026 को देश के संसद में जो हुआ उसमें नक्सलवाद पर बहुत कुछ बोलने का मुद्दा तो बंद हो गया, लेकिन झीरम कांड पर बात उठी तो सियासत में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया.

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि मैं आप से जानना चाहता हूं कि कवासी लखमा झीरम कांड के बाद रामकृष्ण हॉस्पिटल में भर्ती थे. उनसे मिलने के लिए माननीय चरणदास महंत जी गए थे. उनको डांटते हुए छत्तीसगढ़ी में जिसे छपरा(झापड़) दिखाते हुए जिस तरीके से उनको डांट फटकार लगाया उसके विषय में कुछ बताएंगे. जो पूछे क्या हैं ये नजारा. कहां ले गए थे. क्यों ले गए थे. इसके बारे में कुछ बताएंगे.

सवाल 2

मेरा दूसरा सवाल राज बब्बर जी उत्तर प्रदेश के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष 4 नवंबर 2018 को छत्तीसगढ़ आए थे. उन्होंने नक्सलियों को क्रांतिकारी कहा था यानी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु यह जितने भी चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल उनकी श्रेणी में लाकर के नक्सलियों को खड़ा कर दिए. पुल उड़ने वाले, स्कूलों में बम लगाने वाले, सेवा केंद्र स्वास्थ्य केंद्र में बम लगाकर उड़ाने वाले, सड़कों में सुरंग बिछाने वाले आपने उनको रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, के साथ तुलना कर दिया आपकी पार्टी के नेता राज बब्बर ने ही कहा था.

सवाल 3

तीसरा मेरा प्रश्न है भूपेश बघेल जी आपके हमारे क्षेत्र का है. हमारे छत्तीसगढ़ का है मानपुर के सूरज टीकम जो आज जेल के अंदर हैं. यूएपीए की धारा में निरुद्ध हैं. आप बताएंगे उनके साथ क्या संबंध था. आपके स्वर्गीय पूज्य पिताजी के साथ उनका क्या संबंध था.

बयानों वाली सियासत,लेकिन झीरम अब भी अनसुलझा

25 मई 2013 का संदर्भ क्या उठा 30 मार्च 2026 में बयानों वाली सियासत गोलबंद होकर के दिल्ली से रायपुर की सत्ता तक सियासी बयान बाजी का माहौल बना दिया. जनता बस यह नहीं समझ पाई की हो क्या रहा है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान उसके बाद राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे का बयान और फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सह गृहमंत्री का बयान.

जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी तो भूपेश बघेल ये कहते फिरते थे कि झीरम का सच उनकी जेब में है. लेकिन जब उनकी सरकार बनी तो पॉकेट से पर्ची निकली क्यों नहीं. यह भी एक बड़ा सवाल है. अब जनता का सवाल यहीं से खड़ा हो रहा है कि राजनीति जिस तरीके से अपने सच को बता रही है उसमें झीरम के कांड वाला सच क्या है. भाजपा ने कह दिया कि यह मेरा सच है. भाजपा ने कहा यह तेरा झूठा है. भूपेश बघेल ने कह दिया कि यह मेरा सच है. वो तेरा झूठा है. लेकिन झीरम कांड आज तक साफ नहीं हो पाया कि क्या सच है.

झीरम कांड के सच की आंखों देखी

छत्तीसगढ़ के सबसे वीभत्स नरसंहार झीरम को लेकर के डॉक्टर चोलेश्वर चंद्राकर ने ईटीवी भारत से बात की. उन्होंने कहा कि मंजर बहुत हृदय विदारक था. हमें गोलियां लगी थीं. नक्सलियों की बंदूकें हमारे ऊपर तनी हुई थीं. नाम पूछ करके एक-एक लोगों को गोली मारा जा रहा था. भगवान का शुक्र है कि जब उन्होंने हमसे नाम पूछा तो मैंने अपना नाम डॉक्टर चौलेश्वर चंद्राकर बताया. डॉक्टर डिग्री होने के नाते मेरी जान बच गई. 25 मई 2013 को हुए झीरम कांड को लेकर डॉक्टर चंद्राकर ने ईटीवी भारत को अपनी आंखो देखी कहानी बताई.

झीरम कांड का आंखों देखा भयावह सच (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहला दृश्य

4 किलोमीटर पहले नक्सलियों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया. पायलट गाड़ी चल रही थी, लगभग 4 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी को रोका गया और हमारी गाड़ी में जितने लोग बैठे हुए थे, लगभग सभी लोग उसमें मारे गए. लगातार 1 घंटे से ज्यादा नक्सलियों ने ताबड़तोड़ गोली चलाई थी. किसी भी कार्यक्रम संगठन में जिस तरीके से किसी का स्वागत करने के लिए पटाखा फोड़ते हैं, उसी तरीके से गोलियां चलाई जा रही थी. इस घटना को अंजाम देने में कम से कम 80 से 90 नक्सली शामिल रहे होंगे. झीरम घाटी क्यों हुआ, झीरम घाटी को किसने करवाया, आज तक इस तरह की चीजों का सच सामने नहीं आ सका. कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल लगातार यह कहते थे कि झीरम का सच हमारे पॉकेट में है, लेकिन 5 सालों तक कुछ भी सामने नहीं आया.



दूसरा दृश्य

नक्सलियों ने जब गोली चलाना शुरू किया तो काफी देर तक अंधाधुंध गोली वो चलाते ही रहे. यह नहीं देखा गया कि कौन लोग हैं, कौन नहीं है. तकरीबन 1 घंटे तक लगातार गोली चलती रही. उसके बाद नक्सलियों ने पहाड़ से उतरकर गाड़ियों को चेक करना शुरू किया. मेरी गाड़ी में जितने लोग थे मुझे छोड़कर बाकी सब लोगों का देहांत हो चुका था

तीसरा दृश्य

सबका नाम उन्होंने लिख रखा था जो उनके निशाने पर थे. महेंद्र कर्मा सबसे ज्यादा उनके निशाने पर थे क्योंकि सलवा जुडूम चला रहे थे. सलवा जुडूम में उनकी भूमिका बहुत ज्यादा थी. महेंद्र कर्मा इसी वजह से उनके टारगेट पर थे. जब यह कंफर्म हो गया उन्होंने महेंद्र कर्मा को मार दिया है. फिर एक-एक लोगों को पकड़ कर ले जा रहे थे और यह पहचान करवा रहे थे कि महेंद्र कर्मा कौन है.



चौथा दृश्य

जब उनको पता चल गया कि महेंद्र कर्मा कौन है और पहचान हो गया तो उसके बाद बंदूक की संगीन से उनके शरीर में कई छेद कर दिए. साथ ही पत्थर से उनके चेहरे पर कई वार किए. ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा गुस्से में हैं. उसके बाद उन लोगों ने महेंद्र कर्मा जी की डेड बॉडी के ऊपर नृत्य किया. महेंद्र कर्मा से उन लोगों को बहुत ज्यादा नाराजगी थी. हम लोगों को उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि पेट के तरफ ही पड़े रहिए अगर बाहर आए तो गोली चल जाएगी, हम लोग नीचे ही पड़े रहे.

पांचवां दृश्य

झीरम में जो कुछ हुआ उसमें कई नक्सली शामिल रहे हैं. हिड़मा मारा गया है यह सही है. लेकिन कौन लोग थे, किनकी भूमिका थी. इसकी जांच होनी जरूरी है. हम जैसे लोग जो पीड़ित हैं वह यह जानना चाहते हैं कि किसका षड्यंत्र है जो हमारे नेता मार दिए गए. दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. ये उनकी बातें हैं जिन्होने झीरम को अपनी आंखो से देखा. आज जिंदा है तो यह उनके जीवन रेखा का सौभाग्य है, हालांकि वे भी पूछ रहे हैं झीरम का सच कब बाहर आएगा.

ये है सियासी जुगलबंदी

सच बताने के लिए नेताओं की जुबानी जंग जारी है. सच सबके पास है लेकिन सच कोई सामने ला नहीं रहा है. चुनौती हर कोई दे रहा है. बस सच सामने नहीं आ रहा है. घर में बैठकर भूपेश बघेल भी हर मंच पर आने की चुनौती दे रहे हैं. लेकिन किस मंच पर आएंगे यह नहीं बता रहे हैं. राजनांदगांव के सांसद ने भी ऐलान कर दिया कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं बस चर्चा कहां होगी इसकी कोई तैयारी नहीं है. संसद में गृहमंत्री ने कह दिया कि अगर मैं ऐलान कर दूंगा तो चेहरे बेनकाब हो जाएंगे. सवाल यही है कि आखिर किसको इस बेनकाबी से बचाना है. राजनीतिक सियासत में ऐसी कौन सी गठजोड़ और जुगलबंदी है जो एक दूसरे के चेहरे को छुपाने में लगी हुई है. संसद में भाजपा नाम नहीं ले रही है. भूपेश बघेल के जेब से सच बाहर नहीं आ रहा है. आखिर ये तेरा सच ये मेरा सच में राजनीति करना है, और यही सच है. झीरम से मतलब किसको है.

क्या यही सच है ?

झीरम का सच एक नरसंहार है. झीरम का सच वहां पर दी गई नरबली की कहानी है. झीरम का सच लोकतंत्र की हत्या है. झीरम सच एक पूरी राजनीतिक विरासत का खात्मे का है. झीरम का सच उसमें जिन लोगों की हत्या हुई उनके चेहरे को देखने के लिए पथराई परिवार की वे उम्मीदें हैं जो अब कभी पूरी नहीं होंगी.झीरम का सच उस मां के आंचल से उठ गए बेटे की उम्मीद का है जो सोच में सिसकने की अंतहीन दर्द दे गया. झीरम का सच उन सुहागिनों का है जिनकी मांग का सिंदूर उनके पतियों के खून से नक्सलियों ने धोई थी.

बस्तर को गुलजार करने और लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए अपनी जान देकर जाने वाले झीरम का सच जानना चाहते हैंं, यह भी एक सच है. नेता इसे नहीं बताएगें यह 25 मई 2013 से चली आ रही राजनीति का सच है. नक्सली समाप्त हो रहे हैं यह सच हर कहीं बताया जा रहा है. झीरम का सच कब सामने आएगा इसकी कोई तारीख नहीं है. शायद नहीं आएगा यह सबसे बड़ा सच है.





क्या है झीरम नक्सली हमला कांड ?

साल 2013 में विधानसभा चुनाव होने थे. उस दौरान छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी. रमन सिंह मुख्यमंत्री थे. यही वजह थी कि चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी थी. कांग्रेस ने चुनाव के पहले परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी. परिवर्तन यात्रा के कांग्रेस अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटी हुई थी. 23 मई 2013 को सभा के बाद यह परिवर्तन यात्रा कई जगहों से होते हुए झीरम पहुंची.जहां नक्सलियों ने बड़े एंबुश में यात्रा में शामिल लोगों को फंसा लिया. झीरम में नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं के काफिले पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस हमले में लगभग 32 लोगों की हत्या नक्सलियों ने कर दी. इसमें कई कांग्रेसी नेता मारे गए. वहीं, कई जवान शहीद भी हो गए. इस दौरान कुछ लोग अपनी जान बचाने में कामयाब रहे.इस हमले को छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा नक्सली हमला माना जाता है,जिसमें जवानों के साथ कांग्रेस की अग्रिम पंक्ति समाप्त हो गई थी.

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